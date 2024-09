Rekordsommer for KRIK: Over 5.000 på leir

Hver sommer arrangerer Kristen idrettskontakt (KRIK) sommerleir, og i år har flere enn vanlig tatt turen:

«5.250 deltakere fordelt på 15 leirer er ny rekord for deltakelse på KRIKs sommerleirer», melder den kristne ungdomsorganisasjonen i en pressemelding.

Det er en økning på over 600 fra den forrige rekorden fra 2023, ifølge dem.

– Forteller videre

Kommunikasjonsleder i KRIK, Ole Nygaard, tror nøkkelen til det store engasjementet for leirene er KRIK-fellesskapenes «enkle, men tydelige kombinasjon av idrett og tro».

– Det er engasjerte mennesker med kultur og identitet for KRIK som skaper trygge, appellerende og inviterende fellesskap. Det blir opplevelser deltakere forteller videre om, og som stadig nye vil være med på, sier Nygaard i pressemeldingen.

For organisasjonen er det et mål at alle deltakere kan følge seg sett, forteller han. Denne sommeren har derfor KRIK i snitt hatt én leder per tre deltakere på de 15 leirene som er arrangert.

På alle KRIK-leirer er det dessuten flere faste møtepunkter der lederne møter deltakere i mindre grupper.

– Det er viktig at det ikke blir for stor distanse mellom leder og deltaker. Vi tror at om deltakerne får brukt mye tid med og bli godt kjent med gode rollemodeller, er det avgjørende for hva de tar med seg videre etter leir, sier Nygaard i pressemeldingen.

Tullefotball og misjonsløp

Alle leirene har et «utoverfokus». Gjennom en rekke aktiviteter har de i sommer samlet inn over 700.000 kroner til KRIKs internasjonale arbeid Idrett krysser grenser. Det har skjedd gjennom blant annet globalmarked, tullefotball, olabilløp og misjonsløp, opplyses det.

– Dette forteller om et stort engasjement for KRIK og KRIKs formål. KRIK skal spre idrettsglede, trosglede og livsglede til ungdommer, forteller Nygaard.

KRIK

KRIK, Kristen idrettskontakt, er en kristen ungdomsorganisasjon med formål om å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.

KRIK har leir og lokallag med mål om at idrettsglede, trosglede og livsglede gjennomsyrer alt.

Organisasjonen teller 14.000 medlemmer, 300 lokallag og har rundt 8.000 leirdeltakere per år.

Kilde: KRIK

