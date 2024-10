Støre på 7. oktober minnemarkering: – Vi i Norge har ansvar for våre holdninger

– Ingen i Norge skal stå til rette for hva aktørene i Midtøsten gjør. Vi i Norge har ansvar for våre holdninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre under sin tale ved minnemarkeringen.

Det Hamas-ledede angrepet mot det sørlige Israel ble starten på krigen på Gazastripen. Minnemarkeringen mandag ble arrangert av Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i Synagogen i Oslo. Til stede var blant annet kongen, kronprinsen og statsministeren.

– Gjennom ett år har vi vært vitne til titusener av drepte, skadede, foreldreløse, savnede, mennesker i dyp nød, sivile som holdes som gisler, sa Støre.

– Men vi er urolige også for hvordan stemningen og ordskiftet i Norge har blitt hardere, mer polarisert. For dette treffer oss her, i vår hverdag. Vi ser at trakassering – endog trusler – mot institusjoner, hjem og personer, øker. Jøde brukt som skjellsord, fortsatte han.

Minnemarkering på ettårsdagen for terrorangrepet mot Israel 7. oktober 2023 KONGELIGE: Også Kong Harald og Kronprins Haakon var til stede ved markeringen. (Terje Pedersen/NTB)

Antisemittisme og muslimfiendtlighet begynte ikke med 7. oktober 2023, ifølge Støre.

– Men det ble mye verre etter 7. oktober, med Hamas’ terrorangrep på Israels sivilbefolkning, da 250 ble tatt som gisler. Og hvor Israel, i sin klare rett til å forsvare seg og sin eksistens, har ført en krig som har rammet sivile brutalt – på en måte regjeringen mener – og sier klart ifra om – er i strid med folkeretten, sa statsministeren.

En sorg at de ikke lenger snakker sammen

Styreleder i DMT, Ronen Bahar, sier det betyr mye for dem at kongen og kronprinsen vil være sammen med dem på den spesielle dagen.

– Den jødiske minoriteten i Norge har det siste året følt seg alene. Jøder i Norge har kjent på utenforskap og ensomhet. Det har ikke vært mer antisemittisme i Norge siden 1945, sier Bahar.

Han forteller også at noe av det de har sørget mest over er at de har måttet tatt pause i den jevnlige dialogen de har hatt med andre muslimske miljøer og palestinske grupper.

Minnemarkering på ettårsdagen for terrorangrepet mot Israel 7. oktober 2023 Ervin Kohn og Erna Solberg til stede ved markeringen i Synagogen i Oslo i anledning årsdagen for terrorangrepene i Israel 7. oktober. Stortingspresident Masud Gharahkhani var også til stede. (Terje Pedersen/NTB)

– Ensidig kritikk mot Israel fører til mer antisemittisme

Styrelederen mener det bare fins én måte å få slutt på krigen på:

– Jeg tror det fortsatt sitter 101 gisler hos Hamas. Det er kommet tydelig beskjed fra alle hold om at alle må løslates. Da blir veien til fred kort, sier Bahar.

Mandag opplyste israelske myndigheter at de tror at 63 av gislene som ble tatt til fange for ett år siden, er i live i Gaza. Blant dem er ti kvinner og to barn, ifølge en opptelling som AFP har gjort.

Han mener den jødiske historien og deres perspektiv er veldig fraværende i det norske mediebildet. Ensidig kritikk mot Israel fører til mer antisemittisme, ifølge Baha.

– Dette er en dramatisk dag for jøder flest, med flere dramaer samme dag. Det å kunne reflektere ett år etterpå hvor dramatisk den dagen var, er svært viktig, sier han – samtidig som han åpner for flere meninger.

– Det er sjelden det ikke er flere meninger blant jøder, og vi har respekt for alle meninger, også fra andre hold, understreker han.