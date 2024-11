– Det var ikke noe jeg kjenner meg igjen i i det hele tatt. Jeg skammet meg rett og slett litt for at jeg skulle assosieres med dette, sier Viktor Kivle Andreassen (18).

Tidligere denne høsten hadde klassen hans besøk av Grill en kristen i KRLE-timen. Både Viktor og medelev Ovidia Uddu-Fossoh (18) ved Hartvig Nissen skole i Oslo, hadde sett frem til besøket fra Laget.

Viktor, som selv er kristen, var glad for at unge mennesker skulle snakke om kristen tro i klasserommet. I stedet ble han skuffet.

– For meg ble det veldig mange konservative meninger, sier han.

Ovidia stemmer i.

– For meg, som ikke er kristen, er det kjipt at det var det sånn det ble. Dette er jo egentlig noe som kan være med å gi mer innsikt og forståelse av kristendommen, men i stedet ga det bare avsmak.

– Mener du klassen fikk et dårligere inntrykk av kristendommen?

– Det har ikke hjulpet, i alle fall, sier Viktor, som i etterkant beklaget til klassen på vegne av andre kristne.

KRLE: Viktor og Ovidia reagerte særlig på hvordan synene på seksualitet, homofili og abort ble omtalt under Grill en kristen i religionsundervisningen. (Synne Folstad Moen)

Homofili, seksualitet og abort

Grill en kristen er et konsept for videregående skole utviklet av Norges kristne student- og skoleungdomslag (Laget). De stiller med et panel bestående av to til tre personer som svarer på spørsmål om kristen tro fra elevene.

Konseptet kan enten brukes i en frivillig samling, eller som en del av undervisningen i KRLE-faget, som i dette tilfellet.

I Viktor og Ovidias klasse var det særlig temaene seksualitet, homofili og abort som vakte oppsikt.

– Jeg tolket dem som at homofili er en feil følelse, sier Viktor.

– Jeg opplevde også at de tok litt avstand fra Den norske kirke. Det er jo den største gruppen med kristne i Norge, så jeg skulle gjerne ønske at de hadde representanter fra ulike syn, sier Ovidia.

---

Grill en kristen

Et samtalekonsept for elever i videregående skole, og ved høyskoler og universiteter. Skal gi et innblikk i kristen tenkning, og gi rom for samtaler om eksistensielle spørsmål

Består av et panel på to til tre personer, som svarer på spørsmål fra elevene

Arrangeres av Norges kristne student- og skoleugdomslag (Laget NKSS)

Er nominert til Petter Dass-prisen, som deles ut av Vårt Land 28. november

---

Inviterer prest i stedet

Religionslæreren deres, Anita Ramberg, gir elevene full støtte.

– Det begynte som en interessant dialog om kristen tro, troen på Gud og på frelse. Men da de begynte å stille spørsmål om homofili, abort og seksualitet, ble mange sjokkert.

LÆRER: Anita Ramberg, KRLE-lærer ved Hartvig Nissen videregående skole, kommer ikke til å invitere Grill en kristen tilbake i klasserommet. (Privat)

Hun forklarer at kristendommen ofte er den religionen som er vanskeligst å skape engasjement rundt i klasserommet. Derfor var hun glad da tilbudet fra Laget kom.

– Paradoksalt nok blir kristendommen den religionen som mange elever føler seg fremmedgjort over. Dette knuste ingen myter, men bygget heller opp nye slik at klassen fikk et mer negativt inntrykk av kristendom.

Andre klasser ved skolen har på sin side hatt gode erfaringer fra besøk av Grill en kristen, legger hun til.

– Men det kan virke som at opplegget ikke er godt nok kvalitetssikret, sier hun.

Hun opplevde at hun ble forespeilet at Grill en kristen-panelet skulle presentere norsk kristenhet, men mener bare én del av Kristen-Norge ble representert.

Dette knuste ingen myter, men bygget heller opp nye slik at klassen fikk et mer negativt inntrykk av kristendom. — Anita Ramberg, lærer i KRLE ved Hartvig Nissen skole

– Jeg kommer ikke til å invitere Grill en kristen igjen. Jeg ønsker at elevene skal ha et reelt dialogmøte med ulike religioner, og dette var ikke det.

Nå kommer hun til å sørge for at klassen får møte en prest i Den norske kirke i stedet.

– Vi må få mer reell kunnskap om det som er et flertallssyn, og vise at det disse ungdommene sier ikke er det alle kristne mener, forklarer Ramberg.

Les hvordan Laget svarer på kritikken lenger nede i saken.

Mor og prest: – En for smal del av kristendommen

Silje Kivle Andreassen er prest, og mor til Viktor. Hun forteller at også datteren hennes hadde en lignende opplevelse med Grill en kristen på en annen Oslo-skole i fjor.

– Da jeg så at Grill en kristen var nominert til Petter Dass-prisen, og begrunnelsen var at de bringer kristen tro på en engasjerende måte til unge, fikk jeg et behov for å nyansere det på bakgrunn av disse to erfaringene, sier hun.

PREST: – Som prest lurer jeg på om dette er det beste vi kan gjøre for å presentere kristendommen, sier Silje Kivle Andreassen. (Synne Folstad Moen)

Tidligere denne måneden ble det kjent at Grill en kristen er blant de nominerte til prisen, som deles ut av Vårt Land torsdag.

Hun presiserer at hun reagerer på bakgrunn av at konseptet brukes som en del av den obligatoriske undervisningen.

– Som prest lurer jeg på om dette er det beste vi kan gjøre for å presentere kristendommen. Etter å ha hørt det disse elevene forteller, tenker jeg at det ikke er det. Jeg mener vi trenger mer positiv nysgjerrighet på kristendommen.

Hun mener konseptet, som baserer seg på spørsmål fra klassen, kan gjøre at samtalen raskt ledes inn mot etikk og moral.

– Man får inntrykk av at kristendommen først og fremst handler om etikk og moral. Det tenker jeg ikke at det er.

Hun legger til at hun er glad for at Kristen-Norge rommer ulike meninger på etiske spørsmål, og vedgår at heller ikke en prest i Den norske kirke ville representert hele Kristen-Norge.

– Men det høres likevel ut som at man her får presentert en for smal del av kristendommen. Kristendom handler om så mye mer enn etiske spørsmål, men vi sliter med å være troverdig i det når vi hele tiden kommer tilbake til disse spørsmålene.

Laget: – Svarer ikke på vegne av alle kristne

Jon Romuld Håversen, prosjektleder for Grill en kristen, forteller at elever ofte blir positivt overrasket i møte med Grill en kristen.

– Med 147 sertifiserte paneldeltakere, flere hundre grillinger i møte med tusenvis av elever, er det likevel ikke til å unngå at noen har negative opplevelser. Det motiverer oss til å bli enda bedre, sier han i en e-post til Vårt Land.

Jon Romuld Håversen SVARER: – Vi nevner gjerne at det finnes ulike syn på disse spørsmålene, sier Jon Romuld Håversen i Laget. (Giulia Troisi)

Han forklarer at de under Grill en kristen alltid presiserer at kristne ser ulikt på ulike saker.

– Panelet svarer ut ifra deres personlige overbevisning, og ikke på vegne av alle kristne. Vårt ønske er at elevene etter timen skal sitte igjen med en bedre forståelse av at Jesus er troens sentrum og hvordan dette motiverer kristne til et liv i etterfølgelse.

– Når temaer som seksualitet og legning diskuteres, er det da vanlig at Grill en kristen også nevner mer liberale synspunkt enn det Laget står for?

– Når Laget arrangerer Grill en kristen er det mest naturlig at vi presenterer våre tanker om tro og etikk. Vi nevner imidlertid gjerne at det finnes ulike syn på disse spørsmålene og at alle, uansett legning eller opplevd kjønnsidentitet, er invitert til å utforske kristen tro.

Han er ikke enig i at konseptet legger opp til et ensidig fokus på etikk og moral.

– Det er elevene sine spørsmål som setter premissene for timen. Samtidig avklarer vi i starten av timen at det kun er rom for 2–3 replikker, slik at så mange som mulig kan stille spørsmålene sine, om flere forskjellige temaer. Vi får en del spørsmål om etikk og moral, men vel så mange om filosofi, naturvitenskap, religionshistorie, politikk, og svært ofte spørsmål om personlige erfaringer med troen.