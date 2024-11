Det ble kjent under fylkeslagets nominasjonsmøte i dag, får Vårt Land opplyst.

Hun ble valgt ved akklamasjon.

I tillegg til å være nestleder i KrF, er Røse fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse i Akershus.

Som nummer to på stortingslisten, ble Hanne Finanger valgt. Geir Tveit fikk tredjeplassen.

Ida Lindtveit Røse er for øvrig også innstilt på førsteplass for Buskerud KrF, kunne NRK melde like før helgen.

De har sitt nominasjonsmøte lørdag 16. november.