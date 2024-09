– Avgjørelsen er en seier for alle som verdsetter retten til å ta personlige valg i helsespørsmål. Den sender en klar melding om at pasientautonomi er en grunnleggende rettighet som må respekteres, sier Christian Di Blasio, talsmann for Jehovas vitner i Europa i en pressemelding fra trossamfunnet.

Spania er blitt dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) etter at et medlem av Jehovas vitner fikk blodoverføring under en akutt operasjon mot sin vilje.

Det melder flere medier, blant andre danske Berlingske Tidende (BT).

Dommen falt tirsdag forrige uke. I den slås det fast at Spania skal betale 26.000 euro i erstatning og saksomkostninger til kvinnen.

Ifølge EMD innebærer blodoverføringen et brudd på menneskerettskonvensjonens artikkel 8, som omhandler den enkeltes rett til privat- og familieliv, sett i lys av artikkel 9 om retten til å tenke fritt og samvittighets- og religionsfrihet, gjengir den danske avisen.

Viser til Bibelen

Jehovas vitner tror at det er imot Guds vilje å ta imot blodoverføring. På nettsiden til trossamfunnet viser de til at Bibelen flere steder er tydelig på at de skal avholde seg fra blod: «Men kjøtt som har blodet i seg, det vil si livet, skal dere ikke spise», heter det i 1. Mosebok 9,4 (Ny verden-oversettelsen).

«Så når vi ikke vil ta imot blodoverføring, er det både av lydighet mot Gud og av respekt for ham som livets Giver», skriver Jehovas vitner på nettsidene sine.

Ifølge Berlingske Tidende var det ikke domstolens oppgave å se på legenes vurdering av kvinnens helsetilstand, heller ikke hvilke beslutninger som lå til grunn for behandlingen av henne.

I stedet skulle de vurdere om legene i beslutningsprosessen hadde respektert hennes rett til å bestemme selv i tilstrekkelig grad.

Ifølge dommen hadde kvinnen «ikke mulighet til å utøve sin autonomi for å etterleve en viktig lære i sin religion».

Muntlig og skriftlig beskjed

Ifølge en pressemelding fra Jehovas vitner fant blodoverføringen sted i juni 2018.

Før prosedyren skal hun ha gitt det medisinske personalet både muntlig og skriftlig beskjed om at hun ikke ønsket blodoverføring i sin behandling. I stedet ba hun om alternative metoder.

Disse instruksjonene ble registrert i hennes medisinske journal, ifølge pressemeldingen.

«Til tross for hennes klare instruksjoner utstedte en spansk vaktdommer en kjennelse som autoriserte leger til å påtvinge behandling som hun eksplisitt hadde nektet», skriver trossamfunnet.