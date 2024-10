Mener KFUK-KFUM beveger seg bort fra sitt kristne grunnlag

– Vi opplever at det legges opp til et tydelig linjeskifte disse forslagene. Det bekymrer oss, sier Øystein Magelssen, prost i Drammen og Lier.

Sammen med 45 andre prester og proster i Den norske kirke, står han bak et opprop der de advarer mot det de anser som en uønsket utvikling i KFUK-KFUM Norge:

De mener barne- og ungdomsorganisasjonen står i fare for å bevege seg vekk fra sitt kristne grunnlag.

Bakteppet for deres bekymring er at det skal meisles ut ny langtidsstrategi i KFUK-KFUM Norge, og to forslag er nå på høring. Men ingen av forslagene holder mål, mener prestene.

Slik de ser det, kan organisasjonen rett og slett «miste sin sjel» dersom de får gjennomslag.

Endelig vedtak skal skje på forbundets landsmøte i juni 2025.

Oppropet

46 prester i Den norske kirke har skrevet et opprop der de uttrykker sin bekymring over to forslag til langtidsstrategi i KFUK-KFUM Norge.

De mener blant annet at bevegelsens teologiske grunnlag, ideologiske motivasjon og mål er «sterkt underkommunisert» i de to forslagene.

Disse har skrevet under oppropet: Anders Hove, kapellan, Bekkelaget og Ormøy; Anne Line Holme Kroken, sokneprest, Løvstakksiden; Arild Steinsland, sokneprest, Sveio; Arnt Johan Vistnes, sokneprest Skåre; Arnstein Hardang, sokneprest, Mjøndalen; Bjørn Inge Holberg, sjømannsprest, Offshore; Bård Egil Dyrhol, sokneprest, Rossabø; Cathrine Hopstock Havgar, prosjektprest, London; Camilla Kofoed-Steen, prostiprest, Vestre Borgsyssel; Camilla Osnes, sokneprest, Hemsedal; Camilla Oulie Eskildsen, sykehusprest, Oslo; Dag Magnus Hopstock Havgar, sjømannsprest, London; Einar Løvø Østerhagen, sjømannsprest/studentprest, København; Elise Ottesen Søvik, sokneprest, Røa og Sørkedalen; Espen Dahlgren Doksrød, sjømannsprest, Tyskland; Freddy Berg, domprost em., Kristiansand; Geir Holberg, sokneprest, Modum; Ingeborg Holberg Heggen, kapellan, Høvik; Ingeborg Sommer, prost, Bærum; Jan Otto Bustadmo, sokneprest, Stokke; Johanne Norum Axelsen, kapellan, Kolbotn; Jørund Østland Midttun, seniorrådgiver, Kirkerådet; Jørgen Johnsen, sokneprest, Øverbygd; Kjersti Jåvold Landmark, kapellan, Ris; Kjersti Østland Midttun, studentprest, Universitetet i Oslo; Kristin Litlere, prost, Fana; Lars Peder Holm, sokneprest, Tromøy; Maren Tischendorf, prost, Bergensdalen; Margit Lovise Holte, sokneprest, Ulstein; Mari Sønnesyn Berg, sokneprest, Lindesnes; Marianne Bergsjø Gammelsæter, sokneprest, Biskopshavn; Marita Elvemo Sivertsen, sokneprest, Konnerud; Marte Birkeland Åsen, fengselsprest, Bergen fengsel; Paul Kristian Steiro, sokneprest, Borge; Reiulf Pedersen, sokneprest, Innstranden; Rune Steensnæs Engedal, prost, Haugaland; Silje Kristin Aune Meisal, rektor, Trondheimsfjord Folkehøgskole; Stina Frøvoll Torgauten, sokneprest, Nedre Eiker; Stine Kiil Saga, sokneprest, Hønefoss; Stine Walmsness, sokneprest, Ullsfjord; Sunniva Gylver, sokneprest, Fagerborg; Tonje Røgeberg, sokneprest, Tjøme og Hvasser; Tor Magne Nesvik, prost, Ytre Stavanger og Tungenes; Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, prest, Bergen; Øystein Magelssen, prost, Drammen og Lier; Åse Kristin Nøkling Aagaard, sokneprest, Landås.

«Sterkt underkommunisert»

KFUK-KFUM Norge har som formål å blant annet «hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn».

Men i forslagene til ny langtidsstrategi er bevegelsens teologiske grunnlag, ideologiske motivasjon og mål «sterkt underkommunisert, ja knapt nevnt», heter det i oppropet.

I de foreslåtte strategiene leser de mye «trygg, åpen og inkluderende», påpekes det.

«I seg selv, vel og bra. Og visjonene som foreslås er av typen ‘forandre verden’ og ‘på tvers av tro og identitet’. Mange andre gode aktører vil kunne si det samme om seg. Men KFUK-KFUM er ikke Changemaker, Humanistisk Ungdom eller Ungdom og Fritid», skriver de i oppropet.

ETTERLYSNING: – I strategiene savner jeg en tydelighet på at KFUK-KFUM vil utvikle og drive nytenkning innen for det kristne barne- og ungdomsarbeidet, sier sokneprest i Hønefoss, Stine Kiil Saga. (Synne Folstad Moen)

– Må velges og prioriteres

Samtlige bak oppropet har bakgrunn fra KFUK-KFUM Norge. Sokneprest i Hønefoss, Stine Kiil Saga, er blant dem som har signert det.

– I strategiene savner jeg en tydelighet på at KFUK-KFUM vil utvikle og drive nytenkning innen for det kristne barne- og ungdomsarbeidet. Både personlig og som prest oppleves dette viktig for meg. Jeg skal selv på Camp Norefjell med konfirmantene mine i sommer. Jeg vil jo at også om 10 og 20 år at KFUK-KFUM er en tydelig kristen organisasjon i det mangfoldet som finnes blant kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, sier hun.

Hun påpeker at dette ikke skjer av seg selv.

– Det er noe som må velges og prioriteres, og det synes jeg er fraværende i de to forslagene. Det må være en tydelig profil hvor man skjønner hvor man kommer fra, sier hun.

– En bjørnetjeneste

Nylig har en debatt om livssynsåpen diakoni pågått i Vårt Lands spalter. Det er en tematikk som også berøres i presteoppropet. Prestene skriver at «i den grad det kristne aspektet ved organisasjonens arbeid er nevnt, er det i underpunkt som varsler en radikal ny identitet som en såkalt ‘kristen og livssynsåpen organisasjon’».

Øystein Magelssen påpeker at KFUK-KFUM-bevegelsen når bredt ut, også til ikke-kristne, både i Norge og internasjonalt.

– Det er derfor deler av arbeidet til bevegelsen, ikke minst nye diakonale tiltak, beskrives som livssynsåpne. Men vi gjør oss selv en bjørnetjeneste dersom vi ikke er tydelige på bevegelsens kristne forankring, sier han.

Magelssen var selv generalsekretær i organisasjonen i syv år fram til 2022. Han mener KFUK-KFUM «gjennom mange generasjoner har spilt en avgjørende rolle for Den norske kirkes evne til å kommunisere med og involvere unge mennesker».

– Det er etter vårt syn en kvalitet ved KFUK-KFUM som vi er bekymret for å kunne miste hvis vi går i den kursen som disse strategiene legger opp til, sier han.

FORSVARER FORSLAG: – Det er i verdidokumentet vi vil tydeliggjøre organisasjonens identitet, formål og ideologisk/teologiske ståsteder, sier Marianne Brekken, fungerende generalsekretær i KFUK-KFUM Norge. (KFUK-KFUM)

Verdidokument under utvikling

Fungerende generalsekretær i KFUK-KFUM Norge, Marianne H. Brekken, har lest oppropet fra de 46 prestene. Det samme har Gyrid Anne Mangersnes, styreleder i organisasjonen.

De sier at de først og fremst er glade for at mange engasjerer seg til det beste for KFUK-KFUM og ønsker å delta i prosessen frem mot Landsmøtet.

– Vi håper derfor at de som har skrevet under på oppropet også tar seg tid til å bidra aktivt i høringsprosessen og gjerne gjennomfører noen av de ulike medvirkningsprosessene sammen med barn og unge i sitt lokale arbeid. På den måten vil vi få samlet et best mulig beslutningsgrunnlag frem mot Landsmøtet, sier Mangersnes i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

Brekken mener oppropet løfter frem mange sentrale momenter for KFUK-KFUM.

– Det er riktig at noe av dette ikke ligger i det som er sendt ut på høring som sentrale mål for organisasjonen. Det betyr ikke at disse svært sentrale temaene er utelatt fra prosessen, men det er besluttet at disse skal behandles i form av et verdidokument som er under utvikling og som det vises til i høringspakken. Det er i verdidokumentet vi vil tydeliggjøre organisasjonens identitet, formål og ideologisk/teologiske ståsteder, sier hun.

Alt vi gjør i KFUK-KFUM har sin begrunnelse og forankring i Jesu liv og virke, og er forankret i et menneskesyn hvor Gud ikke gjør forskjell på folk — Gyrid Anne Mangersnes, styreleder i KFUK-KFUM Norge

Avviser kursendring

– Legger dere opp til en kursendring med de nye forslagene til langtidsstrategi?

– Nei, det gjør vi ikke. Alt vi gjør i KFUK-KFUM har sin begrunnelse og forankring i Jesu liv og virke, og er forankret i et menneskesyn hvor Gud ikke gjør forskjell på folk. Vi legger heller ikke opp til en kursendring hva gjelder samarbeid med Den norske kirke, men må finne de gode måtene for likeverdig samarbeid fremover, sier Mangersnes

Brekken påpeker at organisasjonen gjennom de ti siste årene har fått «en solid plass» i både kirke og samfunn. Årlig møter de rundt 40.000 barn og unge.

– Som en kristen aktør i både kirke og samfunn tydeliggjør de strategiske målene som er foreslått en retning som skal være gjeldende på alle våre arenaer, både de vi samarbeider med kirken om, på Ekebergsletta eller på en livsynsåpen møteplass, sier generalsekretæren.