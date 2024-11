Tidligere pinseleder Daniel Alm trekker ikke tilbake sitt søksmål mot Västerås Pingst, menigheten han har arbeidet i siden 2006. Menigheten står fast ved oppsigelsen av Alm.

Det ble klart etter at Alm møtte sin tidligere arbeidsgiver til et muntlig forberedende møte i Västerås tingrett på tirsdag. Nå forventes det at tvisten avgjøres i retten til våren.

---

Dette er saken

Etter syv år som nasjonal leder for Pingst, den svenske Pinsebevegelsen, valgte Daniel Alm i fjor å trekke seg fra vervet

Foranledningen var at Alm erkjente å ha hatt relasjoner til to kvinner som gikk for langt

I vår ble han også sagt opp fra stillingen sin i Västerås Pingst, hvor han har vært pastor siden 2006

Alm har gått til søksmål mot menigheten, med krav om å få tilbake stillingen som pastor

---

Relasjoner til to kvinner

Det ble kjent i juni at Daniel Alm hadde levert inn et søksmål mot menigheten. Han ble sagt opp fra stillingen i vår, med henvisning til en tillitskrise og med «personlige grunner» som forklaring.

I oktober i fjor valgte Alm å trekke seg som nasjonal leder for den svenske Pinsebevegelsen, Pingst. Den gang fortalte han selv om relasjoner til to kvinner som gikk for langt. Dette danner grunnlaget for den svekkede tilliten til menigheten.

Men menigheten i Västerås og Alm er uenige om hvordan disse relasjonene skal tolkes, noe som kommer tydelig fram i den skriftlige utvekslingen til retten.

Grunnleggende sett har vi svært forskjellige syn på om handlingene overfor kvinnene er forenlige med rollen som forstander eller ikke — Anders Ericsson, styreleder i Västerås Pingst

Daniel Alms krav om å få tilbake stillingen som pastor og forstander står dermed fast, i tillegg til et erstatningskrav på 150.000 svenske kroner pluss renter for det han opplever som en «krenkelse» av seg selv. Menigheten har ikke gått med på å trekke oppsigelsen.

Partene ble innkalt til tingretten i Västerås på tirsdag. Vanligvis undersøker retten i slike saker muligheten for å inngå et forlik.

Beklager manglende enighet

Anders Ericsson, styreleder i Västerås Pingst, beklager at de ikke har klart å komme til enighet.

– Det er trist. Menigheten har, siden Daniel Alms handlinger ble kjent, arbeidet for å komme til en avtale, men uten å lykkes. Grunnleggende sett har vi svært forskjellige syn på om handlingene overfor kvinnene er forenlige med rollen som forstander eller ikke, sier Anders Ericsson.

Han understreker samtidig at en økonomisk avtale fortsatt kan være mulig.

Svenske Dagen har også forsøkt å få kontakt med Daniel Alm og hans juridiske representant, uten å lykkes.

Ansettelsen til Daniel Alm i pinsemenigheten i Västerås er nå helt avsluttet. Den 8. oktober løp oppsigelsestiden ut. Dette betyr også at Alm ikke lenger får lønn fra menigheten, noe han har mottatt det siste året mens han har vært fritatt fra arbeidsoppgaver.

Skriftlig korrespondanse til tingretten

I løpet av sommeren har det pågått en skriftlig utveksling mellom partene, med Västerås tingrett som mottaker. Begge partenes jurister har lagt fram sine argumenter og fått muligheten til å svare på hverandres påstander.

Den skriftlige utvekslingen til retten, som den svenske avisen Dagen har gjennomgått, omhandler blant annet ulike syn på hvilke grunner som forelå, eller ikke forelå, for en oppsigelse når tillit mangler, samt hvorfor Alm ikke har blitt tilbudt andre typer stillinger i menigheten, noe han har ønsket.

Artikkelen er tidligere publisert i svenske Dagen