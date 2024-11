Monsignore Fredrik Hansen (45) er av pave Frans utnevnt til koadjutorbiskop, skriver katolsk.no.

Stillingen innebærer å være hjelpebiskop i Oslo katolske bispedømme. Han vil også bli biskop Eidsvigs etterfølger i Oslo katolske bispedømme.

– De neste månedene skal brukes til møter og samtaler og besøk i menigheter, institusjoner og klostre, sier Hansen til nettstedet.

Ifølge dem vil bispeordinasjonen finne sted innen fire måneder.

Fredrik Hansen er Bernt Eidsvigs etterfølger som biskop av Oslo katolske bispedømme. (Larry Canner)

Hansen er i dag dekan ved St. Mary’s Seminary and University i Baltimore i USA. Han er født i Drammen i 1979 og ble presteviet av Eidsvig i 2007.

Til katolsk.no sier Hansen at forespørselen kom overraskende.

– Som prest har jeg avlagt lydighetsløfte og dermed overgitt mitt liv til tjeneste for Guds folk og Kirken. Derfor var det riktig å svare ja på pavens forordning om at jeg var utnevnt til Oslo, sier han.

Har vært sykemeldt

– Jeg er svært glad for denne utnevnelsen. Det er et godt og klokt valg, sier biskop Eidsvig til katolsk.no.

Eidsvigs plan er etter hvert å flytte tilbake til sin orden i Klosterneuburg i Østerrike.

Nylig fortalte Eidsvig i et intervju med Vårt Land at han har vært sykemeldt i flere perioder. Etter en kneoperasjon i juli, har flere påfølgende infeksjoner i høyrebeinet satt ham ut av spill. Han ble innlagt på sykehus i juli og var der i seks uker.

– Jeg kan ikke fortsette sånn som nå. Jeg har rapportert til Vatikanet om det. Men jeg kan ikke si noe mer. Når det en gang kommer en etterfølger her, så er det en pave som velger ham, uttalte Eidsvig.

FORNØYD MED UTNEVNELSE: – Da utnevnelsen ble annonsert klokken 12 i dag, ble det mottatt med stor applaus. Monsignore Fredrik Hansen har et veldig godt navn også utenfor Norge, sier Pål Johannes Nes, sjefsredaktør for EWTN Norge. (EWTN Norge)

– En stor glede

Pål Johannes Nes er sjefredaktør for katolske mediekanalen EWTN i Norge. Han forteller at det har vært mye spenning knyttet til hvem som skal ta over etter Eidsvig.

– Det er en stor glede at monsignore Fredrik Hansen blir biskopens etterfølger, sier Nes til Vårt Land.

Han påpeker at det er «ganske ungt» å bli utnevnt til biskop i en alder av 45 år.

– Med ham får vi to unge biskoper i Den katolske kirke, monsignore Hansen og biskop Erik Varden. Det blir spennende å se hvordan de to skal forme kirken framover. Fram mot tusenårusjubileet i 2030 er det også kjempeviktig.

Nes er for øyeblikket på en konferanse i Roma som blant annet handler om evangelisering.

– Da utnevnelsen ble annonsert klokken 12 i dag, ble det mottatt med stor applaus. Monsignore Fredrik Hansen har et veldig godt navn også utenfor Norge. Han har gjort seg sterkt bemerket som lærer i USA, og har veldig gode skussmål. Han har også skrevet bøker om skriftemålet, noe som er for oss viktig i denne tiden vi er i nå.

Han forteller at Den katolske kirke neste år skal markere jubileumsåret for håp.

– For oss var utnevnelsen en fin start på jubelåret, som er hvert 25. år, sier han.

BISKOP: Bernt Eidsvig har vært biskop i Oslo katolske bispedømme siden 2005. (Synne Folstad Moen)

Nok en biskop utenfra

– Hvor opplever du at Hansen står teologisk?

– Jeg opplever at han står godt plantet i den tradisjonelle katolske lære. Han er hverken konservativ eller liberal, men står for det vi tror på. Han er en dyktig teolog.

– Hvorfor tror du nettopp han ble utnevnt?

– Det er jo bare å se på CVen hans, sier han.

Nes synes det er interessant at pave Frans på ny har valgt en biskop utenfra, men som likevel er norsk.

– Biskop Erik Varden ble hentet fra et kloster i England. Monsignore Fredrik Hansen ble hentet fra en viktig jobb i USA. Det er kanskje litt godt at vi får nye tanker og impulser inn. Det ser vi har vært veldig vellykket med biskop Erik.