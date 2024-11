– I dag har vi hatt en friskolefest på Friskoledagen. Det anser jeg som en markering for demokratiet og valgfriheten.

Det forteller Atle Ystebø, daglig leder for Danielsen-skolene i Bergen. Det er med stort engasjement han overfor Vårt Land beskriver arrangementet som ble holdt på Torgallmenningen i Bergen onsdag.

En rekke friskoler på Vestlandet har gått sammen for å markere behovet for mangfold og valgfrihet i den norske skolen, forteller Ystebø. Han er glad for at arrangementet fikk så god respons. Tilsvarende arrangement ble også holdt i Oslo.

Kampen for tilværelsen GLAD: Asle Ystebø er daglig leder for Danielsen-skolene i Bergen. Han er glad for at friskolene på Vestlandet har gått sammen for å markere denne dagen. (Erlend Berge)

– Over 2.000 barn og voksne var samlet i Bergen sentrum i dag på tvers av friskoler, forteller Ystebø.

Fra demonstrasjon til årlig markering

Friskoledagen ble for første gang arrangert i 2023. Da ble den arrangert som en demonstrasjon mot potensielle friskolekutt foreslått av regjeringen i november samme år. Forslaget fikk stor motstand, og det ble arrangert protester over hele landet. Demonstrasjonene fikk umiddelbar respons fra statlig hold, og like etter protesten avholdt i Oslo varslet regjeringen at de reverserte kuttforslaget.

Ifølge Ystebø er det derfor bra at friskolene i år samles over noe positivt. Han tror fjorårets erfaringer viste friskolene at de på tvers av verdigrunnlag og profil har mye felles anliggende.

Montessoriskolen var representert på Friskoledagen. (Privat)

– Vi har alle elever som trenger noe annet enn den offentlige skolen, uavhengig av om man er en livssynsskole eller en mer pedagogisk-alternativ skole.

Han mener derfor de ulike friskolene til sammen og på ulikt vis skildrer at den offentlige skolen ikke er den beste for alle.

– Den offentlige skolen er et veldig godt alternativ og kan være det beste alternativet for mange. Skoleløpet skal likevel romme dem som ikke kjenner seg igjen i det.

Ystebø håper derfor at engasjementet som har blomstret blant ulike friskoler siden demonstrasjonen i fjor kan etablere seg enda mer de neste årene. For han er fjorårets situasjon et godt eksempel på hvor viktig det er med samarbeid og engasjement på tvers av skolene.

– Forslaget om kutt kom som lyn fra klar himmel. Det viser hvordan vi må få frem viktigheten av det tilbudet vi har for å sikre videre støtte.

Mangfold og tilpasning

Som en del av friskolemarkeringen ble det på Ulven flyplass utenfor Bergen avholdt et verdensrekordforsøk. 100 friskoleelever gjennomførte en tautrekkingskonkurranse på over 600 meter. Forsøket ble livestreamet hele veien fra flyplassen til Torgallmenningen.

I lys av konkurransen har Friskolene i Vestland foreslått en ny og passende formulering for skolenes filosofi:

Vi oppnår et bedre skole-Norge når vi ikke drar i samme retning.

Ystebø omtaler tautrekkingen som et slags symbol på noe av det unike med friskoleordningen. Han mener det fremhever hvor viktig det er at ulike skoler i det norske utdanningssystemet besitter variert form for spisskompetanse og har forskjellige profiler.

– Et likt tilbud for alle vil på ingen måte gi det beste skole-Norge, forklarer Ystebø.