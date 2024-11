– Å være nominert til Petter Dass-prisen er utrolig gøy. Det er en anerkjennelse av det vi ønsker å oppnå gjennom konseptet – altså å skape åpne rom for gode trossamtaler.

Det sier generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, om nominasjonen til Petter Dass-prisen. Organisasjonens samtalekonsept Grill en kristen er en av årets tre nominerte. Det ble offentliggjort i begynnelsen av november.

Kjøde synes nominasjonen er en bekreftelse av arbeidet som legges ned i Grill en kristen.

BEÆRET: Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget synes det er utrolig stas at konseptet «Grill en Kristen» er nominert til Petter Dass-prisen 2024. (Foto: Mikael Lao )

---

Hva er Grill en kristen?

Grill en kristen gjennomføres som en panelsamtale på norske skoler og studiesteder.

En håndfull gruppe mennesker stiller seg til rådighet for å svare på enkle og vanskelige spørsmål om kristen tro.

Konseptet tilbys til alle videregående skoler i Norge som en tjeneste i religions- og etikkfaget.

I 2023 ble det holdt Grill en kristen-arrangementer på over 80 ulike videregående skoler.

---

– Det handler om å ta elevene på alvor

Kjøde forteller at Grill en kristen oppsto med utgangspunkt i et ønske om at studenter og elever sine spørsmål burde stå i sentrum for gode og åpne samtaler om kristen tro. Han tror det fungerer så godt fordi det treffer en nerve.

– Vår erfaring er at mange unge mennesker i dag, både kristne og ikke-kristne, har gode spørsmål om tro. De er generelt nysgjerrige, og ønsker disse samtalene velkommen.

Da er Grill en kristen en ypperlig arena for å ta de store og vanskelige spørsmålene på alvor.

– Det unike med grillingene er at det er et samtaledrevet konsept. Vårt mål er ikke å ha alle svarene eller å drive med forkynnelse. Vi ønsker heller å normalisere det å snakke om vanskelige og eksistensielle spørsmål på denne måten.

Kjøde tror det er avgjørende for å vise at kristne både er åpne for og tåler mange ulike spørsmål.

– Vi må vise at det ikke er farlig å stille spørsmål. Det er den beste måten for å ta elevene på alvor, utdyper generalsekretæren.

Grill en kristen INNSATS: Sindre Rosseland Sørli til venstre er ansatt i Laget som Teamleder i region Øst. Han var en av de som arrangerte Grill en Kristen på storbyuniversitetet OsloMet tidligere i november. (Erlend Berge)

Et tidløst konsept

Kjøde synes noe av det kuleste med konseptet er at det blir til og formes av menneskene som deltar i det. Han forteller at panelsamtalene utarter seg veldig forskjellig ut ifra hvor og når de arrangeres.

Han ser at elevene svært ofte spør om dagsaktuelle temaer.

– Elevenes spørsmål speiler ofte det som er på dagsordenen og snakkes om i mediene. I det siste har vi for eksempel fått langt flere spørsmål om aktiv dødshjelp, i lys av den politiske debatten som foregår om dagen.

At Grill en kristen i så stor grad formes av elevene tror han er en av konseptets fremste styrker. Det er med på å gjøre tilbudet mer tidløst.

– For vår del er det utrolig stas at elevene blir så engasjerte og stiller så mange spørsmål. Det bidrar til at elevene får sette premisset for hva som er viktig for dem.

Forankret i læreplanen

Tilbudet oppsto som et studentinitiativ i 2012, og fikk umiddelbart god respons. I 2020 bestemte Laget seg for å profesjonalisere konseptet.

– I 2020 lagde vi en nasjonalsatsning inn mot videregående skoler. Vi prøvde å samle på bena et konsept som var lettere å multiplisere enn det hadde vært tidligere, forteller Kjøde.

Noe av det viktigste med profesjonaliseringen var premisset om at Grill en kristen skal være forankret i læreplanen.

Laget ønsker at det skal være et supplement og tilskudd til religions- og livssynsundervisningen i skolen. At konseptet tilbys som et tilbud i skolen setter også enkelte kriterier for hva panelsamtalene skal inneholde.

– Siden det er en del av religionsfaget er det viktig at det vi formidler er kunnskapbasert. Grill en kristen er ikke et vitnemøte, men heller en arena for å forklare hva kristen tro er og bibelen sier, ut ifra et trosgrunnlag.

PIZZA OG KOS: I forkant av panelsamtalen på Grill en Kristen arrangementet på OsloMet ble det servert pizza til alle oppmøtte. Da er det kanskje ikke så rart at studentene møter opp? (Erlend Berge)

---

Petter Dass-prisen

Årets nominerte er Elisabeth Thorsen, Jørn Øyrehagen Sunde og Grill en kristen.

Prisen deles ut hvert år av Vårt Land.

Prisen går til den eller de «som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte».

Den første prisen ble delt ut i 1995 og gikk til Egil Svartdahl.

Fjorårets vinner var Kristin Gunleiksrud Raaum.

Årets utdeling finner sted i Oslo Domkirke torsdag 28.november.

---