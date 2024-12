Katedralen skal offisielt gjenåpnes 7. desember, men allerede fredag fikk president Emmanuel Macron inspisere det verdenskjente bygget, som er et av Paris’ mest kjente landemerker.

– Fantastisk. Dette er så overveldende, sa Macron da han og kona Brigitte tok steget inn i katedralen. I følget var også erkebiskopen av Paris, Laurent Ulrich, kulturminister Rachida Dati og Paris-ordfører Anne Hidalgo.

France Notre Dame INSPISERER: Det var en oppløftet gjeng som fikk besøke Notre-Dame før kirken åpnes for allmennheten. (Christophe Petit Tesson/AP)

– Det er mye mer innbydende nå, bemerket Macron mens han tok rundturen og håndhilste på noen av dem som har vært med på å gjenreise katedralen.

Presidenten hyllet så fargene i bygget og la til at alle som har vært med på arbeidet, bør være stolte. Den kanskje største endringen katedralen har gjennomgått, er nettopp fargen på veggene. Ifølge BBC har all kalksteinen blitt renset, og noen av dem har også blitt byttet ut.

France Notre Dame LYS: Veggene i katedralen har blitt mye lysere. Det er takket være omfattende rensing av kalksteinen veggene består av. (Stephane de Sakutin/AP)

Omfattende renovering

Det var i april 2019 at den over 850 år gamle katedralen ble skadet i en katastrofal brann. Brannen førte blant annet til at kirketårnet raste sammen og at takbjelkene ble ødelagt.

France Notre Dame's Revival BRANN: Katedralen fikk store skader etter brannen i påsken 2019. Blant annet raste det høyeste kirkespiret. (Francois Mori/AP)

Kort tid etter brannen satte Macron et mål om å ha Notre-Dame klar igjen innen fem år. Han ville også gjøre den «vakrere enn noensinne».

Siden da har rundt 250 selskaper og 2000 mennesker bidratt i arbeidet med å gjenoppbygge katedralen, noe som har kostet flere hundre millioner euro og blitt omtalt som tidenes restaureringsprosjekt i Frankrike.

France Notre Dame ARBEID: Fredag besøkte den franske presidenten den nyrenoverte kirken, og takket dem som har bidratt i arbeidet. (Sarah Meyssonnier/AP)

Ingenting sto igjen av det 800 år gamle taket etter brannen. Ifølge BBC er det nye taket laget av 1200 eiketrær som er plukket ut etter strenge krav.

France Notre Dame KONSTRUKSJON: Emmanuel Macron inspiserer det nye treverket i Notre-Dame. (Christophe Petit Tesson/AP)

Nytt interiør

Alt interiøret er nytt, og alle de store glassmaleriene er blitt demontert og omhyggelig rengjort og restaurert for hånd.

France Notre Dame KIRKEKUNST: Glassmaleriene har blitt pusset og rengjort. (Stephane de Sakutin/AP)

Den nye døpefonten er designet av den franske designeren Guillaume Bardet.

France Notre Dame INTERIØR: Slik sier den nye døpefonten ut. (Stephane de Sakutin/AP)

Det er planlagt en stor seremoni for gjenåpningen der alle som har vært med på arbeidet er invitert. Rundt 1300 mennesker er ventet å komme.