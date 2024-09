24 år etter at de grunnla menigheten Jesus Church, skal pastorene Anne og Stephan Christiansen tre ut av rollene. Søndag kunngjorde de på en gudstjeneste at stafettpinnen er gitt videre.

Nyheten ble først omtalt av Verdinytt.

Sebastian Lee Mehlen blir ny hovedpastor. I et innlegg på Instagram skriver Jesus Church at ekteparet Christiansen i tiden fremover skal «fokusere enda sterkere på nasjonene.»

Fikk kritikk for lederstil

I tillegg til å ha grunnlagt menigheten Jesus Church, etablerte Stephan og Anne Christiansen bevegelsen Jesus Revolution i 1997.

Ungdomsbevegelsen fikk raskt en eksplosiv vekst og engasjerte tusener av unge som deltok i evangelisering på gatene i Norge og Europa.

VGTVs serie Frelst rettet et kritisk søkelys mot bevegelsen i 2016. Her fortalte journalist Rut Helen Gjævert om negative opplevelser fra sine fire år som «Jesussoldat», som var tittelen medarbeiderne hadde i Jesus Revolution Army.

Serien utløste en stor debatt og mange stod fram med vonde opplevelser etter å ha vært under Christiansens lederskap.

I et intervju med Vårt Land i 2021, fortalte Christiansen at han har bedt flere om tilgivelse.

– Jeg har gitt oppgaver og ansvar til folk som ikke burde hatt det, og jeg har hatt for høye forventninger til arbeidsmengde og innsats. Jeg er genuint lei meg for at noen som har stått i misjonens tjeneste ser tilbake på det med sorg. Jeg skulle gjerne sett at det var ugjort. De gangene jeg har møtt mennesker ansikt til ansikt har jeg fått mulighet til å be om tilgivelse, uttalte Christiansen.

Bibelskolerektor

Sebastian Lee Mehlen er i dag rektor ved bibelskolen Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt.

Han er også tilknyttet Jesus Revolution med tittelen «Jesus Movement Director».