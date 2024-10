Fikk mindre enn de hadde søkt om – kan gå utover satsing på nasjonaljubileet

I forslaget til statsbudsjett for 2025 får Norges Kristne Råd (NKR) 5 millioner kroner fra Barne- og familiedepartementet. Det er 700.00 kroner mindre enn NKR hadde søkt om.

Det kan få konsekvenser for NKRs satsing på nasjonaljubileet 2030, som markerer at det er tusen år siden slaget på Stiklestad.

– Vi hadde håpet å kunne sette i gang noen prosjekter, blant annet knyttet til jubileumsstafetten som pågår fram til Nasjonaljubileet 2030. Dette må vi nå enten må legge på is, eller finne annen finansering, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i NKR i en pressemelding.

Han utdyper:

– Det gjelder blant annet vårt arbeid med Nasjonaljubileet og NKR tusenårsspor «Kristendom i tusen år», hvor vi er godt i gang, blant annet med arbeidet knyttet til Utvandrerjubileet i 2025, hvor vi hadde håpet å få ansatt en prosjektleder i en liten deltidsstilling. Disse planene må vi nå se på en gang til.

Marginal økning

Ifølge NKR innebærer tilskuddet over statsbudsjettet en marginal økning sammenlignet med inneværende år, men det er altså en god del mindre enn paraplyorganisasjonen søkte om.

– Det betyr også at vi enten må kutte 700.000 i vårt budsjett, eller hente pengene fra andre steder. I praksis betyr det at vi også neste år må arbeide ut fra strammere rammer og at driftsåret kan bli mer krevende, sier Hermansen, som samtidig understreker at de er glade for den lille økningen i statsbudsjettet.

Får støtte

I statsbudsjettet foreslås det tilskudd til en rekke aktører som har planer om tiltak opp mot nasjonaljubileet.

Blant annet får Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 400.000 kroner for to arrangementer «knyttet til temaet migrasjon og identitet og det nasjonale utvandrerjubileet 2025».

Nidaros bispedømmeråd tildeles 250.000 kroner til arrangementer «knyttet til temaet migrasjon og identitet med søkelys på religiøse strømninger og folkevandringer», foreslås det.