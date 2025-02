– Udir kan ikke gå inn og si at noe er rett eller galt i teologiske spørsmål. Hvis dette tilsynet er en dreining i den retningen, så er det bekymringsfullt, mener Audun Raen, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF).

Utdanningsdirektoratet (Udir) har i høst ført tilsyn med de fire skolene til menigheten Samfundet. Forrige uke fikk skolene tilsendt hver sin midlertidige tilsynsrapport. I dem går det fram at Udir mener skolene «bryter kravene i privatskoleloven, læreplanene og likestillings- og diskrimineringsloven på flere områder», har Vårt Land skrevet.

Et av punktene som problematiseres av Udir, er skolenes opplæring om blant annet samlivsform. I den forbindelse får to av skolene en beskjed som kan ramme flere kristne privatskoler med et klassisk ekteskapssyn, slik Raen ser det.

Udir skriver: «Skolen kan ikke undervise om hva som er ‘rett eller galt’ når det gjelder homofili eller samlivsformer, da det strider mot kravet om jevngod opplæring og formålsbestemmelsens verdigrunnlag om likestilling og likeverd.»

Raen understreker at Samfundets skoler ikke er medlem av KFF, og at han derfor ikke uttaler seg på vegne av dem. Han har heller ikke kjennskap til undervisningspraksisen deres.

- En viss frihet

Menigheten Samfundet er et trossamfunn som ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i den daværende statskirken. Trossamfunnet har menigheter i Egersund og i Kristiansand, og eier og driver fire egne skoler for barn og unge.

I tilsynsrapportene påpeker Udir at privatskoler «har en viss frihet til å inkludere religiøse perspektiver i sin opplæring», men opplæringen som gis skal fortsatt være jevngod med opplæringen i offentlige skoler. Det innebærer at den skal fremme likestilling, hindre diskriminering og være i tråd med formålsbestemmelsen til privatskoleloven. Også læremidlene og undervisningen skal bygge på likestilling, ifølge Udir.

I KRLE, naturfag og samfunnsfag skal derfor elevene «lære og samtale om blant annet ulike måter å leve sammen på i familier, om likheter og ulikheter mellom kjønnene og kjønnsidentitet», skriver direktoratet.

På dette området begår flere skoler feil, mener Udir.

«Vi mener det er sannsynliggjort at skolens opplæring om homofili og ulike samlivsformer strider mot privatskolelovens formålsparagraf og læreplanens overordnede del», skriver de i rapportene til Samfundets skoler på Dvergsnes og Oftenes i Kristiansand.

– Uforenelig med elevenes rettigheter

Udir påpeker at de i læremateriellet har funnet formuleringer som «ikke gjøre noe som er urent og syndig» og «å elske noen på en syndig og gal måte». På eldre trinn har de kommet over beskrivelser som «avskyelige gjerninger», «at de skal dø» og at det er en «uren lyst».

«Det er også mye fokus på ekteskapet mellom mann og kvinne, og at dette som den riktige samlivsformen», skriver de.

Direktoratet påpeker at barneskoleelever «kan oppleve fremstillingen av å leve ut en legning eller å leve et samliv som ikke er et heterofilt ekteskap, som feil og syndig, som skremmende og stigmatiserende».

Det er i den anledning de påpeker at skolene ikke kan undervise om hva som er «rett eller galt» om homofili eller samlivsformer.

«Skolens undervisning må være i samsvar med formålsbestemmelsen. For eksempel kan undervisningen ikke vise til at elever er syndige eller vil straffes på grunn av sin legning eller identitet. Vi vurderer skolens opplæring i denne sammenheng som uforenelig med elevenes rettigheter», heter det i to av tilsynsrapportene.

En kristen skole skal undervise i hva man tror på. Religionsfriheten verner nettopp om det — Audun Raen, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund

Vernet av religionsfriheten

Også Gamleveien skole i Egersund får kritikk for blant annet måten de omtaler samlivsformer på. Skolen eies av den beslektede menigheten Det almindelige samfund.

Udir påpeker at elevene skal lære om flere ulike samlivsformer i for eksempel samfunnsfag, «men også innenfor KRLE-faget vil en fremstilling av ulike samlivsformer som ‘rette’ eller ‘gale’ stride mot kravet til jevngod opplæring», heter det i den midlertidige tilsynsrapporten.

– Jeg mener Udir tar feil. En kristen skole skal undervise i hva man tror på. Religionsfriheten verner nettopp om det. Det ligger også i godkjenningsgrunnlaget for skolene, altså at de er godkjent som en livssynsskole, men de skal også undervise om andre synspunkter og livssyn på en respektfull måte, mener Audun Raen i KFF.

– Opplever du signalene i de midlertidige rapportene som nye føringer fra myndighetene?

– Hvis Udir forbyr skolene å undervise i teologiske spørsmål, er de på ville veier. De kan ha rett i at noen læremidler ikke egner seg, hvis de ikke tilpasses elevene på en egnet måte. Det er lærerens bruk som bestemmer om læreverkene egner seg. Lærere bør bruke ulike læreverk og kilder for å vise ulike syn på en troverdig måte, sier han.

Selv om Samfundets skoler ikke er medlem i KFF, bruker de KFFs læreplan i KRLE. Udir viser til at denne er godkjent som jevngod med læreplanverket for offentlige skoler. «Disse læreplanene er godkjent etter privatskoleloven, og dere skal følge dem, også i tilfeller der de ikke samsvarer med menighetens tro», skriver Udir til skolene.

Raen mener KFFs læreplan gir skolene langt større spillerom for skolene enn Udir gir uttrykk for i tilsynsrapportene.

– Læreplanen vår legger opp til at det er en helt naturlig del av en kristen skole å undervise at kristen tro uttrykker grunnleggende sannheter, sier han.

– Mener du den også åpner for å framstille kun det klassiske ekteskapssynet som rett og at homofilt samliv er synd?

– Ja, det er naturlig at skoler som har det teologiske ståstedet underviser i tråd med sitt verdigrunnlag på det området, men all undervisning skal skje med respekt for andre synspunkter og livssyn, sier han.

Raen påpeker at de aller fleste kristne kirkesamfunn setter ekteskapet mellom mann og kvinne som ramme rundt seksuelt samliv.

– Det er derfor naturlig at det er med i undervisningen der det er relevant, sier han.

Vårt Land har spurt Udir om de på generelt grunnlag mener skoler som følger KFFs læreplan ikke kan undervise at det er bibelsk lære at ekteskapet er mellom én mann og én kvinne. De har også fått spørsmål om hvordan skoler kan undervise dette uten at det går på bekostning av teologien deres.

Udir opplyser at de ikke ønsker å svare på disse spørsmålene mens tilsynssakene pågår, men kommer tilbake til disse når den endelige rapporten er klar.

– Religionsfriheten er ikke absolut

I de to tilsynsrapportene skriver Udir at de har veid skolenes religionsfrihet opp mot elevenes rettigheter og friheter nedfelt i de ulike FN-konvensjonene. Men Raen synes begrunnelsen deres er for tynn.

«Etter en helhetsvurdering har vi kommet frem til at skolens fremstilling av seksuell orientering ikke bygger på formålet med likestillings- og diskrimineringsloven§ 27. Religionsfriheten er ikke absolutt», skriver Udir.

– De redegjør ikke for hvordan de har kommet fram til en slik konklusjon, påpeker Raen.

KFF-generalen mener samtidig at direktoratet godt kan problematisere hvordan opplæringen gis på kristne privatskoler.

– Vi er enige i at det er viktig at kristne skoler er bevisste på språkbruk, undervisningsmateriell og metoder i tema som kan være sårbare. Samtidig må Udir gi rom for at skolene skal kunne underviser i slike tema.