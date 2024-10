– Det gamle bedehuset var over 110 år gammelt, og svært modent for utskifting, forteller Leif Thorsen, styreleder for Vågen bedehus til Vårt Land.

Bedehusfolket i Ølensvåg har hatt tanker om nytt bedehus lenge. Menigheten har vokst seg større og har slitt med plassmangel og utdaterte lokaler.

Men med gode gaver fra menigheten ble det mulig å realisere drømmen: Nye Vågen bedehus står nå klart, og denne helgen ble åpningen feiret med fullpakket program.

– Vi startet i går med en kjempefin kveld. Det ble nesten fullt hus. — Håvard Brekkå, formann i bedehusforsamlingen i Ølensvåg

I den lille bygda Ølensvåg i Rogaland, med kun 475 innbyggere, møtte over 100 personer opp fredag kveld for å delta på åpningen av bedehuset. Programmet fortsetter med konsert på lørdag, og søndag blir det en åpningssamling for både unge og voksne.

– Vi startet i går med en kjempefin kveld. Det ble nesten fullt hus. Vi hadde fokus på fellesskap og snakket om hva vi ville med dette huset. Vi hadde gruppesamtaler og en veldig god stemning, hvor folk føler at det er en god og ny start for forsamlingen, forteller Håvard Brekkå, formann i bedehus-forsamlingen i Ølensvåg.

Bedehusforsamlingen er tilknyttet Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet).

Har planlagt i ti år

Nye Vågen bedehus har fått en tomt sentralt i Ølensvåg, og skal huse aktiviteter for både store og små.

Formannen i bedehuset er svært fornøyd med resultatet. Han håper det nye bedehuset kan åpne for enda mer aktivitet i årene som kommer.

– Vi har jobbet i ti år med å planlegge et nytt bedehus. Vi fikk til slutt kjøpt ny tomt som vi fikk regulert, også har vi samlet inn penger over lang tid. Nå er vi endelig i mål og vi gleder oss til å ta det nye huset i bruk, Brekkå.

AAA ÅPNINGSHELG: Fredag var det temasamling med over hundre deltakere. Lørdag er det konsert med koret Voice of Joy, og søndag åpningsamling for både voksne og barn.

Prislapp: 25 millioner kroner

Det er ikke gratis å bygge nytt bedehus. Prisen på det nye bedehuset er 25 millioner kroner.

Bedehusforsamlingen har samlet inn til sammen 13 millioner kroner, mens 12 millioner er lån. Noe dugnadsarbeid har det vært, blant annet planlegging og prosjektstyring, og montering av kjøkken.

Men forsamlingen har først og fremst fått en del pengegaver, samlet inn penger på julemesser, òg medlemmer har gitt en fast sum hver måned.

– I løpet av byggeperioden har vi fått mange små og store gaver til bedehuset. Til sammen utgjør dette fleire millioner kroner, noe som vi ikke hadde budsjettert med, skriver styreleder Thorsen i en pressemelding.

Den nye bedehuset er på 500 kvadratmeter og består av både møtesal, stue, grupperom, kjøkken og loft.

Behovet for større hus har vokst i takt med at forsamlingen har vokst. På enkelte formiddagsmøter kan det komme opp mot 150 personer, kommer det frem i pressemeldingen, der det også kommer frem at huset vil kunne leies av andre aktører til ulike arrangementer.