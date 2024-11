– Denne e-posten har skapt en voldsom usikkerhet i Trondheimskolen. Rektorer er ikke trygge på at skolegudstjenester er lov lengre, sier KrF-politiker Majen Helen Sævik til Vårt Land.

Hun forteller at hun i helgen er blitt kontaktet av flere både rektorer og lærere i Trondheim som er usikre på om de kan tilby skolegudstjenester til sine elever.

Bakgrunnen for henvendelsene er en e-post som ble sendt ut av kommunalsjef for skole, Svein Johny Forren, onsdag forrige uke. E-posten ble først ble omtalt av Adresseavisen.

Ifølge avisen gjorde han rektorene oppmerksomme på en ny paragraf i opplæringsloven som trådte i kraft i høst. Ifølge §14-5 skal opplæringen i skolen «ikke være forkynnende».

«Dette medfører et generelt forbud mot religiøs og livssynsmessig forkynnelse i alle typer opplæring», skrev Forren i e-posten, ifølge avisen.

Videre skrev han at det ikke er noen hjemmel for unntak fra forbudet og understreket: «Dette gjelder også for skolegudstjenester», gjengir Adresseavisen.

Mener skolegudstjenester er forkynnelse

Byråd for oppvekst og utdanning i Trondheim, Lucie Katrine Eidem (V), uttaler til Adresseavisen at hun mener skolegudstjeneste er forkynnelse.

– Det skriver Den norske kirke selv, og det skal ikke foregå forkynnelse i norsk skole, sier hun.

Venstres halvårige pressekonferanse FORKYNNELSESFORBUD: – Mitt budskap har hele tiden vært at det har kommet en ny bestemmelse i opplæringsloven som tydeliggjør forbud mot forkynnelse i opplæring, skriver Lucie Katrine Eidem til Vårt Land. (Fredrik Hagen/NTB)

På spørsmål om hun som skolebyråd vil nekte skolegudstjenester i Trondheim, svarer Eidem:

– Jeg anbefaler at vi følger loven og benytter oss av veilederen, sier hun, og viser til Utdanningsdirektoratets veileder om skolegudstjenester.

Ifølge den foreligger det ikke noe forbud mot skolegudstjenester. Det er imidlertid «skoleier som avgjør deltakelse på skolegudstjenester».

Eidem sier videre at hun synes det er «kjempefint» at skoler besøker kirker og andre livssynslokaler.

– Men skillet går mellom å besøke kirka og å delta i en forkynnende gudstjeneste.

Sier rektorer har avlyst gudstjenester på grunn av e-post

KrF-politiker Majen Helen Sævik mener åpningen for skolegudstjenester ikke er blitt mindre med det nye forkynnelsesforbudet.

Hun viser til at kunnskapsministeren er tydelig på at førjulstradisjonen ikke omfattes av den nye paragrafen.

VIL HA BEKLAGELSE: KrF-politiker Majen Helen Sævik mener åpningen for skolegudstjenester ikke er blitt mindre med det nye forkynnelsesforbudet. (Alfred Olav Fonn)

Selv mener hun den første e-posten som ble sendt ut er «en særlig alvorlig villedning», sier hun til Adresseavisen mandag.

Hun har imidlertid inntrykk av at Eidem har forsøkt «å rydde opp» i ettertid, og hevder at byråden sendte ut en ny e-post til rektorene på fredag.

– Men den oppleves fortsatt ikke klargjørende, og jeg kjenner til at rektorer har avlyst årets skolegudstjenester som følge av e-postene som er sendt ut, hevder hun.

Hun påpeker at dersom det skulle vært foretatt en avgjørelse om å forby skolegudstjenester, så er det en større prinsipiell sak.

– Å forby skolegudstjenester kan ikke bare avgjøres av ett enkelt byråd. Det må fattes vedtak sammen i bystyret med tilhørende organer, som oppvekst- og kulturutvalget som jeg selv leder, sier hun.

Ønsker seg en beklagelse

– Hva mener du skolebyrådet bør foreta seg i denne saken?

– Jeg registrerer at skolebyråden har forsøkt igjen å klargjøre saken i Adresseavisen i dag. Men jeg skulle også ønske at hun hadde beklaget saken og bare sagt rett ut at skolene kan holde skolegudstjenester slik som oppgitt i veilederen fra Kunnskapsdepartementet.

Eidem sier til Adresseavisen på mandag at hun har sendt ut én e-post til rektorene om denne saken.

– Der viser jeg både til opplæringsloven og veilederen fra Utdanningsdirektoratet som sier det er mulig å ha skolegudstjenester dersom skolen følger veilederen. Jeg mener det er klinkende klart. Ingen rektor i Trondheim lurer på om det er lov eller ikke å arrangere skolegudstjenester. De er gjort kjent både med loven og veilederen. Det er det vi forholder oss til i Trondheim, sier hun til avisen.

Eidem: Ikke kjent med avlyste skolegudstjenester på grunn av hennes signaler

Vårt Land har spurt Eidem om hun mener at skolegudstjenester ikke er i strid med det nye forkynnelsesforbudet i opplæringsloven, og også om det er aktuelt å beklage.

– Mitt budskap har hele tiden vært at det har kommet en ny bestemmelse i opplæringsloven som tydeliggjør forbud mot forkynnelse i opplæring, og at det også har kommet en oppdatert veileder fra Utdanningsdirektoratet som må sees i sammenheng med dette. Skolegudstjeneste er ikke i strid med opplæringsloven, såfremt man følger veilederen fra Utdanningsdirektoratet, skriver Eidem.

Hun er ikke kjent med at skoler har avlyst skolegudstjeneste på grunn av hennes signaler.

– Jeg er derimot kjent med at en skole har valgt å avlyse en skolegudstjeneste fordi de ikke klarte å tilfredsstille kravene i veilederen fra Utdanningsdirektoratet, skriver skolebyråden.

Vårt Land har tidligere skrevet at styreleder i Human-Etisk Forbund (HEF), Christian Lomsdalen, mener den nye opplæringsloven forbyr skolegudstjenester, men at kunnskapsministeren mener dette er en uriktig tolkning av regelverket.