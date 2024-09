Frikirkens leder sår tvil om homofili-vedtak kan gjennomføres

I et menighetsmøte onsdag kveld vedtok flertallet i Kristiansand frikirke forslag om å utvide med en ekstra pastor og to-tre nye eldsterådsmedlemmer som oppleves som samlende i samlivsspørsmålet, samt en uttalelse om at skeive kan inkluderes i alle roller som ikke krever ordinasjon.

Tor Erling Fagermoen, leder for Frikirken i Norge, reagerer på uttalelser fra forslagsstiller Arild Sæbø etter menighetsmøtet, hvor han blant annet sier at «menigheten er samlet om at vi vil inkludere skeive».

– Det er mange saker samler oss, og én sak splitter oss. Det er denne saken, sier Tor Erling Fagermoen.

Han reagerer på medieoppslagene om vedtaket fra det siste døgnet.

– Det ser ut som at man har gjort en bestemmelse, men menighetsmøtet kan ikke gjøre en slik bestemmelse. De har gitt noen anmodninger, og eldsterådet må få ro til å behandle de anmodningene.

– Hva bør eldsterådet gjøre når det kommer en slik anmodning?

– Det kom med en rekke underskrivere, så det var naturlig å sette det på dagsorden, sier Fagermoen.

Tidligere torsdag gjorde pastor Stein Arve Graarud at eldsterådet nå vil drøfte vedtaket, og komme tilbake med en beslutning på hvordan de kan forholde seg til de anmodningene som er gitt.

STØRST: Kristiansand frikirke er Frikirkens største menighet i Norge, og ligger i Kvadraturen i Kristiansand. (Herman Frantzen)

Tror forslag ikke kan gjennomføres

Fagermoen reagerer på to av forslagene som ble stemt over under onsdagens menighetsmøte.

Det første forslaget innebærer at menigheten ber eldsterådet ansette en ekstra pastor som oppleves som samlende, også i samlivsspørsmålet.

– Kristiansand frikirke har en samlende pastor i dag, og han står på Frikirkens teologi. Det er ingen motsetning til å være samlende. Ved en eventuell ansettelse av en ny pastor kan ikke pastoren stå for en annen teologi enn Frikirkens vedtatte lære.

De som vil bli betrodd en tjeneste der man er et forbilde for andre, bør også leve i tråd med vår vedtatte lære. — Tor Erling Fagermoen, synodeleder

Det andre forslaget innebærer at eldsterådet skal utvides med to-tre nye eldste som skal «representere menighetens holdninger til samlivsetikken».

– Menigheten kan ikke pålegge eldsterådet å ta inn kandidater som ikke står for frikirkens teologi, sier Fagermoen om forslaget.

LEDER: – Det å si at vi vil være en inkluderende menighet, er noe vi er og ønsker å være, sier synodeleder Tor Erling Fagermoen. (Julie Horpestad)

– Mener du at menigheten har bedt eldsterådet om noe de ikke kan gjennomføre?

– Deler av det. Men det å si at vi vil være en inkluderende menighet, er noe vi er og ønsker å være. Legning skal ikke være diskvalifiserende for noen tjenester i Frikirken.

– Men samlivsform er det?

– Å ha en betrodd tjeneste i Frikirken er basert på tillit, og det er den viktigste kvalifikasjonen. De som vil bli betrodd en tjeneste der man er et forbilde for andre, bør også leve i tråd med vår vedtatte lære.

Svarer: – Ikke splittelse, men uenighet

Forslagsstiller Arild Sæbø har blitt forelagt kritikken fra Fagermoen. Han erkjenner at det er uenighet i spørsmålet om skeive skal kunne inneha ulike oppgaver i menigheten.

– Jeg opplever det ikke som en splittelse, men som en uenighet. Det er flere pastorer og eldste som i dag har et liberalt syn på likekjønnet samliv. Slik Fagermoen uttaler seg, virker det som de ikke lenger kan være en del av Frikirken, sier Sæbø i en e-post til Vårt Land.

Han viser til at menigheter i Frikirken kan gjøre lokale tilpasninger i hvordan man inkluderer mennesker som lever og tenker annerledes enn Frikirkens offisielle lære.

Han stiller seg også bak utsagnet om at menigheten i dag har en samlende pastor som menigheten er glad i.

– For ikke lenge siden hadde vi fire pastorer, og det har vært ønskelig med en pastor til for å avlaste nåværende pastor. En eventuelt ny pastor bør kunne akseptere at det er ulike syn på likekjønnet samliv i vår menighet. Vi trenger å være rause med hverandre for at vi skal kunne holde både menigheter og Frikirken samlet i denne tiden, sier Sæbø.