De ønsker endring i Frikirken. Nå inviterer de til egen konferanse

– Vi tilhører det såkalte mindretallet, det ganske store mindretallet, og når vi føler at det ikke tas hensyn til, går luften litt ut av ballongen i det lokale arbeidet. Derfor trenger vi å møtes for å bli inspirert, sier Ståle Gilberg.

Sammen med Johan Sandstad inviterer han i oktober til samling for dem i Frikirken som er uenig med vedtaket som ble gjort under sommerens synodemøte, under tittelen «Frikirke for alle».

Under sommerens synodemøte, som fungerer som trossamfunnets generalforsamling, vedtok Frikirken et samlivsdokument som blant annet slår fast at seksuelt samliv er forbeholdt ekteskapet mellom mann og kvinne. I tillegg vedtok kirkesamfunnet at synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, som innebærer at ordinerte medarbeidere et forpliktet på det.

Forslaget fikk rundt to tredjedels flertall, mens rundt én tredjedel stemte imot.

Nå inviterer representanter for mindretallet til dagskonferanse i Stavern. Linn Sæbø Rystad, Per Eriksen, Anne Mari Schiager Topland og Kjetil Gilberg, som alle har engasjert seg i samlivsdebatten i Frikirken på det som ofte blir kalt progressiv side, er invitert som talere.

Frikirkens lederkonferanse TALER: Anne Mari Schiager Topland har flere ganger tatt til orde for å inkludere skeive i større grad i Frikirken, og trakk seg som nestleder i synoden i fjor. Bildet er fra Frikrkens lederkonferanse i fjor. (Erlend Berge)

Vil se på hvilket handlingsrom de har

Ståle Gilberg mener Frikirkens egne arrangementer ofte har et konservativt tyngdepunkt. Derfor ønsker de å lage et samlingspunkt der andre synspunkter skal diskuteres.

– Tanken er å få hjelp til å sette ord på en annen teologi enn den konservative teologien. De forumene der man har hatt slike samtaler til nå, har ofte vært lukkede samlinger, hvor vi som er vanlige menighetsfolk ikke får høre det som blir sagt.

Han viser til at Frikirken tidligere blant annet har arrangert dialogdøgn der samlivssyn har blitt diskutert.

– Jeg har vært på noen av disse samlingene, men det er ikke kjekt å føle at man har munnkurv etterpå.

Under samlingen skal de også snakke om hvilket handlingsrom de har for å skape egne ordningen innenfor rammene som kirkesamfunnet setter.

– Vi vil se på handlingsrommet for det som ikke handler om vigsel og ordinasjon. Vi ønsker at det handlingsrommet skal være så stort som mulig, sier Sandstad.

Det er ikke kampmodus som skal prege dette. — Johan Sandstad

Ikke bare «progressive»

Målet for samlingen er åndelig påfyll, påpeker Gilberg.

– Noen vil sikkert være kritisk til at vi ikke vekten begge syn, men det er heller ikke tanken. Nå skal vi møtes, slikke sår og bli inspirert, sier Gilberg.

– Så dette er ikke for å mønstre til omkamp om sommerens vedtak?

– Ikke i denne omgang, sier Sandstad.

– Vi er menighetsfolk, og nå skal vi møtes sammen for å dele sorger og gleder, for det kjenner vi at vi trenger. Sommerens synodemøte ble en vond opplevelse, sier Gilberg.

– Blir det en samlingsplass for progressiv side i Frikirken?

– Vi vil samle bredt blant dem som har denne frustrasjonen, eller kjenner på undring i forhold til det. Det er ikke kampmodus som skal prege dette, sier Sandstad.

Han påpeker at ikke alle som er uenig med sommerens vedtak vil kjenne seg igjen i merkelapper som progressiv eller liberal.

– Saken har teologiske implikasjoner utover synet på likekjønnet samliv. Vi er mange som er urolig over ting som handler om det allmenne prestedømmet, luthersk tankegang og frykt for en toppstyrt kirke.

Vil unngå kirkesplittelse

– Før synodemøtet var det flere som tok til orde for at man bør få ro om denne saken etter at den er avgjort. Tror dere det vil bli ro om samlivsspørsmålet i Frikirken?

– Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror at vi må komme dit at vi kan leve med den uroen som saken har skapt. En kirkelig enhet skal ikke basere seg på at vi lukker døren og kaster nøkkelen. Vi kan leve godt med stridsspørsmål, slik Frikirken har gjort i 150 år, sier Sandstad.

– Ingen av oss ønsker kirkesplittelse, sier Gilberg.

– Er dere redd for at dere skal oppfattes som at dere vigler opp til en kirkesplittende konflikt?

– Det er derfor vi prøver å være tydelig på at vi ønsker denne enheten i kirken, sier Sandstad.

– Jeg ønsker det som står i oversikriten for denne samlingen, en frikirke for alle. At vi ikke bare har mennesker som tilhører en A4-familie, men en ordentlig rik bukett. Da er det naivt å tro at vi skal være kirkepolitisk enig i alle saker, sier Gilberg.

Samlivsdebatt i Frikirken

I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.

Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.

Samlivsutvalget, ledet av Tor Erling Fagermoen, mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.

Samtlige av Frikirkens 82 menigheter stemte over saken. 3 av 4 menigheter som har stemt over saken, ga sin støtte til samlivsdokumentet. Samtidig var flere av Frikirkens største menigheter kritiske.

Under Frikirkens synodemøte i juni ble sakene vedtatt med rundt to tredjedels flertall.

