– Det er veldig spennende.

Det sier Sofia Ravnåsen Solvang, som går siste året på ungdomsskolen, om den nye jobben sin.

Siden jul har hun vikariert som klokker i Herefoss menighet i Birkenes. Nå har fjortenåringen sikret seg en fast deltidsjobb i Den norske kirke.

Saken ble først omtalt i Birkenesavisa.

– Jeg har fått mye positiv respons. Ofte kommer det folk opp til meg etter gudstjenesten og sier at jeg har gjort en god jobb, forteller Solvang.

Hun tar over for Gunn Kristine Rødli, som også ble ansatt da hun var femten, og som ble værende i femten år.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å være klokker så lenge, men jeg blir nok en stund, sier den nyansatte.

– Skummelt i starten

Som klokker deltar Solvang under gudstjenestene med å lese tekst og kunngjøringer. I tillegg bistår hun under nattverden, om det skulle være behov for det.

– Det var litt skummelt i starten, og jeg var redd for å lese feil, men det går bedre nå, sier Solvang.

POSITIV: Sofia Ravnåsen Solvang kan anbefale jobben som klokker. ( Kristina Ravnåsen-Solvang)

Hun legger vekt på at det å forberede seg gjør henne mer trygg foran folk.

– Jeg leser ofte igjennom det jeg skal si fem ganger først.

Solvangs nærmeste leder er kirkeverge Helene Horverak, og hun er veldig fornøyd med å ha den nye klokkeren med på laget.

– Det er kjempefint, hun er opptatt av å gjøre en god jobb, og hun er veldig lærevillig. Sofia har blitt veldig flink, veldig fort, sier Horverak.

En godt voksen stab

– Snittalderen på kirkestaben i Den norske kirke er generelt høy. De fleste som jobber i kirken er godt voksne, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør for arbeidsgiveravdelingen i Hovedorganisasjonen KA,

På stående fot kjenner hun ikke til eksempler på så unge tenåringer som har blitt ansatt fast i kirken.

– Det er uvanlig, men veldig positivt, sier hun.

UVANLIG: Avdelingsdirektør Ingrid B. Tenfjord i KA kjenner ikke til eksempler på at så unge tenåringer har blitt ansatt i kirken. (Geir Anders Rybakken Orslien)

Når tenåringer under 18 får lønnede stillinger i kirken, er det oftest for å bidra i konfirmantarbeid eller i sommerjobb på gravplass eller som kirkevert, forteller direktøren. Til små stillinger som klokker, er det langt mer vanlig å ansette pensjonister enn tenåringer.

Over flere år har Den norske kirke slitt med rekruttering, og i 2021 vedtok Kirkemøtet for første gang en rekrutteringsstrategi.

At kirken ansetter en fjortenåring, kan forhåpentligvis skape positive assosiasjoner til det å jobbe i kirken, mener Tenfjord.

– Hvis det blir flere saker der unge får jobb, og snakker positivt om det å jobbe i kirken, kan det gi ringvirkninger, sier hun.

Menigheten synes det er gøy

– Hvordan jobber dere med rekruttering i deres menighet?

– Akkurat i dette tilfellet er det soknepresten som har vært flink til å snakke med Sofia da hun var konfirmant og gitt henne muligheten til å prøve seg som klokker, sier Helene Horverak.

Kirkevergen tror relasjoner er en viktig nøkkel for å løse rekrutteringsutfordringer.

– Generelt når du skal ha med folk på noe, så er den personlige kontakten viktig. Det er mange som har kommet inn i kirkejobber fordi de har blitt tipset av folk de kjenner. Vel så viktig er det å kjenne noen som har slike jobber, slik at man vet at disse i det hele tatt eksisterer, sier kirkevergen.

– Hva betyr det for menigheten å ha en 14-åring som klokker?

– Det som vi har fått inntrykk av fra menigheten er at de synes det er kjempegøy at en lokal ungdom får muligheten til å ha en betalt stilling i kirka, sier hun.

Sofia har blitt veldig flink, veldig fort — Helene Horverak, kirkeverge

Får erfaring

Horverak forteller at det ikke er mange jobber for ungdommen i bygda, spesielt ikke faste. Solvang synes det er spennende å få muligheten.

– Det er jo gøy.

– Og så er du jo heldig, skyter mor Kristina Ravnåsen-Solvang inn.

Solvang har mye erfaring fra menigheten gjennom søndagsskolen, barnearbeidet og som kirkehjelper da hun var åtte år.

Både mor Kristina og moren hennes igjen har også vært aktive i menighetsarbeidet i lang tid, og begge har sittet i menighetsrådet.

– Kanskje du også ender opp i menighetsrådet når du blir gammel nok, sier moren.

Men akkurat det har ikke Solvang tenkt på ennå.

– Hvordan er det at datteren din viderefører familietradisjonen om å engasjere seg i kirka?

– Jeg er veldig stolt av henne, og jeg synes hun er sporty og flink som tar denne jobben, sier moren.