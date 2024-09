– Vi opplevde helt klart menighetsmøtet i går som krevende, sier pastor Stein Arve Graarud i Kristiansand frikirke.

Det sier han i en uttalelse til Vårt Land, etter at Kristiansand frikirke hadde menighetsmøte onsdag kveld.

Der fikk tre forslag flertall, der menigheten ber eldsteråd ansette både en ekstra pastor og to til tre nye eldsterådsmedlemmer som skal oppleves samlende og reflektere menighetens holdninger til samlivsetikken. I tillegg tok de til orde for å la homofile ta del i alle oppgaver i menigheten som ikke innebærer ordinasjon.

– De forslagene som forelå utfordrer både bestemmelsene om menighetsmøtets myndighet og de vedtak kirken har fattet i spørsmålet om samlivsetikk. Vi kan ikke legge som kriterium for valg av nye pastorer eller eldste at de er uenige i kirkens lærevedtak, sier Graarud i uttalelsen.

Stein Arve Graarud, pastor i Kristiansand frikirke (Caroline Teinum Gilje/Avisen Vårt Land)

Graarud påpeker at eldsterådet er et lokalt lederskap i et kirkesamfunn som gjør sine vedtak i synoden.

– Dette er et kirkemøte med valgte utsendinger fra alle landets menigheter. Vedtak i synoden forplikter alle menigheter, og setter også rammer for menighetsmøtets myndighet.

– Vi ønsker velkommen alle slags mennesker med ulike meninger i mange forskjellige spørsmål, legger han til.

Eldsterådet vil nå drøfte menighetsmøtets vedtak, og komme tilbake med en beslutning på hvordan de kan forholde seg til de anmodningene de har gitt, opplyser han.

– Vil gjøre det tryggere for skeive

Arild Sæbø var talsperson for de 82 forslagsstillere i onsdagens menighetsmøte.

– Det er veldig flott at menigheten er samlet om at vi vil inkludere skeive i alle oppgaver som ikke krever ordinasjon, altså eldste og pastor. Nå har vi en tydelig og uttalt målsetting som vil gjøre det tryggere for skeive å delta i menighetslivet, sa Arild Sæbø til Vårt Land torsdag morgen.

Eldsterådet åpnet for å trekke seg

Menighetsmøtet onsdag var lukket for pressen. Ifølge kilder som Vårt Land har vært i kontakt med, skal eldsterådet ha gjort klart at hele eller deler av eldsterådet ville kunne trekke seg dersom forslagene gikk gjennom som foreslått.

Forslagene med imidlertid noe mildnet etter ønske fra eldsterådet. I de endelige vedtakene heter det at «menigheten ber eldsterådet» om å gjøre de foreslåtte tiltakene.

Endringene i formulering ble gjort for å gi eldsterådet større handlingsrom, bekreftet forslagsstiller Arild Sæbø til Vårt Land torsdag morgen.

Menighetens pastor bekrefter i en tekstmelding til Vårt Land at eldsterådet var åpen om at forslagene kunne medføre at de kunne komme til å trekke seg.

– Det er et faktum at synodemøtets vedtak har gjort det vanskelig for en del av våre medlemmer å kunne fortsette i menigheten. Dette ble erkjent i møtet i går. Samtidig uttrykte eldsterådet at de kunne bli satt i en situasjon som ville gjøre det vanskelig for dem å fortsette i tjenesten. Slik vedtakene nå foreligger er de imidlertid kun anmodninger til eldsterådet, skriver Graarud.

Saken oppdateres.