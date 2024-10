Den norske kirke bruker over 40 millioner kroner på digitaliseringskonsulenter

En fersk stillingsannonse fra Den norske kirke har blitt en kilde til diskusjon på sosiale medier. Stillingsannonsen, som har tittelen «Virksomhetsarkitekt», fikk språkforsker og teolog Merete Thomassen til å sperre øynene opp.

På Facebook-profilen sin innleder hun et lengre innlegg med å skrive «Kjære Kirkerådet! Jeg lurer veldig på hva slags stillingsannonse dette er, og enda mer lurer jeg på hva den sier om Den norske kirke.»

Thomassen reagerer på det hun kaller for «paddeformuleringer og nyspråk av verste slag».

I kommentarfeltet har mange engasjert seg. Blant annet Jørund Østland Midttun, seniorrådgiver i juridisk avdeling i Kirkerådet:

«Jeg er enig i at teksten kan være litt vel eplekjekk, men den er nok også uttrykk for en viss desperasjon. Kirkerådet sliter enormt med å få tak i god kompetanse på digitaliseringsfeltet, og dermed må de leie inn dyre konsulenter som gjør at de blør penger».

Ser bedring

Digitaliseringssjef i Kirkerådet, Magnus Hvalvik, kaller påstanden om at man sliter med å få tak i god kompetanse, foreldet.

– Vi har hatt et ønske om å få flere ansatte in house lenge, men enkelte stillinger har vært vanskelige å rekruttere til. Vi har hatt noen stillingsutlysninger som ikke har truffet helt, men det har vi lært av. Når har vi endret på stillingsutlysningene, spisset de mer mot det teknologer er opptatt av, og det har resultert i flere søkere, sier Hvalvik.

– Sånn sett kan jeg forstå at noen da kan oppfatte våre nye stillingsutlysninger, slik som denne, som litt fremmede. Men det handler altså om at vi retter oss inn mot mer aktuelle kandidater.

Hvalvik kan fortelle at annonsen til virksomhetsarkitekt-stillingen har rukket å få mye oppmerksomhet:

– Vi har fått flere søkere allerede, og så er det mange som har likt annonsen.

Jørund Østland Midttun synes det er positivt at Kirkerådet nå lykkes med å få flere søkere.

– Kommentaren min til Thomassen var en spontan reaksjon basert på tidligere erfaringer i Kirkerådet, hvor man ha slitt med å få tak i fagpersoner innen digitaliseringsfeltet, sier han.

Ifølge Midttun har mangelen på fast ansatte har ført til bruk av konsulenter, noe han påpeker er dyrt.

– Det koster vesentlig mer å ha en konsulent som å ha en fast ansatt. Dermed er det viktig å klare å få tak i fast ansatte. Da blir også formuleringene man bruker i stillingsannonsene viktige.

Midttun sier han er enig med Hvalvik i at det er naturlig å bruke andre type formuleringer for å nå aktuelle kandidater.

Halvparten av budsjettet går til konsulenter

Den norske kirke begynte å satse på digitalisering først i 2020, forklarer Hvalvik.

Siden da har de årlig fått et budsjett på 90 millioner kroner til digitaliseringen. Hvert år har litt under halvparten av budsjettet – under 45 millioner kroner – gått til innleide konsulenter. De øvrige millionene har gått til blant annet drift, nett-trafikk og lisenser. Lønning av egne ansatte inngår ikke i det budsjettet.

Hvalvik forteller at det lenge har vært et ønske å få flere faste ansatte.

– Ved å erstatte innleide konsulenter vil vi kunne redusere kostnader, men jeg vil ikke si at det er slik av vi blør penger nå. Vi leier inn enormt kompetente folk som hjelper til med komplekse løsninger. Enhver organisasjon på størrelse med Den norske kirke trenger kompetanse for å bruke verktøy på best mulig måte.

Har «bomma på markedet»

Hvalvik medgir at det ikke er tvil om at enkelte av deres utlysningstekster har bommet på markedet.

– De har vært formulert på en sånn måte at vi ikke har truffet de riktige søkerne.

Magnus Hvalvik, digitaliseringssjef i Kirkerådet i Den norske kirke. (Den nor)

Der stillingen som virksomhetsarkitekt ble lyst ut for første gang nå nylig, har Kirkerådet måtte lyse ut to andre tekniske stillinger i to omganger:

Produkteier for ansatt- og organisasjonsregisteret

Teknisk arkitekt

Stillingen som teknisk arkitekt ble lyst ut i februar, men da fant ikke Kirkerådet en egnet kandidat, og stillingen ble lyst ut på nytt. Stillingen som produkteier for ansatt- og organisasjonsregisteret fikk de besatt etter den andre utlysningen, og vedkommende begynner i jobben i november. Stillingen hadde en annen tittel da den ble lyst ut første gang, ifølge Hvalvik.

– Jeg gjør ikke jobben min hvis jeg ikke spør hva tittelen var ...

– Nei, vet ikke om jeg skal si det.

– Joa ...

– Det var ‘produkteier for kjernedata’. Det var ikke tidenes beste stillingstittel.

– Vi burde ha begynt før

– Har Den norske kirke begynt litt sent med å satse på digitalisering?

– Vi burde ha begynt før, det er helt greit å si. Å satse på digitalisering først i 2020 er for sent. Det betyr ikke at det har vært gjort noe før. Men det er jo en sannhet her at hadde vi begynt før, hadde vært mindre å rydde opp i nå, sier Hvalvik.

Digitaliseringssjefen mener å se at Kirkerådet nærmer seg å høste fruktene av grep de har gjort de siste årene.

– Kirkens omdømme i tech-verden endrer seg ikke over natta. En får flere søkere med rett kompetanse når folk opplever at det er en attraktiv arbeidsplass for teknologer. Det tar tid å etablere, men nå har det snudd. Nå har kirken fått oppmerksomhet i flere tech-miljøer, som gjør at flere vil jobbe med oss.