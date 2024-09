Dette svarte eldsterådet på menighetens ønske om inkludering av skeive

– Som eldsteråd er vi forpliktet på Frikirkens forfatning, reglementer og vedtak fattet på synodeplan. Vi opplever at deler av vedtaket strider mot gjeldende grunndokumenter i kirkesamfunnet, sier Stein Arve Graarud, pastor i Kristiansand frikirke i en pressemelding fredag.

På et ekstraordinært menighetsmøte i Kristiansand frikirke torsdag kveld svarte eldsterådet på anmodningen fra menigheten om å inkludere homofile i landets største frikirke. Anmodningen fra menigheten, som ble vedtatt med et lite flertall på et menighetsmøte tidligere denne måneden, inkluderte følgende tre forslag:

Å ansette en pastor til som skal oppleves samlende i samlivsspørsmålet.

At eldsterådet skal utvides med to-tre nye eldste for å representere menighetens holdninger til samlivsetikken.

At eldsterådet skal offentlig tilkjennegi at menigheten skal være mangfoldig og inkluderende, og at alle skal kunne ta del i alle oppgaver i menigheten som ikke innebærer ordinasjon, uavhengig av legning.

På torsdagens møte sa eldsterådet nei til forslaget om å supplere eldsterådet med personer som er positive til homofilt samliv.

Pastor Graarud forteller at når de ser etter medlemmer til eldsterådet, så er det ikke et poeng at man skal vite hva de mener om samlivsetikk.

– Oppgaven handler om å være hyrde for sin menighet og at man skal ha ansvar for alle menighetens medlemmer. Hva man mener i spørsmålet om samlivsetikk blir sekundært. Å få inn noen kun basert på det spørsmålet blir feil, sier Graarud til Vårt Land.

Vil styrke staben

Stein Arve Graarud, hovedpastor i Kristiansand Frikirke (Caroline Teinum Gilje/Avisen Vårt Land)

Forrige torsdag kom eldsterådet sammen og diskuterte hvordan de skal forholde seg til vedtakene. Dernest kalte de menigheten til et ekstraordinært menighetsmøte som altså fant sted torsdag kveld denne uken.

I en pressemelding opplyser Graarud hvordan eldsterådet stiller seg til de ulike vedtakene:

1. Eldsterådet ser behov for å styrke staben. Det er innen barne- og familiearbeidet behovet oppleves størst, men det er også ønskelig å ansette en pastor til. Menighetsrådet jobber med muligheter for finansiering og kommer tilbake til menigheten med forslag.

2. Eldsterådets primære ansvar er hyrdetjeneste, sakramentsforvaltning og Ordets og bønnens tjeneste. Eldsterådet arbeider for å finne nye eldstekandidater som har dette som hovedfokus og som vil gi seg til trofast tjeneste i menigheten.

3. Alle mennesker er velkommen til å tilhøre menighetsfellesskapet. Det å ha en tjeneste handler om tillit og utrustning.

Ifølge kilder som Vårt Land var i kontakt med etter det forrige menighetsmøtet, da forslagene ble vedtatt, skal eldsterådet ha gjort klart at hele eller deler av eldsterådet ville kunne trekke seg dersom forslagene gikk gjennom som foreslått.

Det var ikke et tema at deler eller hele eldsterådet ville trekke seg, ifølge Graarud.

– Det ble heller ikke varslet i forkant. Det ble informert på møtet 4. september at det kunne bli en konsekvens, skriver han i en e-post til avisen.

– Et lite skritt tilbake

På menighetsmøtet tidligere i september var det Arild Sæbø som presenterte forslagene på vegne av 82 medlemmer. Sæbø sier til Vårt Land at flere i menigheten, inkludert ham selv, oppfatter eldsterådet uttalelse «som et lite skritt tilbake».

– Jeg synes at eldsterådet gir seg selv lite handlingsrom til å kalle eldste som er progressive i samlivsspørsmålet. Selv mener jeg de kunne forsvart det innenfor dagens reglement og forfatningen til Frikirken, men der er de uenige med oss.

Samtidig synes han det er positive sider ved uttalelsen deres.

– Jeg synes eldsterådet viste stor vilje til inkludering av skeive og jeg oppfatter at skeive kan ha oppgaver i menigheten, sier han, som opplever at rådet har stor tillit fra både konservativ og progressiv side i menigheten.

Frykter utmeldinger

Eldsterådet sier altså nei til å supplere rådet med personer som er positive til homofilt samliv. Vårt Land har spurt pastor Stein Arve Graarud hva han tror konsekvensene av dette kan bli.

– Jeg vet ikke. For noen så er dette kanskje det vanskeligste. Men det er en gang sånn at det er noe vi må forholde oss til vårt reglement nasjonalt som kirkesamfunn. Det får ikke vi gjort noe med. Det er på synoden slike endringer kan skje, ikke lokalt. Hva som skjer i etterkant, vet jeg ikke, sier pastoren.

Under Frikirkens synodemøte i juni, kirkesamfunnets høyeste myndighet, ble det vedtatt at synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål. Også samlivsdokumentet «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap» ble vedtatt. Det skjedde med 109 mot 53 stemmer.

– Frykter dere at noen kan forlate menigheten?

– Vi frykter det. Det er mange som har gått ut siden synodemøtet vårt og som synes saken ble for krevende å stå i. Det kan skje, sier Graarud.

– Det er veldig mange gode mennesker på hver sin side av denne saken her som er glad i sin Gud og i kirka si. Vi ønsker virkelig ikke at noen skal forlate fellesskapet.