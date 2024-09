Normisjon sier ja til samarbeid med misjonærbarn-gruppe

– Vi støtter fullt ut prinsippene og formålet med handlingsplanen som Misjonssambandet og Sendt bort ble enige om, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon.

Uttalelsen kommer han med i siste nummer av misjonsmagasinet Agenda 3:16, som eies av Normisjon. Store deler av nummeret er viet til å belyse oppvekstvilkårene til tidligere misjonærbarn i organisasjonen.

I den forbindelse bekrefter Haga at Normisjon vil samarbeide med Misjonssambandet og støttegruppen Sendt bort om erstatningsordninger til misjonærbarn.

Historier om omsorgssvikt

De siste tiårene har flere misjonærbarn fortalt sine historier, og det har kommet frem fortellinger om både omsorgssvikt og overgrep fra årene de har hatt på kristne organisasjoners tidligere internatskoler i utlandet.

Gjennom blant annet podkasten «Misjonærbarna» av Øystein Stene, som ble lansert i januar i år, har misjonærbarnas historier fått fornyet aktualitet.

På tampen av fjoråret ble også støttegruppen Sendt bort stiftet. Det er en frivillig, uavhengig og livssynsnøytral medlemsorganisasjon for misjonærbarn som har vært tilknyttet Misjonssambandet.

I vår ble Misjonssambandet og støttegruppen enige om en handlingsplan som inneholder en rekke tiltak rettet mot tidligere misjonærbarn som har blitt utsatt for omsorgssvikt ved misjonsorganisasjonens internatskoler i utlandet. Disse tiltakene ble presentert under Sendt borts årsmøte i mai. (Se faktaboks.)

På samme møte ble det åpnet opp for at Sendt bort kan jobbe med misjonærbarn fra andre organisasjoner i tiden fremover.

Nå er altså Normisjon ett skritt nærmere en formalisering av samarbeid.

Handlingsplanen til NLM og Sendt bort

Handlingsplanen består av fem deler:

Misjonssambandet «beklager og tar ansvar overfor misjonærbarna som har fått en belastning av oppveksten i utlandet» og står ved sine tidligere beklagelser til misjonærbarna.

De som trenger det, skal få̊ tilgang til et godt og helhetlig helsetilbud

Det skal legges til rette for trygge møteplasser og nettverk

Fakta og kunnskap skal innhentes og det skal legges til rette for formidling av historiene

Det gis mulighet til å søke om økonomisk støtte og oppreisning fra 50.000 – opptil 250 000 kroner

NLM vil sette av fire millioner kroner hvert år over tre år til oppreisningssaker og to og en halv millioner kroner hvert år til de øvrige tiltakene, slik som helsetilbud.

Vi må ha et rettferdig system der alle misjonærbarn får mulighet til å søke om en oppreisningssum etter de samme reglene — Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

Håper på formalisering i høst

– Akkurat når samarbeidet blir formalisert, er ikke avtalt enda, men jeg håper vi får til dette i løpet av høsten, sier Kjetil Vestel Haga til Vårt Land.

Foreløpig kan han ikke gå i detalj om hva samarbeidet innebærer konkret, men han varsler at han vil ta kontakt med støttegruppen etter Normisjons landsstyremøte i midten av denne måneden.

Til Agenda 3:16 forteller Haga at Normisjon «har en litt annen historie og et annet omfang enn Misjonssambandet». Organisasjonen arbeider derfor med hvordan de kan tilpasse tiltakene til Normisjons kontekst og historie, opplyser han.

– Sannsynligvis vil vi utvikle noen egne tiltak, og samarbeide med dem om andre, sier han til misjonsmagasinet.

Haga bekrefter at tidligere misjonærbarn i Normisjon vil få mulighet til å søke erstatning i samme størrelsesorden som tidligere misjonærbarn i Misjonssambandet.

– Vi må ha et rettferdig system der alle misjonærbarn får mulighet til å søke om en oppreisningssum etter de samme reglene, sier han til Agenda 3:16.

I handlingsplanen til Sendt bort og Misjonssambandet gis det blant annet mulighet til å søke om økonomisk støtte og oppreisning fra 50.000 og opptil 250.000 kroner.

Misjonærbarn fra Normisjon har frem til nå kunnet søke om en oppreisningssum på 25.000 kroner.

I 2008 kom Normisjon med en offentlig beklagelse til misjonærbarn.

– Jeg står fullt inne for de formuleringer og det som ble gjort den gangen, men jeg forstår samtidig at det ikke har landet godt nok hos alle, sier Haga til misjonsmagasinet.

Flere i tenkeboksen

Under årsmøtet til Sendt bort i mai ble det kjent at en opptrapping av hjelp til tidligere misjonærbarn kan bli aktuelt i fire andre kristne organisasjoner. NMS, Frikirken, Normisjon og Pinsebevegelsen uttalte den gang at de kan tenke seg «å delta i samtaler om mulige modeller for samarbeid knyttet til handlingsplanens formål», sa de i en felles uttalelse.

Styremedlem i Sendt bort, Jarle Naustvik, synes det er positivt at flere av organisasjonene ønsker å gå i dialog med støttegruppen.

– Vi opplever at behovene til de tidligere misjonærbarna er de samme på tvers av organisasjonene, sa han til Vårt Land i forbindelse med årsmøtet.

Selv skulle han gjerne sett at både NLM, NMS, Normisjon, Frikirken, Pinsebevegelsen og andre mindre misjonsorganisasjoner i Norge hadde gått sammen om en felles ordning.

– Alle er tjent med en felles løsning for misjonærbarna. For misjonærbarna blir nettverket større og rommene for erfaringsutveksling flere. Med flere organisasjoner bak kan man også organisere arbeidet mer kostnadseffektivt, sa han til Vårt Land i mai.

Sendt bort talte den gang nærmere 200 medlemmer som var tilknyttet NLM. I tillegg er om lag 30 misjonærbarn fra andre organisasjoner tilknyttet støttegruppen.

MISJONÆRBARN: Jarle Naustvik gikk på internatskole i Kenya mens foreldrene jobbet som misjonærer for Misjonssambandet. I fjor ble han en av initiavtivtakerne til støttegruppen for misjonærbarn, Sendt bort (Privat og Erlend Berge)

Politisk engasjement

Misjonærbarnas historier har også blitt en politisk sak det siste året. Venstres nestleder Abid Raja har utfordret både kunnskapsministeren og trosministeren på statens ansvar i for historiene om omsorgssvikt.

I februar ble det kjent at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil be Utdanningsdirektoratet om å kartlegge om det er gjennomført statlige tilsyn med internatskoler, samt om det er gitt statlige tilskudd til disse skolene.

Denne uken etterlyste Raja svar fra statsråden på når resultatene av kartleggingen er klar og eventuelt hvordan videre oppfølging blir.

ENGASJEMENT: Venstres nestleder Abid Raja har det siste året engasjert seg i misjonærbarnas sak. (Erlend Berge)

Misjonærbarnsaken

De siste tiårene har flere misjonærbarn fortalt sine historier, og det har kommet frem fortellinger om både omsorgssvikt og overgrep fra årene de har hatt på internatskoler i utlandet

Det siste året har temaet blitt aktualisert med den nyopprettede støttegruppa Sendt bort. Målet deres er å bidra til at alle misjonærbarn som er tilknyttet Misjonssambandet (NLM) skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning.

Sammen med NLM-ledelsen presenterte støttegruppen lørdag 25. mai en handlingsplan med tiltak rettet mot misjonærbarn i organisasjonen.

