Viking-supportere farget Petrikirken mørkeblå

– Gudstjenesten sammen med Viking ble en fantastisk gåsehudopplevelse. Det var 450 blåkledde til stede og vi sang «Blåe dag» så taket løftet seg på St. Petri kirke.

Det sier sogneprest Øivind Holtedahl til Vårt Land.

Søndag arrangerte Domkirken og St. Petri gudstjeneste sammen med Stavanger-klubben Viking. Arrangørene fristet med gratis Viking-skjerf til de første som tok turen.

De ble premiert med en nesten smekkfull kirke.

Viking har verdens fineste slagord, «Kraft og kjærlighet», som vi gjerne kunne ha skrevet over døra inn til kirka hvis vi hadde kommet på det først. — Øivind Holtedahl, sogneprest

– Ingen vinner Eliteserien alene

– Vi ber ikke om at Viking må vinne, men vi takker og gleder oss over alt det Viking er og betyr for byen. Viking har også verdens fineste slagord, «Kraft og kjærlighet», som vi gjerne kunne ha skrevet over døra inn til kirka hvis vi hadde kommet på det først, sier Holtedahl.

GUDSTJENESTE: Sogneprest Øivind Holtedahl holdt preken. (Foto: Alexander Larsen, Viking FK)

Han sier det er viktig å møtes når verden er preget av et nyhetsbilde med alvor og uro.

– Da er det å være sammen, synge sammen og håpe sammen, ekstra viktig og verdifullt for å ikke bli motløse.

Prekenen handlet om fellesskap, forteller han.

– På samme måte som at Viking vant bronse som et lag og gjennom å stå sammen, på samme måte trenger vi som fellesskap og samfunn å stå sammen i møte med de utfordringene vi står overfor. Ingen vinner Eliteserien alene og vi klarer ikke å løse de utfordringene som møter oss uten å stå sammen.

Har allerede rukket å bli en tradisjon

Arrangementet er en del av oppvarmingen til 900-årsjubileet til byen og kirken, Stavanger 2025.

Musiker Kjell Inge Torgersen opptrådte under gudstjenesten. I tillegg var det julesanger med orgel og gitar og supportersangen «Blå dag».

SAMLET: Nattverden i blått. (Foto: Alexander Larsen, Viking F)

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med alkoholfritt 900-års jubileumsøl for domkirken, byen og bispedømmet på utsiden av kirken.

Dette var andre året på rad menigheten arrangerte Viking-gudstjeneste.

– Det har allerede rukket å bli en tradisjon. Ifølge Viking er det kun hvis Viking kommer til cupfinalen at vi må finne en annen søndag i 2025, sier Øivind Holtedahl.