Ungdom i Oppdrag starter en toårig misjonærskole i Norge.

Det kunngjorde Ungdom i Oppdrag-leder Andreas Nordli da rundt 650 medarbeidere var samlet ved hovedkvarteret på Grimerud Gård i Stange denne helgen.

– Vi har veldig mange unge mennesker som ønsker å reise ut i misjon, og inntil nå har vi ikke et skikkelig utdanningsløp eller komplett misjonsforberedende kurs her i Norge, sier Nordli.

Ungdom i Oppdrag er den norske grenen av Youth With a Mission (YWAM), som er én av verdens største misjonsorganisasjoner. Organisasjonen kjennetegnes blant annet ved at den drives uten egne, lønnede ansatte. I stedet har medarbeiderne ansvar for å sørge for eget underhold.

---

Ungdom i Oppdrag

Den norske grenen av misjonsorganisasjonen Youth with a Mission, som ble etablert i 1960, og har misjonærer i over 190 land.

Har sitt hovedsete på Grimerud Gård i Innlandet, og misjonsbaser i de fleste landsdeler i Norge.

Drives av medarbeidere som lever av frivillige gaver.

I Norge jobber i overkant av 400 personer i Ungdom i Oppdrag, i tillegg til omkring 120 langtidsmisjonærer i andre land.

---

Vil drives uten offentlig støtte

Misjonsskolen, som har fått navnet Mission Equip, består av flere eksisterende kurs satt sammen til et eget studieløp, og er beregnet på studenter som enten har bestemt seg eller sterkt vurderer å reise ut i langtidsmisjon. I løpet av studieløpet skal studentene læres opp i blant annet misjonsteologi, kommunikasjon og kulturforståelse.

Studieløpet vil imidlertid ikke gi offentlig godkjente studiepoeng i Norge, og vil drives uten offentlig støtte. De er på sin side akkreditert som et studieløp innen YWAMs eget universitet University of the Nations, med hovedsete i Hawaii.

Vårt Land har tidligere omtalt at Ungdom i Oppdrag denne høsten har satt i rekord antall deltakere på deres Disippeltreningsskoler (DTS). I år har 313 elever deltatt på slike skoler på Ungdom i Oppdrags baser i Norge.

Mission Equip vil være en mulighet for å gå videre for dem som allerede har tatt en slik DTS.

MISJONSSAMLING: Rundt 650 medarbeidere var til stede under Ungdom i Oppdrags arbeidersamling på Grimerud gård i helgen. (Ungdom i Oppdrag)

Merket økt interesse for Sentral-Asia

Nordli har de siste årene merket økt pågang av unge mennesker som ønsker å reise ut i langtidsmisjon.

Det er kjærkomment, særlig siden organisasjonen under pandemien opplevde omtrent en halvering i antall utsendinger.

Nå nærmer de seg nivået de var på før pandemien. Per nå har organisasjonen i underkant av 120 utsendte langtidsmisjonærer, opplyser Nordli.

– Det er veldig mange unge mennesker som tenker på å reise ut i misjon. Flere av dem vil gjerne reise til krevende plasser som ikke nødvendigvis er åpen for tradisjonell misjonsvirksomhet, sier Nordli.

Han peker særlig på Sentral-Asia som et område som flere ønsker å reise til. De siste to årene har Ungdom i Oppdrag sendt ut 6–7 misjonærer til regionen, opplyser han.

– Er Sentral-Asia et satsingsområde for Ungdom i Oppdrag?

– Det kan virke slik. Men vi er en organisasjon som gjerne styres nedenfra, så det påvirkes av hvor folk opplever at de skal dra.