Frykter for framtida til flere friskoler etter statsbudsjett

– Jeg frykter at framtida til kombinerte skoler er mer utsatt enn vi hadde håpet, sier Audun Raen, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF).

I statsbudsjettet for 2025 foreslår regjeringen å bevilge 90 milioner kroner i særtilskudd til private kombinerte grunnskoler, altså skoler som både er barne- og ungdomsskoler.

Likevel er det lite grunn til jubel for de gjeldende skolene, mener generalsekretæren i KFF.

De 90 millionene er del av en ny tilskuddsmodell, som gradvis fases inn fram til 2029.

Med statsbudsjettet mener Raen at regjeringen «sender et tydelig signal om at de ikke har tenkt å prisjustere ordningen».

– Det medfører at potten i løpet av årenes løp vil smuldre opp. Det kan vi ikke leve med, sier han.

Kompensasjon for kutt

Den nye modellen kom på plass etter at regjeringen i fjorårets budsjett foreslo å kutte kutte en halv milliard i årlig tilskudd til privatskoler, faset inn over fem år. I mai ble det kjent at regjeringen snur: De innfører en ny ordning hvor de vil de kompensere for anslagsvis 484 millioner kroner av den planlagte reduksjonen på 515 millioner.

«I tillegg foreslår regjeringen å gi et særtilskudd på 30 millioner kroner til kombinerte skoler som ytterligere kompenserer for kuttet. Tilskuddet trappes gradvis opp til 300 millioner kroner i takt med innfasingen av endringer i tilskuddsmodellen», meldte regjeringen.

En full innfasing skal skje i 2029.

Men ifølge Raen er ikke summen for særtilskudd justert etter prisvekst.

– Summen som ble satt av for særtilskudd for å kompensere for trekket, er ikke prisjustert. Det skaper jo et inntrykk av at regjeringen ikke har tenkt å korrigere den summen på 300 millioner kroner som ble satt av i revidert budsjett, sier han.

Har sendt inn forslag

Raen påpeker at KFF tidligere har sendt inn forslag til Kunnskapsdepartementet om å gjøre om særtilskuddet til kombinerte skoler til en sats, på lik linje med satser for ungdomsskole- og barneskoleelever. Dette mener de vil sikre framtiden til kombinerte skoler.

– Jeg kan ikke se at det har blitt tatt hensyn til i statsbudsjettet, sier han.

