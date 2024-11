– Teologisk tenker jeg de er relativt like, sier kirkekjenner og tidligere Vårt Land-journalist Jan Arild Holbek om de to bispekandidatene med størst oppslutning så langt i prosessen.

5. desember skal Kirkerådet avgjøre hvem som blir ny Kari Veitebergs etterfølger som Oslo-biskop. Veiteberg skal etter syv år i stillingen gå tilbake til Kirkens Bymisjon for å være prest der.

Kampen står mellom professor Sturla Stålsett, sokneprest Sunniva Gylver og prost Ingeborg Sommer.

Det ble klart i den rådgivende avstemningsrunden som ble holdt i oktober, hvor 254 stemmeberettigede sa sin mening om bispekandidatene. Siden har også biskopene og bispedømmerådet tatt stilling.

Selv om avstemningen viste et tydelig flertall for Stålsett, viser tallene også at menighetsråd ønsker en annen kandidat.

---

Den rådgivende avstemningen

Det er i hovedsak tre grupper som var stemmeberettiget i den rådgivende avstemningen:

Menighetsrådene og ungdomsrådet i Oslo bispedømme

Prester og vigslede kateketer, diakoner og kantorer i Oslo bispedømme

Nasjonale stemmer: Proster fra andre bispedømmer, representanter fra de teologiske utdanningsinstitusjoner med tale- og forslagsrett på Kirkemøtet og lederne av de praktisk-teologiske utdanningene, representanter fra Ungdommens kirkemøte, og Samisk kirkeråd.





De stemmeberettigede kunne stemme på opp til tre av de fem kandidatene i prioritert rekkefølge.

---

Stort Stålsett-flertall blant prester – biskopene er delt

Blant prestene og de kirkelige ansatte er det klart flertall for Stålsett, med til sammen 62 førstestemmer. Det er langt flere enn Sommer og Gylver, som har henholdsvis 30 og 16. Også de nasjonale stemmene gir et solid flertall til Stålsett, med 21 førstestemmer.

KANDIDATER: Under avstemningen ble fem kandidater til tre. Bildet er fra presentasjonen av kandidatene i Oslo domkirke. F.v.: ordstyrer Jan Christian Kielland, Stephanie Dietrich, Sturla Stålsett, Ingeborg Sommer, Espen Andreas Hasle og Sunniva Gylver. (Marit Neset)

Blant menighetsrådene i Oslo er det imidlertid Gylver som går seirende ut. I den gruppen får hun 23 førstestemmer, mot 18 til Stålsett og 10 til Sommer.

Senere har det også blitt klart at Oslo bispedømmeråd ønsker seg Stålsett som biskop, mens Gylver settes på andreplass. Denne uken ble klart at Stålsett også er biskopenes favoritt: han får sju førstestemmer, mens fem setter Gylver på førsteplass.

Ville satt pengene på Stålsett

Kirkekjenner og tidligere Vårt Land-journalist Jan Arild Holbek har fulgt en rekke bispevalg tett som journalist. Han tror Kirkerådet vil legge stor vekt på resultatet av den rådgivende avstemningen.

– Den var relativt tydelig i Stålsetts favør. Biskopene er mer delt, men jeg vil tro at de vil legge størst vekt på avstemningen.

– Hvem ville du satt pengene på?

– Sturla Stålsett. Ganske mange penger, sier han, og legger til:

– Vi kjenner ikke til hva biskopene har skrevet i sine begrunnelser, men jeg er ganske sikker på at Sturla Stålsett kommer til å bli tilsatt, legger han til.

TROR PÅ STÅLSETT: – Teologisk tenker jeg de er relativt like, sier Jan Arild Holbek om Gylver og Stålsett. Men han tror Stålsett vil gå seirende ut. (Erlend Berge)

Begge har stått i bispekamp før

Det er Kirkerådet som til slutt avgjør hvem av de tre som blir biskop, i en avstemning 5. desember. Kirkerådet skal nå gjøre en egen prosess, som inkluderer intervjuer med de tre kandidatene. Det som kommer fram i intervjuene skal legges frem for Kirkerådet før den endelige beslutningen gjøres.

Både avstemningen og innstillingen fra biskopene og fra bispedømmerådene er rådgivende. Det er altså de 17 medlemmene i Kirkerådet som til syvende og sist avgjør hvem som blir ny Oslo-biskop.

Stålsett var også aktuell til å bli Oslo-biskop ved forrige bispevalg i 2017. I stedet var det svigerinnen Kari Veiteberg seirende ut den gang, med et klart flertall i Kirkerådet.

Også Sunniva Gylver har vært kandidat til å bli biskop tidligere. Da Kirkerådet skulle velge ny biskop i Bjørgvin i februar i fjor, var det bare to stemmer som skilte henne og nåværende Bjørgvin-biskop Ragnhild Jepsen.

---

Slik velges en biskop i Den norske kirke

Alle kan foreslå kandidater til ny biskop.

Bispedømmerådet nominerer opptil fem egnede kandidater.

Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.

De nominerte kandidatene presenteres.

Alle stemmeberettigede avgir stemme.

De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres.

Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.

Kirkerådet tilsetter ny biskop.

---

Mener valget i liten grad handler om teologi

– Hvordan vurderer du Gylvers sjanser?

– Hun er absolutt en konkurrent, og har fått et solid votum, og det er interessant at såpass mange av biskopene foretrekker henne, sier Holbek.

Han mener Gylver og Stålsett har en litt ulik profil, men at valget mellom de to i liten graden handler om teologi.

– Gylvers styrke er at hun er en god kommunikator og predikant, og en som ville kunne presentere Den norske kirke i mediene og andre forum på en måte som jeg tror ville ha skapt begeistring. Stålsett har en tyngre fagbakgrunn og mer ledererfaring. Han har også gjort en god figur i offentligheten, blant annet som leder for utvalget som lanserte begrepet et livssynsåpent samfunn.

Han mener Stålsett overrasket som prest i den TV-sendte begravelsen til Ole Paus i januar i år.

– Som liturg og predikant formidlet han klassisk kristendom på en god måte for mange mennesker i Norge. Jeg tror han der viste en ny side av seg selv for mange.

– Gylver har fått flest stemmer blant menighetsrådene. Kan hun ha en bredere appell på grasroten?

– I en del menighetsråd kan det virke som at man har lagt mer merke til Gylver, som predikant og dynamisk menighetsprest med bred folkelig appell. Men blant presteskapet og prostene er det stort flertall for Stålsett.