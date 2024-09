Dette tror de blir KrFs nye leder

KrF har blitt et langt mindre parti enn det en gang var. Likevel har konflikten som har utspilt seg i toppen fått enorm oppmerksomhet de siste ukene.

Hele tidslinja finner du her.

Hvem snakker sant om hvorfor Olaug Bollestad endte opp med å trekke seg? Og hvor lenge har dette ligget i kjømda?

Vårt Lands politiske kommentatorer Emil Andre Erstad og Berit Aalborg er med i en politisk spesial av podkasten Åpenbart, hvor de forklarer alt som har skjedd den siste tiden.

Hvem blir ny leder?

– I løpet av veldig kort tid tror jeg at en av dem som er kandidater, altså Ida Lindtveit Røise eller Dag Inge Ulstein, kommer til å avklare om de stiller eller ikke, sier Erstad.

Både han og politisk redaktør Berit Aalborg mener de har troverdige kilder på at han kan være i ferd med å snu. Ulstein sa i vår at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

– Veldig mye tyder på at det blir Ulstein. Vi skal jo aldri si hundre prosent, men vi tror jo det, sier Aalborg, og legger til:

– Ida Lindtveit Røse er jo en stjerne i partiet, og veldig flink, så at hun er en kommende KrF-leder, hvis KrF greier å holde seg over sperregrensa og være et parti som betyr noe, det tror jeg veldig mange tror, altså. Jeg tror i hvert fall det.

Hvem andre som står på blokka, og hvorfor Kjell Magne Bondevik skapte en spesiell partilederkultur, må du høre resten av episoden for å finne ut.

