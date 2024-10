Klaget inn Dagen til PFU: – Det viktige var ikke fellelsen i seg selv

– Det viktige var ikke fellelsen i seg selv, men å løfte fram noen problemstillingene i forholdet mellom Dagen og NLM. Det har nå blitt satt flombelysning på Dagen sine metoder, sier Endre Stene.

Onsdag var det møte i Pressens faglige utvalg (PFU). På sakslista sto tre klager mot den kristne avisa Dagen, som alle dreide seg om avisens dekning av varslingssaker i Misjonssambandet.

Endre Stene med flere sto bak klagen som endte med fellelse på punkt 2.3, som handler om å vise «åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet».

Klagen problematiserte at Espen Ottosen ble ansatt som kommentator i Dagen, og signerte arbeidskontrakten flere uker før han kunngjorde at han sa opp sin stilling som informasjonsleder i Misjonssambandet.

PFU mener Dagen burde ha opplyst at Espen Ottosen var ansatt i avisa da de fremdeles drev kritisk journalistikk på ham.

Mest rammende

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen sier til Vårt Land at de tar kjennelsen fra PFU til etterretning.

– Vi ble klaget inn for ei rekke punkter, og ble felt for ett av dem. Vi er godt fornøyd med å ikke bli felt på de øvrige, sier han.

Endre Stene mener Dagen ble felt på det punktet som er mest rammende for dem.

– Nå konkluderte PFU også med at de ikke kan se at Dagen har hatt noen slagside i dekningen sin.

– Poenget er at PFU har satt fokus på Dagens dekning og måte å forholde seg til situasjonen på. Og de feller Selbekk på at han ikke er transparent, sier Stene.

Det var riktig å reagere slik vi gjorde. Det var ingen bagatell det vi klagde på — Siri Myklebust





Evne til kritisk refleksjon

– Selv om vi ikke får medhold på de andre klagene, blir jeg slått av hvor mye forståelse PFU uttrykker, og evnen de viser til etisk refleksjon rundt sakskomplekset. En slik forståelse og et slikt etisk refleksjonsnivå, har vi ikke opplevd hos Dagens sjefredaktør, sier Stene.

– Når klagene nå er ferdig behandlet, er «Dagen-saken» et lukket kapittel?

– For meg er det det. Så får Dagen svare på om det er det for dem. Etter ansettelsen av Ottosen, har vi ikke sett noen kritisk dekning av Misjonssambandet, på tross av at varslingsuroen på ingen måte har lagt seg.

Da Vårt Land snakket med Selbekk før saken skulle opp i PFU, var han tydelig på at han ikke så at Dagen hadde begått noe presseetisk brudd.

– Onsdag ble dere felt. Hva tenker du om det nå?

– Vi må bare ta kjennelsen på alvor. PFU har kommet til en annen konklusjon enn oss.

BLE FELT: – Vi har ikke blitt felt for brudd på kildevern, og det er jeg glad for, sier Vebjørn Selbekk. (Erlend Berge)

Lettet for fellelsen

I tillegg til Stene sto også Siri Myklebust og Bjarte Gjone som avsendere på den av klagene som resulterte i fellelse. Samtlige av klagerne har tidligere varslet på ledelsen i Misjonssambandet.

Myklebust skriver i en tekstmelding til Vårt Land at hun er lettet for at Dagen ble felt på punktet om bakenforliggende forhold.

– For det understreker at det var riktig å reagere slik vi gjorde. Det var ingen bagatell det vi klagde på.

I tillegg synes hun PFU synliggjorde sin støtte til klagerne, og poengterte at de skjønte at tilliten til Dagen var brutt. Hun mener imidlertid at punkt 2.2, som handler om uavhengighet, kunne vært belyst bedre.

Den delen av klagen dreier seg om Vebjørn Selbekks mulige dobbeltrolle som arbeidsgiver på den ene siden og ansvarlig redaktør for journalistikken mot Ottosen på den andre sida.

Når Myklebust får spørsmål om hun opplever saken som avsluttet, svarer hun at det fremdeles viktige forhold om varslingssakene i NLM som ikke har kommet fram i offentligheten.

– Kapittelet med Dagens journalistikk er muligens avsluttet, men uretten som har blitt begått fra NLMs side, blir ikke gjort opp med en fellelse i Dagen.

Ikke brudd på kildevern

Ett av punktene som ble diskutert var hvorvidt det kan ha vært brudd på kildevernet i forbindelse med Dagens saker. Det konkluderte PFU med at det ikke har vært, men uttrykte forståelse for at klagernes bekymring.

– Vi har ikke blitt felt for brudd på kildevern, og det er jeg glad for, sier Selbekk, han fortsetter:

– Vår hovedlinje har vært å opptre ryddig hele veien, og vi har jobba for at kritisk journalistikk, også om egne kommende medarbeidere, ikke skulle bli hindret. Det har vært et minefelt.

Det tatt i betraktning mener Selbekk at å bli felt på ett av ni punkter ikke er så verst rent tallmessig.

– Også skal vi ta lærdom av de ene fellelsen.