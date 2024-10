Søndag ble Sindre Gelius Eikje (30), som jobber som feltprest i Heimevernet og på Luftkrigsskolen, ordinert av preses Olav Fykse Tveit i Nidarosdomen.

Han er den første presten som har blitt ordinert av preses. Det skjer etter at preses i sommer overtok tilsynsansvaret for feltprestene fra Oslobiskopen, som et ledd i arbeidet med å styrke kirkens rolle i den norske totalberedskapen.

Ordinasjonen var en stor opplevelse, skriver preses Olav Fykse Tveit på Facebook.

– Det er første gang jeg vigsler noen til prest. En god og inspirerende oppgave for en biskop. Det var også første gang jeg hadde en slik oppgave som tilsynsbiskop for Den norske kirkes feltprester, skriver Fykse Tveit.

Eikje har de siste årene tjenestegjort som feltprest på vegne av Pinsebevegelsen. Søndagens ordinasjon markerer at han nå går til å tjene på vegne av Den norske kirke.

– Det har pågått en prosess i både hode, hjerte og mage omkring dette. Da føltes det veldig riktig å omsider la meg ordineres, sier Eikje.

Trekkes mot folkekirketanken

Eikje har bakgrunn fra en rekke kristne sammenhenger. I oppveksten på Vestlandet var han både på misjonshuset, bedehuset og i Den norske kirke. Har har også nesten ti år i pinsemenigheten Filadelfiakirken i Oslo bak seg, hvor han blant annet har vært forsamlingsleder og jobbet i bibelskolen.

– Da jeg søkte meg inn i Forsvaret, kom det et forslag om å gjøre det på vegne av Pinsebevegelsen, og det synes jeg var en spennende tanke. Men jeg har nok aldri kjent meg tungt rotfestet i Pinsebevegelsen, men heller følt at jeg har mange røtter.

– Hva er det er med feltprest-tjenesten som har dratt deg mer i retning av Den norske kirke?

– Det er ikke noen vond opplevelse med Pinsebevegelsen som drar meg ut av den og inn i Den norske kirke, det er viktig for meg å si. Jeg har fått god støtte fra Pinsebevegelsen, og har blitt heiet fram derfra. Men kirkelandskapet i Den norske kirke kan på mange måter minne om det vi møter i Forsvaret. Man møter mange som ikke til vanlig hører til i et menighetsfellesskap, og får møte dem på deres premisser og på deres hjemmebane. Det går godt sammen med folkekirketanken og bredden man finner i Den norske kirke.

FELTPREST: Sindre Gelius Eikje har i flere år vært utsendt som feltprest for Pinsebevegelsen. Søndag ble han ordinert i Nidarosdomen. (Privat)

– Går under «presten» uansett

Som feltprest utsendt fra Pinsebevegelsen har Eikje vært en av flere feltprester fra trossamfunn utenfor Den norske kirke. Det skjer etter at feltprestkorpset i 2019 endret navn til Forsvarets tros- og livssynskorps. En ny forskrift la til grunn at personell fra alle registrerte tros- og livssynssamfunn nå kan tjenestegjøre i korpset.

Selv om han går fra Pinsebevegelsen til Den norske kirke, tror ikke Eikje at forskjellen vil oppleves som særlig stor i det daglige.

– Mine kolleger skiller nok ikke mellom oss prester basert på hvor vi er sendt fra. Jeg går under «presten» uansett.

Nå skal han fullføre studiene i pastoralklinisk klinisk utdanning, mens han fortsetter i virke som feltprest på Værnes, i Dombås og ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

– Det er en fantastisk fin jobb. Man får virkelig være til stede der folk er, sier Eikje.