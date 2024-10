– Landsmøtet har ønsket en bred, åpen, involverende og samskapende prosess. Da reagerer jeg på at når vi har åpnet en høring, så opplever jeg at prestene går i en lukket Messenger-gruppe, og kommer ut igjen med et opprop som har en ganske dramatisk overskrift, et dramatisk språk, og man bruker bibelvers. I de maktperspektiv-vurderingene som vi har gjort, så lander det ikke så godt hos meg.

Det sa styreleder Gyrid Anne Mangersnes i KFUK-KFUM i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag.

Hun var invitert til sendingen for å debattere et opprop fra 45 prester og proster i Den norske kirke, som ble publisert i Vårt Land i forrige uke. Der advarer prestene mot det de anser som en uønsket utvikling i KFUK-KFUM Norge, hvor de frykter at barne- og ungdomsorganisasjonen står i fare for å bevege seg bort fra sitt kristne grunnlag.

Bakteppet for bekymringen er KFUK-KFUM Norge har sendt forslag til ny langtidsstrategi på høring. Prestene mener de to foreslåtte strategiene mangler ambisjoner for hvordan organisasjonen skal spille en rolle som kristent barne- og ungdomsarbeid i kirken og på andre arenaer.

– Oppleves som alvorlig

Stine Kiil Saga, sokneprest i Hønefoss, stilte i Dagsnytt 18 på vegne av prestene som står bak oppropet. Hun svarte på kritikken fra Mangersnes:

– Dette oppleves som veldig alvorlig, og jeg tror det gjenspeiles i oppropet. Vi er glad for at høringen er sendt åpent ut, men tenker også at det er viktig å sette i gang denne samtalen om hva KFUK-KFUM skal være i fremtiden.

Hun påpekte at det er naturlig for teologer å bruke språk som handler om bibeltekster.

– Jeg skjønner at det kan være litt skarpt, men dette handler også om stor vekst på bekostning av noe, og jeg har opplevd at den veksten som har skjedd også har gått på bekostning av det kristne barne- og ungdomsarbeidet, sa Kiil Saga.

OPPROP: Stine Kiil Saga er én av prestene som står bak oppropet. Tirsdag debatterte hun saken på Marienlyst. (Synne Folstad Moen)

Avviser linjeskifte

I NRK-sendingen etterlyste Saga en større vilje og prioritering til å satse på det kristne ungdomsarbeidet. Hun mener organisasjonen er i ferd med å gjøre et linjeskifte, hvor man beveger seg bort fra den kristne forankringen.

Styreleder Mangersnes avviste at et slikt linjeskifte er i ferd med å finne sted. Hun påpekte at organisasjonen også har et verdidokument som er under utarbeidelse, og mener strategiforslaget må sees i sammenheng med det.

– Der vil det være veldig tydelig hva som er vår identitet og vårt teologiske ståsted og ideologi. Vi er gjenkjennelige, og opererer på det samme grunnlaget og de samme dokumentene som vi har gjort de siste ti årene. Det har ikke vært et linjeskifte, men vi er inne i en prosess der vi skal formulere på nytt hvem vi er som organisasjon, sa Mangersnes.