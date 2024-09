«Metodistkirken i Norge kan, som en fullt LGBTQ+ inkluderende kirke, ikke være medlem eller medeier i organisasjoner som bygger på Lausannepakten. Vi kan begynne med å melde oss ut av Tro & Medier.»

Det skriver Ole-Einar Andersen, tidligere informasjonsansvarlig i Trondheim Metodistkirke, på bloggen Absolutt Metodist. Andersen mener det er naturlig å ta et oppgjør med trossamfunnets tilknytning til Lausannebevegelsen, etter at den globale metodistkirken tidligere i år fjernet formålsparagrafer som fordømte homofili og likekjønnet samliv.

– The United Methodist Church kvittet seg på generalkonferansen tidligere i år med paragrafer som fordømte homofil kjærlighet, forbød vigsel av likekjønnede og nektet skeive å bli prester i kirken. Da kan vi ikke være medeier og medlem av en organisasjon som har forpliktet seg på dokumenter som fremmer nettopp slike holdninger, sier Andersen til Vårt Land.

Andersen sier at han selv vil fremme forslag om utmeldelse av Tro & Medier for Metodistkirkens årskonferanse neste år, om ikke trossamfunnets ledelse selv har gjennomført en utmelding innen den tid. Han sier at forslaget også vil omfatte eventuelle andre Lausanne-tilknyttede organisasjoner som Metodistkirken er med i.

FORRIGE GANG: Bildet viser avslutningsseremonien under Lausannekongressen i Cape Town i 2010. (Lausanne Movement)

Trolig ingen oppmyking i Seoul

Søndag 22. september åpnet den fjerde Lausanne-konferansen i Seoul i Sør-Korea. Gjennom sine kongresser og påfølgende fellesdokumenter har Lausanne-bevegelsen de siste 50 årene definert et samlet trosgrunnlag for den evangelikale bevegelsen. Dokumentene har blant annet vakt oppsikt for tydelig å fordømme likekjønnet samliv.

Mye har skjedd siden den forrige kongressen i Cape Town i 2010. Men da utkastet til et nytt fellesdokument ble klart like før kongressen startet på søndag, ble det klart at de som hadde forventet en oppmyking i omtalen av likekjønnet samliv, hadde tatt feil:

15 av dokumentets 97 punkter omhandler seksualitet og samliv.

Seoul Statement er tydelig på at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne.

Dokumentet uttrykker en sterk bekymring for at flere kirkesamfunn har åpnet for likekjønnet vigsel, og «beklager alle forsøk i kirken på å definere likekjønnede partnerskap som bibelsk gyldige ekteskap»

Tro & Medier er en organisasjon som arbeider for å «gjøre Jesus synlig i mediene», blant annet gjennom seminarer, medieproduksjon, og en egen pris de kaller Medierosen. Organisasjonen beskriver seg som «en evangelisk virksomhet med basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen». Den eies av 34 kristne organisasjoner, deriblant Pinsebevegelsen, Indremisjonsforbundet og Frelsesarmeen.

Det er altfor tidlig å gå inn for dette, men jeg er enig i at vi må snakke om saken når de skjerper tonen såpass — Emil Skartveit, daglig leder ved Metodistkirkens hovedkontor i Norge

– Naturlig at vi snakker om dette

Ole-Einar Andersen understreker at han ikke vil knytte enhver forbindelse til Lausanne-tilknyttede organisasjoner.

– Selvfølgelig kan og skal vi som kirke være med i økumeniske sammenhenger som omfatter slike organisasjoner, men vi kan ikke være medlemmer av eller medeiere i organisasjoner som forplikter seg på Lausanne-pakten.

Emil Skartveit er daglig leder ved Metodistkirkens hovedkontor i Norge. Han vil ikke umiddelbart slutte seg til oppfordringen fra Andersen.

– Det er altfor tidlig å gå inn for dette, men jeg er enig i at vi må snakke om saken når de skjerper tonen såpass. Det betyr ikke at vi skal melde oss ut, men det er naturlig at vi tar en samtale om hvordan vi skal forholde oss til dette framover, sier Skartveit.

Årets Lausanne-konferanse markerer at det er 50 år siden den amerikanske evangelisten Billy Graham samlet den evangelikale bevegelsen i Lausanne i Sveits. Fra Norge deltar rundt 50 delegater, som representerer en rekke frikirkelige og lavkirkelige organisasjoner.

Vårt Land lyktes ikke tirsdag ettermiddag å komme i kontakt med Tro & Mediers daglige leder Jarle Haugland.