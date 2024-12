For 2024 har Normisjon eit mål om å få samla inn 37 millionar kroner i gåver. Ved utgangen av november var det berre komme inn 27 millionar kroner. Dermed gjenstår 10 millionar.

Det opplyser Normisjon til Vårt Land.

– Ut frå tidlegare erfaringar veit me at mykje av gåveinntektene kjem mot slutten av året. Akkurat no er eg spent på om me når ramma me har sett oss for i år, seier Eivind Milton Saaghus, økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon, i ei pressemelding.

Mange kjenner på auka utgifter og usikkerheit – det gjer me i Normisjon også. — Eivind Milton Saaghus, Normisjon

Saaghus seier dagens situasjon er utfordrande, og peiker på dyrtid og eit krevjande verdsbilde i Europa.

– Mange kjenner på auka utgifter og usikkerheit – det gjer me i Normisjon også. Dagens situasjon utfordrar oss, men me ser samstundes kor viktig arbeidet vårt er.

Nivået på gåveinntekter har gått nedover i mange år, skriv Normisjon i pressemeldinga. For ti år sidan var inntektene på 50 millionar kroner i året. I fjor var talet rett under 40 millionar kroner. Det heng saman med ein nedgang i tal på givarar.