Leder kampen om å toppe KrFs Agder-liste

15 lokallag i KrF vil at Jorunn Gleditsch Lossius (44) skal toppe KrFs stortingsliste for Agder, mens seks lokallag vil at Jørgen Kristiansand skal toppe listen. Det viser resultatene fra den første høringsrunden i Agder KrFs nominasjonsprosess.

Dermed ligger Lossius best an til å kapre førsteplassen i fylket, når det skal avgjøres av nominasjonsmøtet 6. desember.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Forberedt på å ta lederrolle

– Dette er et veldig gledelig førsteresultat. Samtidig er det enda tidlig i prosessen, så jeg tar ingenting for gitt, sier Lossius til Vårt Land.

– Hva gjør at du ønsker plassen?

– Det handler om et grunnleggende samfunnsengasjement, og en tro på KrFs politikk. Jeg har tidligere hatt nesten tre år på Stortinget, og opplevde at jeg rakk å komme opp i fart, og er ivrig etter å fortsette der jeg slapp.

I partiet er det knyttet spenning til hvem som vil toppe listen for Agder, hvor KrF står sterkt, siden en topplassering her også kan gi en plass i KrFs ledelse.

– Er du interessert i en plass i partiledelsen?

– Jeg har først og fremst fokus på nominasjonen i Agder. Samtidig er jeg innforstått med at de som tar førsteplassene i Hordaland, Rogaland og Agder må være forberedt på å innta en rolle inn imot partiet dersom det er ønskelig, sier Lossius.

Ekstraordinært fylkesårsmøte i Agder KrF. KANDIDAT: Jørgen Kristiansen, tidligere varaordfører for KrF i Kristiansand, kjemper mot Lossius om førsteplassen i Agder. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Kristiansand vil ha Kristiansen

Lossius får støtte fra lokallagene i Gjerstad, Grimstad, Iveland, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Vegårshei, Vennesla, Åmli og KrF Kvinner.

Kristiansen får støtte fra Hægebostad, og fra det viktige lokallaget i Kristiansand. I tillegg har Arendal, Birkenes, Flekkefjord og Lyngdal satt begge kandidatene på topp.

Lokallagene skal nå prioritere blant de foreslåtte kandidatene, før nominasjonskomiteens endelige forslag kommer 20. november. Under nominasjonsmøtet 6. desember avgjøres saken.