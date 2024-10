Akkurat nå: Dagen brøt god presseskikk i forbindelse med ansettelse av Espen Ottosen

Saken oppdateres.

Vårt Land har tidligere skrevet at Pressens Faglige Utvalg (PFU) har mottatt tre klager på Dagens dekning av varslingssaker i Misjonssambandet (NLM). Onsdag behandles samtlige i PFU.

Klager og sakspapirer til de tre sakene kan du lese her.

PFU er pressens klageorgan. De legger Vær varsom-plakaten til grunn for sine etiske vurderinger.

Sak 1: Problematiserer Dagens ansettelse av Espen Ottosen.

Konklusjon: Brudd på punkt 2.3, om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold

I en av klagene problematiseres avisens ansettelse av tidligere informasjonsleder i Misjonssambandet, Espen Ottosen. PFU tok her stilling til følgende:

Brøt Dagen god presseskikk da de i vår publiserte en kritisk artikkel om varslingssaker mot daværende informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen?

Ja, mener Endre Stene, Siri Myklebust og Bjarte Gjone, som står bak den ene klagen. Trioen har tidligere varslet på den daværende ledelsen i Misjonssambandet.

Varslene fra to av dem danner store deler av grunnlaget for den kritiske artikkelen som Dagen publiserte i april i år. «NLM har mottatt fem varsler mot Espen Ottosen de siste to årene», kunne avisen melde.

Øyvind Åsland avgang KOMMENTATOR I DAGEN: Klagerne problematiserer at Espen Ottosen skal ha hatt dialog med Dagen om mulig ansettelse i et par år, og at han hadde signert med Dagen 23 dager før han sa opp jobben i Misjonssambandet. (Tuva Skare)

Men slik klagerne ser det har en vesentlig opplysning blitt holdt skjult:

Hverken varslerne, journalisten eller leserne ble opplyst om at Ottosen på daværende tidspunkt hadde sendt en signert arbeidskontrakt til Dagen.

Nå får de medhold for dette i PFU, som sier avisen skulle ha opplyst om jobbavtalen med Ottosen: «Utvalget kan ikke se at avisens begrunnelse for å holde dette skjult var berettiget. I tråd med kravene til åpenhet i VVP 2.3, var det åpenbart relevant for publikum å få vite at den omtalte hadde blitt ansatt i avisen. Når så ikke skjedde, førte mangelen på åpenhet til at det var mulig å spekulere i hvilke motiver redaksjonen hadde for publiseringene», står det i uttalelsen til utvalget.

Med dette felte PFU Dagen på punkt 2.3 i Vær varsom-plakaten som lyder: «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet».

I klagen var det også påstander om brudd på en rekke andre punkt i Vær varsom-plakaten, blant annet om å verne pressens kilder og om å verne sin uavhengighet. Her ble ikke Dagen felt for brudd på god presseskikk.

Utvalgsmedlemmene påpekte likevel at de hadde forståelse for at kildene opplevde usikkerhet ved om kildevernet ble brutt. Men PFU kunne ikke se at det var dokumentert at opplysninger ble bragt videre til utenforstående.

Sak 2: Mener han ikke fikk komme med motinnlegg

Konklusjon: Ikke brudd på god presseskikk

Den andre klagen knytter seg til Dagens publisering av et leserinnlegg fra tidligere generalsekretær i Misjonssambandet, Øyvind Åsland. Det er Endre Stene som står bak klagen.

I innlegget, som ble publisert i desember 2023, framsettes påstander om Stenes varslingssak som han mener er «direkte gale». Da han ønsket å få publisert et motinnlegg, ble dette avvist av avisen, hevder Stene i klagen.

Han ber derfor PFU blant annet vurdere om avvisningen av innlegget er brudd på Vær Varsom Plakatens punkt 4.15: ‘De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar’».

Selbekk har tidligere kommenterer klagen slik:

– Dagen har ikke nektet klageren å svare på Åslands innlegg.

PFU mente at at innlegget til Åsland ikke var et direkte angrep på Stene, og at det dermed ikke utløste tilsvarsretten. Derfor konkluderte utvalget med at Dagen her ikke har brutt god presseskikk.

Sak 3: Opplevde leserinnlegg som angrep

I den siste klagen problematiseres blant annet et leserinnlegg som i februar ble publisert på nettsiden til Dagen. Der ble podkasten «Misjonærbarna», som omhandler misjonærbarn i Misjonssambandet, omtalt som en «drittpakke».

Innlegget ble fjernet etter bare én dag fordi det oppsto tvil om forfatteren virkelig eksisterte.

Innlegget rammet klager «voldsomt hardt», ifølge klager Liv Kristin Brundtland. Hun opplevde det som et angrep på sin egen troverdighet og fortelling som misjonærbarn.

Klager ber PFU blant annet vurdere Dagens publisering mot punkt 3.1, om at kilder skal identifiseres, og 3.2, at avisen har ansvar for å være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Selbekk mener avisen har opptrådt ryddig i saken.

– Vi har avpublisert og beklaget, sier han.