«Et granatsjokk».

Slik beskriver en sentral KrF-profil reaksjonene da Olaug Bollestad helt uventet tok opp kampen for å berge sitt politiske liv på et sentralstyremøte 6. august.

Foran hele styret anklaget Bollestad resten av toppledelsen for et komplott om å avsette henne som partileder.

22. august var det slutt. Da hadde det vært ni dager med mediestorm etter at Vårt Land avslørte et varsel mot KrF-leder Bollestads om hennes lederstil.

Men hva skjedde egentlig før alt dette – og bak lukkede dører? Vårt Land har kartlagt oppspillet til Bollestads oppsiktsvekkende exit.

I et stort antall bakgrunnssamtaler med kilder, som har kjennskap til en skjult prosess, kan Vårt Land nå gi et mer utfyllende bilde av bakgrunnen for et unikt drama i norsk politikk.

Et manus til Bollestads sjokk-tale til sentralstyret i august er også grunnlag for denne fortellingen. Hovedpersonen selv er blitt bedt om å kommentere en rekke vesentlige punkter i artikkelen. Hun avstår og skriver til Vårt Land:

«Jeg vil på et senere tidspunkt gi en samlet fremstilling av mitt syn på saken, men den tiden er ennå ikke moden».

Hva i all verden? Nye opplysninger kaster lys

Selv garvede profiler i andre partier ristet på hodet i undring i samtaler med Vårt Land kort tid etter Bollestad-sjokket. Hvordan kunne det skje? Hva er dette egentlig som skjer i KrF?

Vårt Land kan nå avdekke:

helt nye opplysninger om hvorfor det skar seg mellom sentrale KrF-aktører og Bollestad.

et ultimatum i KrFs over syv timer lange sentralstyremøte 22. august.

allerede i slutten av mai åpnet Bollestad i interne møter for å gå av etter kritikk.

Men for å forstå hvorfor det eksploderte i KrF, må klokka spoles tilbake i tid.

BAK SEIERSRUSEN: I september 2023 kunne Oluag Bollestad og hennes nestledere, Ida Lindtveidt Røse og Dag Inge Ulstein, feire fire prosent oppslutning i lokalvalget. Men allerede i valgkampen hadde noen kommet til Røse med bekymring om Bollestads lederstil. (Annika Byrde/NTB)

31. mai: En konfrontasjon på Bollestads kontor

Det er fredag og siste vårdag i Oslo. Dagen før har stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad overraskende kunngjort at han er ferdig i rikspolitikken for denne gang.

KrFs 1. nestleder, Dag Inge Ulstein, entrer Olaug Bollestads kontor. Også han skal gi svar på om han vil fortsette på Stortinget i fire nye år.

Nå slipper han katta ut av sekken: Han har bestemt seg for å gi seg.

Men det er noe mer han vil ta opp: Ulstein mener Bollestad, som leder, skaper utrygghet for dem som står rundt henne. Han mener det har gått så langt at det har blitt vanskelig for ham å fortsette i partiledelsen og sier det har påvirket hans beslutning om å gi i rikspolitikken.

Fortellingene om møtet spriker: Enkelte mener det kom til en hard konfrontasjon. Andre sier samtalen skal ha foregått i en rolig tone, men med sterke følelser i sving.

Ukjent signal: Hevder Bollestad alt da åpnet for å gi seg

Bollestad har overfor sentralstyret kommet med sterke anklager om hva Ulstein sa den fredagen i slutten av mai:

At Ulstein var uenig i retningen hun tok partiet.

At han hadde mer støtte i høringsrunden før Bollestad ble valgt til partileder høsten 2021.

Nestlederne og generalsekretæren i KrF har sammen med stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad uttalt at de ikke kjenner seg igjen i Bollestads versjon av begivenheter.

Men noe annet ble også klart under møtet 31. mai, ifølge kilder med kjennskap til samtalen: Hun skal da ha uttrykt at hun kunne trekke seg som partileder.

Enkelte av Vårt Lands kilder er tydelige på at Bollestad selv uttrykte et ønske om å trekke seg. Selv nevner hun ikke dette i sin «forsvarstale» i august.

Det ble avtalt et nytt møte over helgen med flere til stede. Selv reiste Bollestad hjem til et møte med Rogaland brann og redning IKS – og seniorsamling i Rogaland KrF.

Første varsellampe blinket i valgkampen – Røse sa ifra

For Dag Inge Ulstein skal oppgjøret på kontoret har vært kulminasjonen av eskalerende problemer rundt Bollestad over lang tid.

Vårt Land er kjent med at Ulstein og andre KrF-topper har fått mer og mindre formelle bekymringsmeldinger fra nåværende og tidligere ansatte.

Det er særlig er snakk om stortingsansatte som i det daglige har vært tett på partilederen, erfarer Vårt Land. Men det gjelder ikke alle hun har arbeidet nært med der.

Den første bekymringsmeldingen formidlet 2. nestleder Ida Lindtveit Røse til andre i ledelsen i tiden rundt forrige valgkamp.

I tiden fram til konfrontasjonen på Ulsteins kontor 31. mai fikk ulike personer sentralt i KrF andre bekymringsmeldinger om vanskelige opplevelser med lederen.

Det ble gjort forsøk på å snakke med en travel Bollestad om tematikken, uten at det løste opp i situasjonen.

Bollestads støttespillere mener på sin side at de som meldte ifra om partilederen har nære relasjoner seg imellom. De ser på dette med mistro.

I forsvarstalen sin 6. august i år, poengterer Bollestad at ingen av anklagene kom til uttrykk i den anonyme medarbeiderundersøkelsen fra i vinter. Vårt Land har bedt generalsekretær Ingunn E. Ulfsten om tilgang til denne, men fått nei.

HR OG FRU LARKINS: Olaug Bollestad hadde med seg ektemannen Jan Frode på KrFs valgvake i Oslo høsten 2023. Tidligere på sommeren var både herr og fru Larkin, som hun kaller dem på Instagram, sykmeldt. (Erlend)

Utenfor KrF la ingen merke til noe unormalt

Selv har Olaug Bollestad et vanskelig år bak seg på det personlige plan.

Onsdag 5. juli 2023 – rett før valgkampen starter – får ektemannen Jan Frode en hjerneblødning. Etter hvert blir også KrF-lederen sykmeldt. Hun går glipp av mye av lokalvalgkampen på sensommeren 2023.

I det nye året, 2024, synes Bollestad på overflaten å være tilbake i kjent slag: Hun engasjerer seg i jordbruksoppgjøret, besøker Kristdemokraterna sin jubileumsfeiring, deltar i komitémøter på Stortinget og besøker KrF-lag landet rundt.

Det er full fart.

Ingen Vårt Land har snakket med blant politikere i andre partier har lagt merke til noe unormalt ved KrF-lederen denne våren. Det er derfor overraskende for dem når Bollestad igjen brått blir sykmeldt 4. juni 2024.

Men blant personer tett på KrF-lederen er opplevelsen en annen.

BOLLESTAD FOR BØNDENE: Da bondeorganisasjoner inntok Oslo i april for å riste i jordbruksoppgjøret, stilte tidligere landbruksminister Bollestad opp for å tale deres sak. Utad var KrF-lederen i full vigør. (Heiko Junge/NTB)

Nye påstander: en skjørhet og et tøyelig forhold til sannhet

De forteller om en tiltakende skjørhet hos partilederen og svakere helse. Selv avviser Bollestad blankt spørsmålet om helsesvikt, men vedgår i sin forsvarstale at hun har vært «utrolig sliten» etter en krevende vår.

Sentrale personer Vårt Land har samtalt med opplever derimot at trekk og handlingsmønstre hos Bollestad, som man tidligere lot passere, forverres og blir stadig vanskeligere å håndtere.

Noen av forholdene de strever med har Vårt Land omtalt tidligere da vi avslørte innhold i varslingen mot Bollestad: Mistro, utfrysing og ustabilitet er noen stikkord.

Men enkelte påstander om henne sitter det langt inne for Vårt Lands sentrale kilder å snakke om, de er ikke offentlig kjent:

De forteller om en partileder som ikke klarer å ta inn og forholde seg til kritikk og vanskelig tematikk – som skrur av og går i lås. Det oppleves at hun tøyer sannhet og fakta om hendelser. Og at hun går tilbake på saker man trodde var landet.

Vårt Land har også snakket med andre nær Bollestad, som tilbakeviser at det har vært brister ved helsetilstanden. Og med tidligere ansatte, som mener det er fullt ut apparatets eget ansvar å tilpasse arbeidet til den personligheten lederen har.

Men på forsommeren blir det stadig klarere for resten av KrF-toppene at situasjonen rundt Bollestad må håndteres. Den har blitt uholdbar. Fortsettelsen blir umulig.

Dessuten kan ikke KrF risikere at problemene eksploderer senere, i valgkamp eller forhandlinger om regjering året etter.

Bollestad sykmeldes etter toppmøte – åpnet igjen for å gå

Mandag 3. juni – tre dager etter konfrontasjonen mellom Bollestad og nestleder Ulstein på hennes kontor – er det duket for det avtalte oppfølgingsmøtet.

«Alle» i topp-apparatet er samlet i møterommet i KrFs gang på Stortinget. Denne gangen er også 2. nestleder Ida Lindtveit Røse, generalsekretær Ingunn E. Ulfsten, sekretariatsleder Ingvild Ofte Arntsen og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad med.

Samme anklager er på bordet som i samtalen med Ulstein. Bollestad har senere fortalt hun sa hun ønsket å gjøre opp for seg, dersom noen var dårlig behandlet.

På møtet skal Bollestad på ny ha gitt uttrykk for at hun kunne tre til side, erfarer Vårt Land.

De andre rådet henne til å tenke seg om først. Ingen ba henne om å gå, men ingen ba henne om å bli sittende heller. Snarere skal de andre ha sagt at de kjente seg igjen i problemer Ulstein tok opp.

4. juni, dagen etter møtet, blir Bollestad sykmeldt. 11. juni drar hun til Oslo for å snakke med nestleder Ulstein og generalsekretær Ulfsten. Møtepunktene blir det ingenting av, noe som skuffer Bollestad.

MØTEBORD: Daværende KrF-leder Olaug Bollestad og generalsekretær Ingunn Ulfsten foran det store møtebordet på KrFs landskontor. (Erlend Berge)

20 juni: Det er alvor på Ålgård

Dagen før Stortinget tar ferie, reiser Ingunn E. Ulfsten og Ida Lindtveit Røse hjem til partilederen på Ålgård i Rogaland.

Etter møtet 3. juni har det blitt utarbeidet en skriftlig oppsummering av bekymringsmeldinger mot partilederen. Den blir senere et grunnlag for varselet mot Bollestad.

Samtidig skal det ha vært forsøkt å få til en dialog med Bollestad for å løse problemene. Men sykmeldingen gjør det komplisert og situasjonen er vanskelig å håndtere, er opplevelsen.

Hjemme hos Bollestad på Ålgård fører derimot nestleder Røse ordet. Hun har sitt eget dokument, som hun leser fra.

KrF-lederens opplevelse er at noe har skjedd de to ukene etter at hun ble sykmeldt. Hun reagerer også på at nye punkter er blitt føyd til anklagene fra tidligere.

Bollestad kjenner seg alene i møte med de to. Hun er kritisk til at hun har stått så mye alene i prosessen mot henne og har følt seg presset, forteller hun senere til sentralstyret.

NOE I GJÆRE: Vårt Land besøkte Olaug Bollestad hjemme på Ålgård i Rogaland i 2019. Fem år senere var Ingunn E. Ulfsten og Ida Lindtveit på besøk for å snakke om vondere tematikk. (Marie von Krogh/Avisen Vårt Land)

Enes om kommunikasjonshjelp i sikker tro på at Bollestad vil ut

For Røse og Ulfsten har møtet også et annet formål: å få til en dialog om veien videre.

Ifølge Vårt Lands kilder gir Bollestad nå klart uttrykk for at hun ønsker gå av snarest og at hun ikke vil på Arendalsuka i august.

De to gjestene ber henne tenke seg om før hun bestemmer seg, men til slutt skal de tre ha blitt enige om at det skal lages et forslag til plan for håndtering og kommunikasjon rundt avgangen.

Slike planer med konkrete tidspunkt er vanlige i politiske partier når hendelser er på trappene. Senere skal imidlertid planen spille en viktig rolle i Bollestads oppgjør med resten av partiledelsen.

Men etter møtet 20. juni går resten av KrF-toppene inn i ferien i sikker tro på at Bollestad tenker å gå av. Det eneste som gjenstår er å avklare kommunikasjonsplanen og veien videre.

Snart setter også Bollestad, ektemannen Jan Frode og et vennepar seg på flyet. Hun skal som alle andre også ha et par ukers sommerferie.

29. juni legger KrF-lederen ut bilder fra ferieoppholdet i Montenegro på Instagram og Facebook.

FERIE: 29. juni legger KrF-lederen ut bilder fra ferieoppholdet i Montenegro på Instagram og Facebook. (Skjermbilde fra Olaug Bollestads )

En e-post ramler inn i Bollestads innboks

15. juli er Olaug Bollestad tilbake igjen fra utlandet. En e-post ramler inn i innboksen. Den er fra generalsekretær Ingunn E. Ulfsten.

Hun lurer på om Bollestad har fått utkastet til kommunikasjonsplan, som hun sendte 27. juni. Det hadde KrF-lederen ikke, forteller hun selv senere.

Senere i juli er også Kjell Ingolf Ropstad på tråden. Da er ikke bare bekymringsmeldingene mot henne temaet, men også fremtiden hennes.

Han sitter i valgkomiteen og den skal snart intervjue kandidater til partiledelsen. På dette tidspunktet skal Bollestad fortsatt være innstilt på å tre tilbake, er opplevelsen i KrFs topp.

Nå begynner klokken å tikke for resten av KrF-toppene. Helst bør kunngjøringen om Bollestads avgang komme før Arendalsuka begynner 12. august for å unngå spekulasjoner.

5. august er dessuten dagen da KrFs valgkomité intervjue kandidater til partiledelsen.

Men hos Olaug Bollestad selv er noe i gjære.

STØTTE I KULISSENE: Hans Fredrik Grøvan fra Lyngdal i Agder er tidligere parlamentarisk leder i KrF. I sommer var han en samtalepartner for Bollestad i en vanskelig tid for henne. (Naina Helén Jåma/NTB)

Ringrever har kontakt. Og Bollestad snur

I høysommeren har Bollestad jevn kontakt med en gammel ringrev: tidligere parlamentarisk leder, Hans Fredrik Grøvan.

Hun skal også ha hatt samtaler med andre fortrolige fra sentral politikk, erfarer Vårt Land.

I et intervju med VG i august slakter Grøvan prosessen mot Bollestad som «uverdig» og noe som «står til stryk».

Han forteller avisen at han har fungert som en av Olaug Bollestads nærmeste rådgivere:

– Jeg stilte opp for henne som en vennetjeneste, sier Grøvan til VG.

At Grøvan har stått henne bi i noen krevende uker, har han også bekreftet overfor Vårt Land.

Hos Bollestad selv er kimen til en snuoperasjon på gang i slutten av juli, erfarer Vårt Land. En erkjennelse vokser fram i henne: Hun vil prøve å fortsette som partileder.

Et første forvarsel får KrFs valgkomité på sitt møte 5. august. Bollestad overrasker dem ved å stille til kandidatintervju og gjøre det klart at hun vil beholde jobben sin.

Dagen etter er oppgjørets time kommet for Bollestad.

6. august: «Et granatsjokk»

INN TIL MØTE-MARATON: 22. august tok generalsekretær Ingunn E. Ulfsten imot nestlederne Ida Lindtveit Røse og Dag Inge Ulstein i inngangen til bygningen der KrFs landskontor ligger. Denne dagen ble Bollestads skjebne som partileder beseglet. (Erlend Berge)

At noe er i gjære, har alt gått opp for nestledere og generalsekretær etter at hun likevel dukket opp i valgkomiteen.

Overraskelsen i KrFs sentralstyre er likevel stor når Bollestad leser opp et tordenskrall av et manuskript i møterommet på landskontoret.

Det ble et «granatsjokk» i forsamlingen, sier en som var i rommet.

Bollestad ruller ut hele sin egen versjon av historien fra i vår, et forsvarsskrift i usminket utgave. Vårt Land har en versjon av den.

I praksis anklages nestleder og generalsekretær for et kuppforsøk, slik Vårt Land avslørte noen uker senere.

Bollestad sier hun har kjent seg presset om å gå av og til å takke ja til å få laget en kommunikasjonsplan for sin egen avgang.

Hun serverer også anklager mot nestleder Ulstein – om ting han sa i møtet som startet alt: Da han uventet dukket opp på hennes kontor i mai.

Ifølge TV2, som har omtalt innholdet i forslaget til kommunikasjonsplan, var Bollestads avgang planlagt til dagen etter sentralstyremøtet – 7. august.

KrF-tillitsvalgte får innblikk i et hittil ukjent drama

Mange i rommet får nå et innblikk i helt ukjent drama midt i fanget. Fra ledertrioen blir det umiddelbart tatt til motmæle. Enkelte utbryter underveis at Bollestad snakker usant om viktige punkter i fortellingen.

Resten av KrF-toppene som har vært involvert i prosessen opplever at partilederen har fordreid forhistorien dramatisk. Etter Bollestads snuoperasjon er det i praksis full tillitskollaps og en uopprettelig situasjon, viser Vårt Lands kartlegging.

Når Vårt Land i ettertid avslører oppgjøret Bollestad tok i sentralstyret seks dager før Arendalsuka, svarer Ida Lindtveit Røse, Dag Inge Ulstein, Ingunn E. Ulfsten og Kjell Ingolf Ropstad med en felles uttalelse om at de ikke kjenner seg «igjen i beskrivelsen i artikkelen».

I offentligheten er det imidlertid stille i dagene før Arendalsuka starter og det politiske Norge samles i sørlandsbyen etter sommerdvalen.

Men snart skal situasjonen rundt Bollestad komme helt ut av kontroll.

FØR «BOMBEN»: Dag Inge Ulstein og andre KrF-profiler like før KrFs partitime under Arendalsuka onsdag 14. august. Samme kveld kom nyhetsbomben i Vårt Land om et varsel mot Olaug Bollestad. (Erlend Berge)

Vårt Land med sjokknyhet i Arendal 14. august

Tidlig på kvelden onsdag 14. august mingler profiler fra norsk kristenliv under et arrangement i Frelsesarmeens lokaler i Arendal. Der er også en rekke sentrale profiler i KrF-ledelsen til stede.

Med ett får profilene noe annet å forholde seg til. De ser ned i mobilene sine og forlater lokalet, blir Vårt Land fortalt.

Kort tid etter lyser en hastemelding om en artikkel i Vårt Land opp mobiltelefoner i Arendal. Overskriften er «Varsel mot KrF-leder Olaug Bollestad».

Mediestormen begynner nå for alvor og KrF ringes ned med spørsmålet: Hva i all verden skjer i partiet?

Vårt Lands artikkel nevner bare at varselet handler om «kritikkverdig og problematisk lederstil». Men fredagen i forveien har Bollestad selv fått varselet skriftlig.

For etter at partilederen snudde og kjempet for sitt politiske liv i sentralstyret 6. august, kom saken inn i et formelt spor der anklager i bekymringsmeldinger ble samlet i et skriftlig varsel.

Varslerne skal være tre ansatte i KrFs stortingssekretariat.

De neste ti dagene er hele KrF i unntakstilstand og grasrota i villrede. Ingen vet hva som egentlig har foregått – og hva blir fortsettelsen?

LANG VENTETID: Pressekorpset ventet sultent i syv timer mens KrFs sentralstyre hadde krisemøte 22. august. Like før de fikk komme inn for å møte partiledelsen på en pressekonferanse, publiserte Vårt Land en artikkel som tok luften ut av ballongen: Bollestad skulle gå av som leder. (Ragnhild Grongstad)

Syv avgjørende timer i et regntungt Oslo

Torsdag 22. august skal avgjørelsen falle: Hele Norge følger med når skal Bollestads skjebne besegles av KrFs sentralstyre.

Utenfor landskontoret i Nedre Vollgate i Oslo sentrum er det presseoppbud allerede fra morgenen av. Like før klokken elleve publiserer Aftenposten bilde av Olaug Bollestad på vei fra flytoget på Oslo S.

Først rett før klokken 15.00 skal hun ha ankommet landskontoret gjennom en inngang, som pressen slett ikke kjente til. Bollestad skal ha brukt tiden til å forberede seg på møtet klokken 16.00.

Nærmest som et brorskap skal sentralstyret ha gitt seg selv taushetsplikt om hendelsene i rommet denne dagen.

Etter hvert må hele KrF-ledelsen – inkludert Bollestad – tre ut av rommet så styret kan diskutere situasjonen upåvirket av partene i konflikten.

FRIVILLIG TVANG: Olaug Bollestad fortalte at hun trakk seg etter eget ønske da hun møtte pressen etter krisemøtet i KrF 22. augus. Men Vårt Land erfarer at signalet fra sentralstyret var at å fortsette som partileder ikke var en mulighet. (Stian Lysberg Solum/NPK)

Fikk i praksis et ultimatum – å fortsette var ikke en mulighet

Vårt Land vet ikke presis hva som ble sagt eller formelt sto på dagsorden i møtet som drar ut i tid og blir en maraton på syv timer.

Kilder med kjennskap til hva som skjedde på innsiden av KrFs landskontor denne kvelden forteller imidlertid at Bollestad i praksis fikk et ultimatum.

Det ble aldri fattet noe vedtak om at hun måtte gå av, men det ble etter hvert klart for henne at å fortsette som partileder ikke var en valgmulighet. Signalet fra sentralstyret ville blitt negativt.

En time før midnatt kalles pressekorpset inn til pressetreff klokken 23.20. Før journalistene slipper inn fra den regnvåte gata utenfor, melder Vårt Land som første avis at Olaug Bollestad går av.

Nærmere halv tolv står en alvorlig og sliten Olaug Bollestad foran pressen, som er trengt sammen i gangen i KrFs lille landskontor. Lufta er tett og tung fra møtet som har gått. Bollestad går fram og kunngjør sin avgang og sier det er hennes helt eget valg.

LEI SEG: Overfor pressen etter skjebnemøtet svarer nestlederne Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse på alle spørsmål med en variasjon av samme setning: «Dette er Olaugs avgjørelse. Vi er veldig lei oss». Så forsvinner pressen ut i natta. KrFs vei videre står ubesvart. (Andreas W. H. Lindvåg)

En ny krise seiler opp

Men utenfor søkelyset er et nytt drama under oppseiling.

To dager før Bollestads skjebnemøte, ransaker politiet boligen til nestleder og KrF-kronprinsesse Ida Lindtveit Røse. Mannen hennes blir siktet i en straffesak.

Hvem KrFs neste leder blir, står nå fullstendig ubesvart.