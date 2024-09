Flertall i Kristiansand frikirke for å inkludere homofile

Onsdag kveld ble det knapt flertall for å inkludere homofile i Kristiansand frikirke.

Det melder Fædrelandsvennen onsdag kveld.

– Det ble et langt møte. Mange tok ordet. Jeg er glad og lettet. Men det er klart at noen er lei seg. For mange er det tøft å åpne opp såpass mye, sa Arild Sæbø til avisen etter møtet.

Han var talsperson for 82 forslagsstillere som tok til orde for å la homofile ta del i alle oppgaver som ikke innebærer ordinasjon. I tillegg foreslo de å få inn både en ekstra pastor og nye eldsterådsmedlemmer som oppleves samlende i samlivsspørsmålet.

– Nå kan vi inkludere skeive i alle slags oppgaver, hvis de vil, sa Sæbø til avisen.

Samtlige forslag fikk flertall på rundt 60 prosent, melder avisen. Rundt 150 stemmeberettigede skal ha møtt på menighetsmøtet, som kun var åpent for menighetens medlemmer.

Pastor Stein Arve Graarud ønsket ikke å kommentere saken overfor Fædrelandsvennen onsdag kveld.

Avviste konservativt samlivsdokument

Menighetsmøtet kommer tre måneder etter at Frikirkens synodemøte, Frikirkens øverste organ, stadfestet synet på at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, og at synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål. Det innebærer at ordinerte medarbeidere er forpliktet på samlivssynet.

I forkant at synodemøtet, i et menighetsmøte i januar i år, avviste Kristiansand frikirke med to tredjedels flertall både Frikirkens foreslåtte samlivsdokument, og at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Synodemøte 2024 SYNODEMØTE: Frikirkens synodemøte, Frikirkens øverste organ, stadfestet i juni i år at synet på at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, og at synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål. (Per Åsmund Reymert)

Flertallet i Kristiansand mente Frikirken burde gå tilbake til tegnebordet og utarbeide et nytt samlivsdokument til neste synodemøte i 2027. De fikk derimot ikke gjennomslag på synodemøtet, hvor samlivsdokumentet ble vedtatt med to tredjedels flertall.

Mindretallet på synodemøtet, som sto på progressiv side i samlivssaken, opplevde også at de i liten grad ble representert i Frikirkens nyvalgte synodestyre.

I denne ukens menighetsmøte skal menigheten i Kristiansand avgjøre hvordan de skal forholde seg til sommerens samlivs-vedtak.

30 meldte seg ut etter synodemøtet

I Kristiansand frikirke har flere reagert på synodemøtets konservative vedtak. Én av kritikerne er artisten Maria Arredondo, som jobbet som barne- og ungdomsarbeider i menigheten. Hun sa opp stillingen sin i protest mot vedtakene som ble gjort under synodemøtet i juni.

Siden sommerens synodestyre har rundt 30 personer meldt seg ut av Kristiansand frikirke, opplyser pastor Stein Arve Graarud.

I tillegg var det rundt 10 personer, i hovedsak på konservativ side, som meldte seg ut etter menighetsmøtet i januar.

Menigheten har også mottatt noen innmeldinger i samme periode, opplyser Graarud.

Dette innebærer forslagene

I forslaget som menigheten tok stilling til onsdag, viser forslagsstillerne til en oppklaring fra synodestyret i desember i fjor, hvor det slås fast at «menigheter fortsatt kan gjøre lokale tilpasninger i hvordan man inkluderer mennesker som lever og tenker annerledes enn Frikirkens offisielle lære, innenfor rammene vår forfatning og vårt reglement gir».

Dermed foreslår de at eldsterådet skal offentlig tilkjennegi at menigheten skal være mangfoldig og inkluderende, og at alle skal kunne ta del i alle oppgaver i menigheten som ikke innebærer ordinasjon, uavhengig av legning. I praksis innebærer det alle roller unntatt eldsterådsmedlem og pastor.

De foreslår også både å ansette en pastor til som skal oppleves samlende i samlivsspørsmålet, og at eldsterådet skal utvides med to-tre nye eldste for å representere menighetens holdninger til samlivsetikken.

I menighetsmøtet i januar stilte eldsterådet seg samlet bak samlivsdokumentet, men var delt i saken om bekjennelsesspørsmål. Menigheten trosser dermed delvis sitt eget eldsteråd.

---

Dette vedtok Kristiansand frikirke

Arild Sæbø foreslo følgende vedtak på vegne av 82 forslagsstillere:

Eldsterådet arbeider med å få ansatt en pastor til. Kandidaten må oppleves som samlende – også i samlivsspørsmålet.

Eldsterådet bør representere menighetens holdninger til samlivsetikken og bør derfor utvides med 2–3 nye eldste.

Eldsterådet tilkjennegir offentlig at vår menighet vil være mangfoldig og inkluderende, og at alle mennesker, uavhengig av legning, skal bli inkludert og vil kunne ta del i alle oppgaver i menigheten som ikke innebærer ordinasjon.

---