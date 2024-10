– Når du først er rekruttert inn i kirkearbeid, kommer du ikke ut

– Ja, jeg opplever at jeg har en viktig oppgave, forteller Emma Dyb (32).

Hun jobber som trosopplærer i Giske kirkelige fellesråd. Selv liker hun å kalle seg pedagog i kirka.

– Da jeg først tok jobben opplevde jeg at jeg sto på litt utrygg grunn, og jeg visste ikke helt hva jeg bega meg ut på. Men nå kjenner jeg at jeg er blitt tryggere.

Nå befinner hun seg på Trosopplæringskonferansen, hvor hun treffer nesten 600 andre som befinner seg i samme som båt som henne selv.

Vårt Land har spurt noen av de yngre konferansedeltakerne hvordan de ser på sin egen rolle som trosopplærere.

PEDAGOG OG TROSOPPLÆRER: Emma Dyb forteller at det er fint å møte andre i samme båt. I blant kan rollen som trosopplærer føles ensom. (Liv Mari Lia)

– Jobben er egentlig ensom. Du har selvfølgelig med deg frivillige, men du er egentlig ganske alene i planlegginga, i hvert fall der jeg er. Så det er fint å treffe så mange folk, og få så mye inspirasjon.

Effektiv lederutvikling

I sommer skrev Vårt Land om at hver fjerde prest er over 60 år. Generelt kan tendensen i Den norske kirke sies å være at både de ansatte og frivillige begynner å dra på årene. Det er ikke tilfelle for trosopplæringssatsingen i Gjøvik kirkelige fellesråds yngste tilskudd.

Både Natalie K. Vesterås (16) og Alva Mariannedotter Orvedal (19) har kommet inn i trosopplæringsarbeid gjennom programmet Lederutvikling på Ynglingen (Lupy).

Etter å ha deltatt i programmet gjennom fem år, har Orvedal selv blitt ansatt i kirka.

– Det er lite som skal til før du blir gitt ansvar.

Halvveis på fleip forteller hun:

– Når du først er rekruttert inn i kirkearbeid, kommer du deg ikke ut.

Venninna Vesterås er litt yngre, men har også raskt fått verv og oppgaver i ungdomsarbeidet. Hun ble konfirmert i fjor, og i løpet av konfirmantåret ble hun med i trosopplæringsstyret i Gjøvik. Deretter ble hun med i styret for KFUK-KFUM Innlandet, før veien var kort til å bli styreleder for Taizé Innlandet.

Taizé er en økumenisk kommunitet i Frankrike, som ulike KFUK-KFUM-foreninger arrangerer påsketurer til.

– Du har egentlig bare blitt vervet inn i alt mulig, Natalie. Og selv om du har lite tid klarer du å være med på alt! sier Orvedal og er imponert.

Sammen med de andre som jobber med trosopplæring i Gjøvik, og som jentene reiser sammen med, har de blitt enige om å spre seg ut på flest mulig arrangementer.

---

Trosopplæringskonferansen

Konferanse som har vært arrangert av Institutt for kirke og oppvekst (Iko) årlig.

I 2023 og 2024 arrangerer Iko konferansen i samarbeid med Hovedorganisasjonen KA, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge.

Er ifølge egen beskrivelse «en arena for erfaringsdeling og inspirasjon for dem som jobber med barn og unge i kirka og kristne organisasjoner».

Neste konferanse arrangeres 14. oktober 2026.

---

– Det er veldig mye å hente her, og masse folk. Dette samler egentlig Norge i trosopplæringa, sier Vesterås.

På spørsmål om hvordan de selv jobber med å formidle kirkas budskap til barn og unge, forteller Vesterås at hun ser på sin unge alder som en fordel.

– Det er fint at vi er såpass nærme målgruppa i alder. Vi merker at ungene har lett for å åpne seg opp for oss, sier Vesterås og trekker fram at tenåringsledere har mange felles referanser og lik oppvekst for dem de er ledere for.

STOR STÅHEI: Fellesprogrammet ble ledet av artist Christian Ingebrigtsen. Her synger han sammen med gospelkoret Mosaic. (Liv Mari Lia)

Formidle på barnas premisser

Emma Dyb er opptatt av hvordan hun best legger fram historier fra Bibelen for barna hun jobber med. Hun kaller dette å så frø i barna ved å ta bibelfortellingene ned på barnas nivå.

– Der har jeg en enorm påvirkningskraft. Det er helt opp til meg hvordan jeg legger det fram for at barna skal forstå det, sier hun, og fortsetter:

– Og det er utrolig viktig. Jeg synes det er så fint at barna igjen skal få finne sine frø og så dem videre, og at de skal få vokse i det.

PROGRAM: – Jeg tror du skal bort dit, sier Natalie Vesterås, som selv var på vei til et seminar for frivillige under 25 år om hvordan kommunisere kristen tro. (Liv Mari Lia)

Som i så mange andre kirkelige sammenhenger nevnes rekruttering som en særlig utfordring. For Dybs del gjelder det rekruttering av frivillige.

– Og å nå ut til folk. Vi får bare lov til å sende ut invitasjoner til de barna som er døpt, men vi vil så gjerne få formidlet at alle er velkomne.