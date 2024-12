Sunniva Gylver blir Oslos nye biskop

Saken oppdateres.

Helt siden Kari Veiteberg varslet sin avgang i januar i år har det vært knyttet spenning til hvem som kommer til å ta over for henne. Fram til i kveld har det stått mellom tre kandidater: Sunniva Gylver, Sturla Stålsett og Ingeborg Sommer. I kveld ble det altså klart at førstnevnte fikk flest stemmer i Kirkerådet.

Dermed blir Sunniva Gylver Oslos nye biskop.

– Formidling av evangeliet, både i kirke og samfunn, er noe av det viktigste jeg har gjort som prest de siste 30 årene. Jeg har bestrebet meg på å gjøre dette som en tydelig kirkelig stemme, og samtidig ønske det økende tros- og livssynsmangfoldet velkommen.

Det sier hun i en pressemelding fra Kirkerådet. Hun fortsetter:

– Nå ser jeg fram til å gjøre dette i en ny rolle som biskop.

Gylver var gjest i Dagsrevyen torsdag kveld. På spørsmål om hvordan det føltes å motta nyheten, svarte hun at hun var «litt overveldet, litt overrasket og takknemlig for tilliten».

Var flertallets andrevalg

Gylver endte opp med et stort flertall av stemmene. 13 av Kirkerådets medlemmer gikk inn for henne, mens fire av rådets medlemmer ønsket Sturla Stålsett. Ingeborg Sommer fikk ingen stemmer.

– Jeg er veldig takknemlig for at Kirkerådet har vist meg tilliten, og vil takke alle som har vært en del av denne prosessen. En biskop må være en lagspiller, og jeg ser fram til godt lagspill med det øvrige lederskapet og alle andre ansatte, frivillige og folkevalgte i bispedømmet, sier Gylver videre.

Gjennom nominasjonsprosessen, der ulike instanser har sagt sin mening om hvem som bør bli biskop, fikk Sturla Stålsett størst oppslutning. Gylver var nummer to. Blant menighetsrådene i Oslo, var imidlertid Gylver den mest populære kandidaten.

---

Sunniva Gylver

Alder: 57 år.

Sokneprest i Fagerborg siden 2016.

Har tidligere jobbet som blant annet sokneprest i Kampen og studentprest ved Høgskolen i Oslo (nå Oslomet).

Holder på med en doktorgrad i praktisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole.

Har utgitt fire bøker, blant annet Søndager med Sunniva og Midt i alt som er – en fortelling om kjærlighet og sorg og eksistensiell beredskap.

---

Dermed har Kirkerådet sett bort fra ønsket til flertallet av biskopene, bispedømmerådet og de stemmeberettigede i kirken.

Kjent profil

Sunniva Gylver har lenge vært en kjent profil i kirken. I tillegg til å være sokneprest i Fagerborg menighet i Oslo, har hun gitt ut en rekke bøker, blant annet Søndager med Sunniva (2009) og Tro på tvers (2019).

Hun er også en av flere faste andaktsholdere i TV Inters satsing Plussord.

EGENART: Harald Hegstad beskriver Sunniva Gylver som en utradisjonell biskop. I påsken i år inviterte hun til Harry Potter-vielse i Fagerborg kirke. Vårt Land intervjuet henne i forkant av høytiden. (Anna Bugge)

Da ny biskop i Bjørgvin skulle velges i 2023, var Gylver en av tre kandidater som nådde siste nominasjonsrunde. Valget den gang falt imidlertid på Ragnhild Jepsen.

Kari Veiteberg har sin siste arbeidsdag som biskop 17. desember, før hun dagen etter begynner som bymisjonsprest i Tøyenkirka.

– Et overraskende valg

– Hun har solid presteerfaring og en tydelig medieprofil.

Hallgeir Elstad er kirkehistoriker og jobber som professor ved Teologisk fakultet (TF). Han sier Kirkerådet har valgt en utradisjonell biskop.

Hallgeir Elstad, professor ved Teologisk fakultet. (Privat)

– Og med tanke på votumet – hun fikk bare halvparten så mange førstestemmer som Stålsett, er det et overraskende valg.

Men Elstad forklarer samtidig at det slettes ikke er uvanlig at votumet i nominasjonsprosessen trosses.

– Det var det hverken da departementet utnevnte biskopene eller i tida Kirkerådet har gjort det. Kirkerådet er i sin fulle rett til å gjøre det.

Elstad har også mye positivt å si om Oslos kommende biskop.

– Hun er en fargeklatt på mange måter, og hun har også erfaring med undervisning. Hun er en solid, god prest.

Engasjerende og livsnær

Også kirkerådsleder Harald Hegstad skryter av den kommende Oslo-biskopen.

– Med Sunniva Gylver får Den norske kirke og Oslo bispedømme en biskop med en unik evne til å formidle kristen tro på en engasjerende og forståelig måte, på en måte som når langt ut over kirkens kjernetropper, sier Hegstad i samme pressemelding.

Han trekker fram Gylvers bakgrunn som menighetsprest i Oslo gjennom tre tiår, og mener hun vil kunne bidra til inspirasjon og fornyelse i menighetene i bispedømmet.

– Gylver er en engasjerende og livsnær forkynner som makter å peke på Jesus på en måte som berører mange.