– Når et elementært tilbud i regi av skolen er i ferd med å renne ut i sanda, kjente jeg på en sterk drive: Dette må jeg gjøre noe med, sier Renate Gjerløw Larsen.

Det dukket først opp som en eventuelt-sak hos menighetsrådet i Onsøy menighet i Fredrikstad: Hverken barneskolen eller ungdomsskolen kom til å dra på julegudstjeneste i år. Årsaken var at skolene ikke hadde råd til å busse elevene til kirka.

Da fikk Larsen en idé. Siden begrunnelsen var at skolene ikke hadde penger til transport, opprettet hun en «spleis» for å dekke inn kostnadene. Spleis.no er ei nettplattform for digitale innsamlingsaksjoner.

Hun har tidligere jobbet som musikklærer ved Manstad skole, den berørte barneskolen, men forteller at hun dro dette i gang som privatperson.

– Jeg har fått være med på fantastiske opplevelser på disse gudstjenestene. Hvis vi er redde for at sangen skal dø ut i de yngre generasjonene, har i alle fall ikke det stemt her.

KIRKE: Renate Gjerløw Larsen sitter i menighetsrådet i Onsøy kirke. Her er hun avbildet i kirka under en tacomiddag som ble arrangert der. (Privat)

«Jeg vil SÅ gjerne at elevene skal få mulighet til å oppleve gudstjeneste i kirken før jul. Vi trenger 20 000 for å transportere elevene til og fra kirken, klarer vi ikke samle inn dette vil en mangeårig tradisjon være over», skrev Larsen i innsamlingsteksten.

Stor støtte

Allerede samme dag som spleisen ble lagt ut, var de 20.000 kronene som trengtes samlet inn.

– Det raste inn med støtte, forteller Larsen.

Ikke bare i form av penger, men også hyggelige kommentarer.

– Jeg gjorde det overhodet ikke for å få ros, og kunne like gjerne gjort det anonymt. Det som gledet meg mest var å se engasjementet rundt kirka, bygda og barna, sier Larsen og fortsetter:

– Midt i kutt og tunge tider ble dette en styrkende opplevelse å ta med seg. Mange synes det er viktig at barna skal få komme til kirka i jula, selv om man ikke renner ned kirka ellers i året.

Lang tradisjon

Marit Skauen Ødegaard er rektor ved Manstad skole, én av de to skolene som nå får sponset busstur til kirka i desember. Hun forteller at de trange økonomiske rammene i kommunen gjør at skolene har vært nødt til å sette inn ekstra sparetiltak.

REKTOR: Marit Skauen Ødegaard forteller at de ble veldig glade da finansieringa av gudstjenestetransporten var sikret. (Privat)

– Vi har samarbeidet med Vestbygda skole om hvilke prioriteringer vi skulle gjøre. Ettersom gjennomføringer av skolegudstjenester ikke er lovpålagt, og vi er avhengige av buss for å komme oss dit, så vi at vi ikke kunne prioritere det i år.

Så da Renate Gjerløw Larsen troppet opp med å ønske om å skaffe finansiering, forteller Ødegaard at skolene ble veldig glad for det.

– Vi har lang tradisjon for å være i kirka ved juletider og stor deltakelse fra elever når det gjelder sang og musikk. Så vi er veldig takknemlige.