– Noen ganger er det godt at en ikke vet hva som kommer mot en, sier Dag Inge Ulstein.

Den fungerende lederen for KrF er gjest i ukens episode av podkasten Åpenbart. I den forteller han om sensommeren og høsten i partiet som har fått mer oppmerksomhet enn sin relativt lave oppslutning skulle tilsi.

– Det er en nesten usannsynlig miks, mange av de tingene som har kommet mot oss samtidig.

Like før han ankom studio, var han i prat med tidligere KrF-leder Olaug Bollestad.

– Hvordan er det å møte henne på kontoret nå?

– Det oppleves naturlig, fordi vi har jobba sammen lenge – selv om sommeren har vært langt fra sånn som vi skulle ønske, begge to.

– Vi har klokka to-kaffen sammen, vi er på ulike oppdrag, men vi merker jo selvfølgelig at dette er noe som vi skulle vært foruten.

Likevel tror Ulstein at mange ville blitt overrasket hvis de var flue på veggen rundt KrF-gjengen på Stortinget.

– Vi har det bra, på tross av alt.

– Men vi skal ikke liksom late som om det er tre-fire måneder som ikke har vært der.

– Nå tillegger jeg deg kanskje et ord, men det har jo vært en krisestemning ...

– Det kan du si. Krise på krise på krise.

Ser til to personer

I samtalen deler Dag Inge Ulstein øyeblikket da troen hans ble livsavgjørende for ham – og den litt tilfeldige veien inn i byrådet i Bergen.

– Hvilke utfordringer står samfunnet overfor med tanke på tro?

– Det er litt hva som driver oss, som enkeltmennesker eller som samfunn. Jeg tror det er mye fasade, vi har jo vært i et land der veldig mange har opplevd at ting bare går én vei, en velstandsvekst ... Jeg tror det gjør noe med oss. Og det betyr ikke at alle har det bra. Det er veldig mange som opplever seg utenfor. Det er en kjempestor utfordring.

Så viser Ulstein til sin favorittbiskop. Det er (emeritus) Per Arne Dahl.

VEIEN VIDERE: Dag Inge Ulstein og rådgiverne har signert tusenvis av brev som de skal sende i posten til KrF-medlemmer. Hvorfor? Og hva står det i dem? Det forteller han i Åpenbart. (Synne Folstad Moen)

– Og han sier at det kanskje ikke er mer lykke vi trenger, men mer mening, mer mot, mer solidaritet.

Under innspilling har KrF-lederen fått en kopp med pave Johannes Paul II på. Ulstein ser gjerne til den nåværende paven, Frans, og hans manifest Laudato Si’, for et språk for verdiene han vil omsette til politikk.

– Der er utrolig mye bare på klima og rettferdighet. Han (paven) skriver at selv den beste økonomiske vekst, eller den fremste fremgangen i samfunnet, om det er teknologi eller annet, kan vende seg mot oss – hvis ikke vi er ledsaga av en tilsvarende moralsk fremgang.

– Det høres veldig moraliserende ut, men hvis vi selv blir siste instans, hvis vi ikke setter oss selv og våre liv i et større perspektiv, så mister vi noe utrolig viktig.

Svar på spørsmålet om han mener det finnes en universell moral, og hva han mener med at «KrF må snakke sant» hører du i episoden.

---

Podkasten Åpenbart

Ukentlig samtalepodkast om tro, tvil, eksistens, fenomener og åndelighet.

Programledere er religions- og featureredaktør Elise Kruse og journalist Ruth Einervoll Nilsen.

Gjester høsten 2024 er blant andre Bjarte Tjøstheim, Abid Raja, Sofie Braut og Ivo Vatnar Eikje.

Få med deg alle episodene her.

Finnes på de fleste plattformer: Apple, Spotify, Acast osv.

---