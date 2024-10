To nye menigheter vurderer utmelding av Metodistkirken

Flekkefjord metodistkirke og Egersund metodistkirken skal stemme over hvor vidt de skal melde seg ut av kirkesamfunnet henholdsvis 30. oktober og 9. november.

Dermed kan de slå følge med metodistkirkene i Hvittingfoss og Hammerfest, som allerede har forlatt kirkesamfunnet etter at det åpnet for likekjønnet vigsel.

Det melder Dagen fredag.

Menigheten i Flekkefjord i Agder skal stemme over om de i stedet skal knytte seg til Misjonskirken Norge.

– Metodistkirken og Misjonskirken er begge vekkelsesbevegelser med fokus på kirkeplanting og misjon. I Misjonskirken får vi drive menighet som før, med det samme arbeidet og fokuset. I tillegg får vi et større nettverk lokalt av andre misjonskirker, sier prest Einar Christian Drange i Flekkefjord metodistkirke til Dagen.

I Egersund, på andre siden av fylkesgrensen til Rogaland, foreslår menighetsrådet å slutte seg til Pinsebevegelsen.

– Menigheten ønsker å stå fast på Guds ord og vil holde på verdiene som kirken vår alltid har hatt, seier pastor Victor Kwasi Sekyere i Egersund metodistkirke til Dagen.

Var pådriver for forlenget utmeldingsmulighet

Det har de siste årene vært splid i metodistkirken, både i Norge og internasjonalt, om likekjønnet vigsel og om homofilt samlevende skal kunne inneha vigslede stillinger.

Metodistkirken i Norge vedtok allerede i 2019 at de ville arbeide for likekjønnet vigsel.

Mens kirkesamfunnet har tatt nye steg mot liberalisering i samlivsspørsmål, har de som et kompromiss åpnet for at menigheter som ikke ønsker å ta del i denne utviklingen skal kunne melde seg ut. Det gjør at menighetene kan ta med seg kirkebygg og eiendom, selv om eiendommene formelt tilhører trossamfunnet.

Ordningen var planlagt å utløpe i april i år, men etter forslag fra Flekkefjord metodistkirke ble fristen utsatt til april neste år. Nå skal menigheten altså avgjøre hvorvidt de vil benytte seg av muligheten.

Så langt er det menighetene i Hvittingfoss og Hammerfest som har besluttet at de vil skille seg ut og heller gå til Pinsebevegelsen. Begge menighetene fikk godkjent sine utmeldelser under årsmøtet i juni i år.