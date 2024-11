– Vi har vært klar over at økonomisituasjonen har vært vanskelig, men det var nok ikke så mange som hadde sett for seg at det ble et såpass radikalt forslag.

Det sier Jørund Østland Midttun. Han jobber som seniorrådgiver i Den norske kirke, og er tillitsvalgt i Kirkerådets sekretariat, hvor han representerer fagforeningen Unio.

Torsdag kom nyheten om at Kirkerådets administrasjon foreslår å kutte minst 65 årsverk i Kirkerådets og bispedømmenes administrasjon. Dette er resultatet av at kirken har stått i en krevende økonomiske situasjon over tid, og har styrt mot store underskudd.

Kirkerådet har bedt om at budsjettet skal komme i balanse «så raskt som mulig», og at førstelinjen skal beskyttes. Kirkerådsdirektør Ole Edvard Wold-Reitan har tidligere forklart til Vårt Land at de tolker denne bestillingen dit at lønnsmidler til prester og tilskudd til personer som jobber med diakoni og undervisning ikke skal rammes.

– Krever stor grad av omstilling

På et møte i dag ble de ansatte i Kirkerådets og bispedømmenes administrasjon informert om at nesten én av fire av dem kan miste jobben.

– I dag må vi egentlig bare fordøye dette, og så vil vi som tillitsvalgte være til stede for våre medlemmer, sier Midttun.

– Hvordan opplever du denne nyheten?

– Det er dramatisk selvfølgelig. Vi sitter jo ikke og tvinner tommeltotter, så hvordan vi skal kunne gjøre tilsvarende god jobb med tre-fjerdedeler av arbeidsstokken er foreløpig veldig utfordrende å se for seg. Det krever en stor grad av omstilling.

Midttun sier det er naturlig at en slik nyhet vil prege den enkelte og arbeidsmiljøet i tiden fremover.

– Det er klart at det ikke er noe morsomt å gå inn i advents- og juletiden, når du ikke vet om du kommer til å få beholde jobben over nyttår.

Forslaget skal behandles på Kirkemøtet 5. og 6. desember.

Forberedt på omstilling

– Folk er glad i jobben og kollegene sine, og for alle sammen vil dette gå ut over noen man bryr seg om, sier verneombud Sigrid Flaata.

Siv Thompson, hovedverneombud i Kirkerådet, tror de ansatte er forberedt på omstilling.

– Vi er villige til å tenke nytt, og noen må kanskje gjøre ting de ikke har gjort før. Det tror jeg vi skal klare, men vi kommer til å merke at vi har mindre penger og færre mennesker, sier Thompson.

De ansatte går inn i en usikker periode, mener Flaata.

– Det vil være en periode der man er i limbo, inntil ting er avklart. Nå trenger vi rom for å snakke sammen, og være tett på informasjon, sier Flaata.

Midttun mener det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser kuttforslaget kan få.

– Vil kuttet ramme kirkens kjerneoppgaver?

– Det vil ikke gå utover gudstjenestetilbudet, men det er klart det vil gå utover kjerneoppgavene.

– Vært nødvendig

Jorunn Kraft Visnes er stiftsdirektør i Stavanger bispedømme, som betyr at hun har ansvar for de administrativt ansatte i sitt bispedømme.

Hun sier at situasjonen er krevende.

– Var det ventet at det ville bli så store kutt?

– Vi har visst at økonomisituasjonen har vært vanskelig, særlig på grunn av de store pensjonskostnadene, så vi har skjønt at det har vært nødvendig å gjøre grep. Når kirkepolitikerne har sagt at førstelinjen skal skjermes, må en se på hva som er mulig i de administrative stillingene.

Eigil Morvik, stiftsdirektør i Tunsberg bispedømme, forteller at de i dag har hatt infomøte med de ansatte på kontoret, og at nyheten er krevende.

Han vil ikke si noe om hvordan han selv opplever forslaget, da han er en del av ledergruppen. Men han understreker at stiftsdirektørene har vært godt involvert i prosessen, og stiller seg bak det som så langt har blitt foreslått.

– Hva blir konsekvensene om forslaget blir vedtatt?

– Det betyr at vi får gjort mindre, og må prioritere strengere. Vi må bli enige om hvilke oppgaver på regionalt og nasjonalt som skal gjøres, for å tjene lokalkirken på best mulig måte, sier Morvik.

Gir ros til kirkerådsdirektøren

Stiftsdirektøren i Adger og Telemark, Aslak Wegge, opplever kuttforslaget som dramatisk.

– Det vil berøre mange. Jeg opplever også at dette er et forsøk fra ledelsen på å ta ansvar i en økonomisk krevende situasjon, sier han.

Stiftsdirektør i Sør-Hålogland bispedømme, Ole Christian Erikstad, gir ros til kirkerådsdirektøren for å være tydelig i formidlingen til de ansatte.

– Det er noe flere har gitt meg tilbakemelding på at de verdsetter, sier han.

Hvilke konsekvenser kuttet eventuelt vil få for de respektive bispedømmene er foreløpig ikke kjent. Om forslaget vedtas starter en prosess med involvering og drøfting med tillitsvalgte, og de ansatte vil få mer informasjon rundt hvilke stillinger det skal kuttes i på et møte 13. januar, og prosessen vil være ferdig i løpet av februar.

– Tid for å vise lederskap

Kirkerådsleder Harald Hegstad sier at Kirkerådet har fått oversendt en utfordrende sak i en krevende økonomisk situasjon.

– Den vil vi behandle med det største alvor, i bevissthet om det den betyr for dem som den berører. Dette er en tid for å vise lederskap, og det er vi innstilt på å gjøre, sier han, og fortsetter:

– For øvrig kan jeg ikke foregripe behandlingen av saken i Kirkerådet.