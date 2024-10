– Vi vil fylle en av landets største kulturinstitusjoner med lovsang, og vise at vi er mange nok til det, sier Vetle Jarandsen.

På et låtskriverrom i Filadelfiakirken Oslo øver Vetle Jarandsen og Thomas Neteland. Om i underkant av to uker skal artistene holde en lovsangskonsert i Oslo Konserthus, og med seg på laget har de David Andre Østby og sangeren Karoline Neteland.

GIRA: Fra.v David Andre Østby, Karoline og Thomas Neteland og Vetle Jarandsen spiller opp til lovsangsfest i Oslo Konserthus 18.oktober. (Bendik Bruun)

KOLLEKTIV: Thomas Neteland og Vetle Jarandsen er venner, kollegaer og går i samme kirke. Å skrive musikk sammen er en naturlig og forlenget del av relasjonen. (Erlend Berge)

For Jarandsen er det en drøm som går i oppfyllelse.

– Ideen om å gjøre lovsangskonsert i Oslo Konserthus oppsto fordi jeg ville finne et sted for å gjøre en liveinnspilling av den nye plata mi som jeg slapp i mai. Vi endte opp med en annen løsning for plata, men tanken om å fylle Oslo Konserthus klarte jeg likevel ikke å slippe.

Da både ekteparet Neteland og David Andre Østby responderte positivt startet den konkrete planleggingen.

– Konserten hadde ikke blitt noe av hvis ikke David Andre, Thomas og Karoline hadde kicka på ideen og faktisk ville få det til å skje, sier Jarandsen.

---

Hva skjer?

Vetle Jarandsen, Karoline og Thomas Neteland og David Andre Østby er fire av Norges mest profilerte lovsangsartister, og spiller opp til lovsangsfest i Oslo Konserthus 18.oktober

Både Vetle Jarandsen og David Andre Østby er ansatt som pastorer i Filadelfiakirken Oslo, hvor også ekteparet Neteland er med som frivillige lovsangsledere.

Til sammen har artistene gitt ut over 300 låter, og har over 60 millioner strømninger.

Hovedsalen i Oslo Konserthus har plass til rett over 1400 mennesker. Innen nå er det solgt over 800 billetter.

---

Sender et signal

Lovsang har vært mer i vinden det siste året. I vår skrev Vårt Land om låten Kong Jesus, skrevet av ekteparet Neteland, som i en periode i mars ble den mest delte låten på strømmetjenesten Spotify.

Neteland og Jarandsen håper at det å flytte lovsangen ut av kirkerommet og inn på en kommersiell scene kan være et slags statement. Det handler om å synliggjøre Jesu relevans i dag.

De vil løfte lovsang som musikkstil, og vise fram noe av musikkens rekkevidde.

– Når vi kom med ideen til Oslo Konserthus fikk vi umiddelbart spørsmål om vi ville ha lillesalen istedenfor hovedsalen. De spurte pent om hvorvidt vi egentlig trengte noe mer plass enn det, forteller Jarandsen.

Lillesalen i Oslo Konserthus har plass til rett over 250 mennesker. Til sammenligning er det allerede solgt over 800 billetter til konserten. Å få lov til å motbevise konserthuset er jo litt kult i seg selv, sier pastoren.

– Det er gøy å vise at det er mange kristne i Oslo. Det at i all hovedsak kristne kan fylle Oslo Konserthus er jo en statement i seg selv, sier Jarandsen.

Jeg mener denne konserten plasserer lovsang på en arena det fortjener å være på — Thomas Neteland

Neteland sier konserten også skal være en feiring av norsk lovsang, og kvaliteten i musikken. Han mener det er på høy tid at norsk moderne lovsang får plass på slike store scener.

– Det er ikke sånn at bare fordi det er lovsang så er det ikke spiselig for en stor norsk scene. Jeg mener denne konserten plasserer lovsang på en arena det fortjener å være på, sier Neteland.

Hva er lovsang?

Hvorvidt lovsang er en musikksjanger er det delte meninger om i bransjen. Jarandsen vil ikke omtale lovsang som en enkeltstående sjanger, men tror likevel at moderne lovsang i større grad har funnet sin egenart de siste årene.

– Spesielt i Norge tror jeg mye ny lovsang lages i et krysningspunkt mellom populærmusikken og salmetradisjonen i kirken.

Denne kombinasjonen gjør det også vanskelig å definere lovsang innenfor kun en sjanger rytmisk eller stilmessig, mener Jarandsen. Han tror at musikkens særpreg ligger i sangenes formål, ikke i stilen.

– Jeg tror noe av det unike med lovsang er at man skriver låter for kollektiv tilbedelse, sier Jarandsen.

– Hva mener du med det?

– Det er mye ny musikk som er på radioen nå som er laget for at en artist skal kunne synge så bra hun eller han kan, men lovsang er jo heller laget med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan kan flest mulig folk synge en melodi?

– Ville dere da definert lovsang som låter laget for kirkerom og til allsang?

– Ja, jeg tenker vi skriver sanger til og for kirker, ikke for en radio for eksempel, sier Jarandsen.

PARAPLYER: Når de skriver sammen kan det skje under ulike paraplyer som for eksempel Filadelfiakirken eller Pinse Lovsang. (Erlend Berge)

Teologi i sentrum

Musikken disse artistene har skrevet har likevel nådd langt ut over kirkerommets vegger. Til sammen har kvartetten gitt ut over 300 låter, og har over 60 millioner strømninger. Det er et ansvar artistene prøver å være bevisst.

– Det er blant annet mange unge kristne som hører på dere og kan få troa si og gudsbilde sitt formet av det dere skriver. Hvordan jobber dere med det?

– Det har vi et veldig aktivt forhold til. For min del handler det om å påse at vi gjør det som er vårt guddommelige mandat når vi setter melodi på teologi. Det er å tørre å gå til låten om og om igjen, og spørre: Er det dette jeg egentlig vil si? sier Neteland.

– Vi gir rett og slett ikke ut en låt hvis vi ikke står inne for teologien, utdyper Jarandsen.

Jarandsen tror dette er noe man har blitt langt bedre på i det norske lovsangslandskapet de siste årene.

– Det kan kanskje handle om at mange av de som begynte å skrive lovsang for 10 år siden blir eldre, får mer erfaring og dermed mer tyngde i håndverket lovsang.

I BEVEGELSE: En god idé til en sang kan like gjerne komme på et øvingsrom i Filadelfiakirken som på en middag med familien, sier Neteland. (Erlend Berge)

Lovsangstradisjonen

For denne artistduoen er det å produsere sanger til bruk i menighet noe av det morsomste og viktigste de gjør. De svarer likevel unnvikende på hvor de vil plassere seg selv i historien.

– Hvor vil dere plassere dere selv i den lengre lovsangstradisjonen med tanke på tidligere tendenser og trender?

– Jeg synes det er vanskelig å stå i nåtiden og analysere meg selv, men hvis du spør oss igjen om 10 år så kan vi kanskje se oss selv litt mer i en større linje, avslutter Jarandsen.