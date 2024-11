Han er ny styreleder i den største jødiske forsamlingen i Norge

– Vi står i en krevende tid. Framover må vi fortsette å jobbe for å sikre jødisk liv i Norge, både ved å styrke fellesskapet innad og å ivareta medlemmenes interesser utad, sier Knut Marius Gaarder.

48-åringen ble torsdag valgt som ny styreleder i den jødiske forsamlingen i Oslo, også kjent som Det Mosaiske Trossamfund (DMT). Forsamlingen er den klart største av sitt slag i Norge, og har sin egen synagoge, i Bergstien i Oslo.

Ifølge Gaarder ble han valgt med 50 av 58 stemmer, og overtar med dette stafettpinnen etter Ronen Bahar.

Tar over etter Ronen Bahar

I august meldte Vårt Land at Bahar trakk seg etter tre år som styreleder i DMT.

Han sa den gangen at det ikke lå noe dramatikk bak avgjørelsen.

Han var innstilt av valgnemnda for en ny periode, men fikk ikke over halvparten av stemmene. Bahar valgte derfor å trekke seg, å be valgnemnda finne en annen kandidat.

Gaarder har vært medlem av DMT i 30 år, og har siden august i år vært nestleder og økonomiansvarlig i styret til DMT. For tiden jobber han som norsklærer i Lingu AS, som er en offisielt godkjent språkskole med avdelinger i Oslo, Bergen og Stavanger.

Negative holdninger til jøder

I etterkant av terrorangrepet 7. oktober i fjor har DMT ved flere anledninger uttalt seg om hvordan situasjonen er for jøder i Norge. I månedene etter angrepet har flere jødiske personer opplevd trusler og hærverk. Flere norske aviser har skrevet om hvordan krigen mellom Hamas og Israel har påvirket livene deres.

Det er blant annet med dette bakteppet Gaarder trer inn i det tre-årige styrevervet.

– Krigen i Midtøsten gjør nok at mange som kanskje har holdt tilbake negative holdninger mot jøder, igjen har fått en mulighet til å føle at det er trygt å komme med antisemittiske utspill. Vi opplever at de i mindre grad enn før blir korrigert av storsamfunnet, sier Gaarder, som tror dette skyldes at krigen denne gangen har vart så lenge.