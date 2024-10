Besteforeldre usikre på hvordan de skal formidle tro til barnebarn

En barnebibel i dåpsgave, en kveldsbønn på sengekanten og kanskje en tur på familieleir sammen.

Det er noen av eksemplene som trekkes fram i Institutt for kirke og oppvekst (Iko) sin undersøkelse av hvordan besteforeldre formidler tro til sine barnebarn.

Helene Horsfjord jobber i Iko og er leder for bokklubben som i disse dager skifter navn til Biko – bokklubb for kristen tro, håp og undring. Fra tidligere har den vært kjent som Dåpsklubben Tripp Trapp.

– Vi vet at den viktigste arenaen for formidling av tro og kristendom er i hjemmet, forteller hun til Vårt Land.

Undersøkelsen, som er utgangspunktet for et seminar Horsfjord skal holde på Trosopplæringskonferansen denne uka, viser at det er mange besteforeldre som ønsker å formidle tro til barnebarna sine.

– Og så vidt jeg vet er det sjelden noe som snakkes om i offisielle fora.

TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN: Helene Horsfjord er til stede på Trosopplæringskonferansen, der hun skal holde seminar om besteforeldre som trosformidlere. (Trygve Jordheim/Hovedorganisasjonen KA)

Besteforeldre i klem

Hun forklarer at i trosopplærings-ressursene som retter seg mot hjemmet, er foreldrene i fokus. Det samme gjelder i menighetene, i tillegg til at fadderne har en rolle der.

Trosopplæringskonferansen

Konferanse som har vært arrangert av Institutt for kirke og oppvekst (Iko) årlig.

I 2023 og 2024 arrangerer Iko konferansen i samarbeid med Hovedorganisasjonen KA, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge.

Er ifølge egen beskrivelse «en arena for erfaringsdeling og inspirasjon for dem som jobber med barn og unge i kirka og kristne organisasjoner».

Neste konferanse arrangeres 14. oktober 2026.

– Da havner besteforeldrene litt i klem. Det er relasjoner som er helt private og som ikke har noen formalitet over seg. Men det er heller ikke kjernefamilien, med den hverdagen som hører til der, sier hun og legger til:

– Likevel er de noen av de viktigste, og blant dem som er mest opptatt av barnebarnas tro.

Potensial for å støtte

Horsfjord understreker at det er en relativt liten undersøkelse, med rundt 70 respondenter, og at den ikke har dreid seg om «hva som virker» når det kommer til besteforeldres trosopplæring. Det er imidlertid flere punkter hun kan trekke ut fra undersøkelsesarbeidet som er gjort.

Et poeng Horsfjord synes er veldig gledelig, er at det ikke er mange besteforeldre som er usikre på om hvorvidt det de kan er godt nok.

– Det er likevel en del som er usikre på hvordan de skal gjøre det.

Her mener Horsfjord det finnes et potensial, både for menigheter og foreldre, til å støtte opp om besteforeldrene. I Ikos undersøkelse er den vanligste aktiviteten besteforeldre forteller om å be for barnebarna.

– Dernest er det å fortelle om jul og gi gaver, gjerne i form av bøker og musikk. Flere nevner konkret dåpsklubben. Å synge kristne sanger, fortelle om påske og be kveldsbønn er også ganske vanlig.

Jeg ville vært veldig forsiktig med å snikmisjonere — Helene Horsfjord

Men hvordan skal besteforeldrene forholde seg til at barna deres enten er negative eller uinteresserte i kristen tro?

Horsfjord forteller at et tips fra besteforeldrene som har besvart undersøkelsen har vært at det har vært fint å avklare med barnas foreldre helt fra starten av hva det skal være rom for når det gjelder tro.

TROSOPPLÆRING: Ikos undersøkelse er utgangspunktet for et seminar Helene Horsfjord skal holde på Trosopplæringskonferansen denne uka. Bildene er fra en tidligere konferanse. (Heidi Marie Lindekleiv)

– Da er den ene parten trygg på at besteforeldrene ikke gjør noe man ikke vil, mens den andre parten er trygg på at det de sier er greit.

– Jeg ville vært veldig forsiktig med å snikmisjonere, sier Horsfjord, og understreker at dette er hennes eget innspill, og ikke en konklusjon fra undersøkelsen.

Være seg selv

Et annet konkret råd besteforeldrene kommer med, er å bidra til å sende barna på leir. Det kan også bety å reise sammen med barna på familieleir.

Hun trekker også fram at besteforeldrene driver med trosformidling kun ved å være seg selv:

– Hvis barnebarnet vet at du går i kirka, tror på Jesus og er et godt menneske, er det noe som har betydning i seg selv.