Menighet vurderer Frikirke-exit. Den norske kirke har døren åpen

– Kraftverket er hjertelig velkommen til samtaler for å avklare om det er mulig å bli med i ordningen om valgmenigheter, sier kirkerådsleder Harald Hegstad.

Håndsrekningen kommer etter at Vårt Land fredag i forrige uke meldte at menigheten Kraftverket i Oslo lufter muligheten for å bli en del av Den norske kirke. Menigheten vurderer å melde seg ut, etter Frikirkens konservative samlivsvedtak fra juni i år.

Kraftverket skal bruke ett år på å avgjøre hvorvidt de skal forbli i Frikirken. Tiden skal blant annet brukes til å utrede alternativer.

– Det vil være naturlig for oss å henvende oss til Den norske kirke for å høre hvilke muligheter som kan finnes der. Men dette arbeidet er ikke påbegynt enda, sa pastor Kjetil Gilberg til Vårt Land fredag.

Kirkerådsleder Harald Hegstad viser til regelverket for valgmenigheter i Den norske kirke, og at det er en rekke problemstillinger som må diskuteres dersom Kraftverket ønsker å bli innlemmet i Den norske kirke. Frikirken skiller seg fra Den norske kirke blant annet ved at de har en annen ordning for medlemskap, og ved at de ledes av ordinerte eldste.

– Disse problemstillingene må diskuteres, men jeg ser positivt på at det må være mulig å finne en ordning dersom det er veien de ønsker å gå. Vi er åpne for samtaler dersom de tar kontakt, sier Hegstad.

KRAFTVERKET: Kjetil Gilberg, pastor i Kraftverket, lufter tanken om å bli en del av Den norske kirke. Bildet er fra Frikirkens synodemøte i juni. (Herman Frantzen)

Ønsker menighetsmangfold i kirken

En valgmenighet er en menighet som ikke er geografisk inndelt i et sokn, men heller samler folk basert på andre fellestrekk, for eksempel at en søker mot en annen type gudstjenesteform.

I dag finnes det bare én valgmenighet i Den norske kirke: Bymenigheten i Sandnes. Den ble etablert i 2006 som en prøveordning, før ordningen for valgmenighet ble gjort til en permanent ordning i 2019.

Fem år senere er fortsatt Bymenigheten den eneste valgmenigheten i Den norske kirke.

– Ordningen har ikke helt tatt av, vedgår Hegstad, og legger til:

– Men det er et ønske om et større mangfold av menighetstyper i Den norske kirke, selv om den tradisjonelle soknemenigheten alltid vil forbli standardløsningen. Særlig i byene vil det være rom for andre typer menigheter. Om Kraftverket vil la seg inkludere i denne ordningen, må man avklare det gjennom samtaler.

Det er et ønske om et større mangfold av menighetstyper i Den norske kirke. — Harald Hegstad, kirkerådsleder

En mulig utfordring med ordningen for valgmenigheter i dag, er finansiering. I Sandnes får Bymenigheten dekket 20 prosent av prestens lønnskostnader, samt midler til trosopplæring. Det utgjør rundt én tredel av trosstøtten Den norske kirke får for medlemmer i Bymenigheten.

– Det ligger i utgangspunktet ikke et økonomisk tilskudd fra Den norske kirke i en slik ordning, sier Hegstad.

Dersom en menighet søker om å bli en valgmenighet, er det Kirkerådet som vil avgjøre en slik søknad. I søknadsprosessen skal berørte instanser, som for eksempel Oslo bispedømme, få mulighet til å uttale seg.

---

Disse kravene stilles til valgmenigheter i Den norske kirke

For å bli godkjent som en valgmenighet, må menigheten oppfylle følgende vilkår:

Dåpen er den eneste forutsetningen for medlemskap i en valgmenighet.

Valgmenigheten deler Den norske kirke visjon, slik den er uttrykt av Kirkemøtet.

Valgmenigheten har en ordinert prest som er ansvarlig for å forvalte Ord og sakrament.

Valgmenigheten er villig til å ta ansvar for alle kirkelige handlinger for valgmenighetens medlemmer.

Det må foreligge et forsvarlig økonomisk fundament for valgmenigheten.

Kilde: Kirkerådet

---

Ny biskop i Oslo VIKTIG: – Kraftverket er et viktig tilskudd til mangfoldet av menigheter i Oslo, sier Oslo-biskop Kari Veiteberg. (Heiko Junge/NTB)

Veiteberg: – Deltar gjerne i samtaler

Kari Veiteberg, biskop i Oslo, stiller seg positiv til samtaler med Kraftverket.

– Kraftverket er et viktig tilskudd til mangfoldet av menigheter i Oslo, og det er menigheten selv som må velge sin organisering og tilhørighet. Men vi ønsker å samarbeide med alle som deler vår visjon «Mer himmel på jord», og at vi som folkekirke skal være levende nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum, skriver hun i en tekstmelding til Vårt Land.

Hun legger til at det er en rekke forhold som må avklares i en søknadsprosess, dersom Kraftverket vil vurdere å bli en valgmenighet i Den norske kirke.

– Vi deltar gjerne i samtaler om Kraftverket ønsker det, og vil som en berørt part også gi våre innspill til Kirkerådet som et ledd i behandling av søknaden, skriver Veiteberg.