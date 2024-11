Kirkesamfunn snur: Skal ikke lenger være medutgiver av felleskristen samlivs-erklæring

15. oktober i år var Baptistkirken med på å utgi en mye omtalt felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold.

I erklæringen advares det blant annet mot å undervise barn og unge om at det finnes mer enn to kjønn eller at kjønn er flytende, og det slås fast at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

Avgjørelsen om at Baptistkirken skulle stå som medutgiver og stille seg bak erklæringen ble tatt av et arbeidsutvalg i hovedstyret. Menighetene skal ikke ha blitt informert om avgjørelsen på forhånd.

Det har vakt reaksjoner blant medlemmer og menigheter i kirkesamfunnet.

Fredag kom hovedstyret med en presisering overfor menighetene i et vedtak som ble sendt på e-post. Her skriver de:

At Baptistkirken Norge ikke var med i utformingen av erklæringen eller nettsiden til felleskristen.no.

De ber derfor om at Baptistkirken Norge ikke står som medutgiver lenger, men at Baptistkirken Norge ved hovedstyret heller slutter seg til erklæringen.

heller slutter seg til erklæringen. De informerer også om at «Baptistkirken Norges lokale menigheter står fritt til å stille seg bak erklæringen eller la det være».

Menighetsrådsleder i Bærum Baptistmenighet Ole Svinningen er fornøyd med at hovedstyret nå snur på enkelte punkter.

– Jeg opplever at hovedstyret har sett at dette ble feil og at de har ønsket å diskutere muligheter, sier Ole Svinningen.

Felleserklæringen

15. oktober lanserte 31 norske kirkesamfunn og kristne organisasjoner en felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold. I de påfølgende ukene har flere tilsluttet seg.

Blant de som slutter seg til erklæringen finner man Pinsebevegelsen i Norge, Norsk katolsk bisperåd, Norsk Luthersk Misjonssamband og Ungdom i Oppdrag.

Flere har stilt seg kritisk til erklæringen, blant andre preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Han har uttalt at han håper ingen menigheter i DNK slutter seg til erklæringen.

Mener de har gått ut over sitt mandat

Ifølge hovedstyret har reaksjonene gått på formuleringer i selve erklæringen, at arbeidsutvalget har gått utover sitt mandat og at «menighetens selvstendighet ikke kan bindes opp på denne måten».

I deres nye vedtak uttrykker de forståelse for reaksjonene som har kommet og de tar til seg kritikken av at arbeidsutvalget «gjorde dette vedtaket uten å vente til et samlet hovedstyre kunne behandle erklæringen».

– Som en sammenslutning av selvstendige menigheter, bør ikke hovedstyret undertegne denne type erklæringer på vegne av fellesskapet, forklarer Svinningen.

Menighetsrådslederen kaller hovedstyrets nye vedtak for en forbedring.

– Det markerer at de ikke uttaler seg på fellesskapets vegne.

Svinningen poengterer at Baptistkirken fortsatt står som medutgiver på erklæringens nettside, til tross for at det nye vedtaket sier at man skal stille seg bak.

– Sånn sett matcher ikke det som står i vedtaket med det som står på erklæringens hjemmesider.

På erklæringens hjemmesider står nå hovedstyrets nye formulering «Baptistkirken Norge, v/ hovedstyret og gen.sekr.», men den står fortsatt oppført under «Medutgivere av Erklæringen».

– Skuffende å lese det i media først

Da erklæringen ble lansert, skal ikke menighetene ha blitt informert på forhånd.

– Det var overraskende og skuffende at vi leste det i media først. Vi fikk ingen informasjon på forhånd fra hovedstyret. Da fant vi det nødvendig å presisere at vi ikke stiller oss bak erklæringen, sier Svinningen.

Svinningen var en av dem som kontaktet hovedstyret etter at han fikk vite om erklæringen.

– Vi sendte en bekymring til hovedstyret hvor vi sa at vi ikke kjenner oss igjen i erklæringen og at den ikke representerer vår menighet i Bærum.

– Hvorfor vil dere ikke stille dere bak erklæringen?

– Fordi vi skal være en åpen og trygg menighet, der du er velkommen akkurat som du er. Vi skiller ikke på mennesker og medlemmene våre. Vi har både personer i menighetsrådet og som aktive forkynnere som lever i homofilt samliv.

Vårt Land har vært i kontakt med hovedstyreleder Sissel-Merete Berg, som viser til hovedstyrets nye vedtak.