Tror konservativ biskop vil være «umulig» i Oslo

– Det er blitt påpekt at alle de nominerte bispekandidatene støtter likekjønnet samliv. At det er kommet reaksjoner på dette, tyder på at man kunne hatt et litt større mangfold blant de nominerte, sier Oddgeir Sølvfæstersen, leder av den kirkepolitiske listen Frimodig kirke.

Denne uken ble det kjent hvilke fem kandidater som kan bli ny biskop i Oslo, Asker og Bærum. Enkelte var raskt ute med å kritisere sammensettingen av listen.

«Ingen av kandidatene er negative/kritiske til likekjønnet vigsel eller Kirken på Pride. Det er en skandale for Den norske kirke at det ikke lenger inkluderes konservative kandidater også i liberale bispedømmer til disse rundene i prosessen med å finne ny biskop, skrev Therese Egebakken på Facebook-siden sin tirsdag. Hun er medlem av Stavanger bispedømmeråd.

Oddgeir Sølvfæstersen er leder for den kirkepolitiske listen Frimodig kirke. (Marit Neset)

Også Dagen-kommentator Espen Ottosen har etterlyst større mangfold blant kandidatene, blant annet i dette spørsmålet. I en kommentar i Dagen påpeker han at Stein Reinertsen er den eneste av biskopene i Den norske kirke som fastholder at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne.

---

De nominerte bispekandidatene

Oslo bispedømmeråd har nominert fem kandidater til ny biskop i Oslo, Asker og Bærum.

Stephanie Dietrich (58), professor ved VID vitenskapelige høgskole

Sunniva Gylver (57), sokneprest i Fagerborg menighet

Espen Andreas Hasle (51), prost i Nordre follo

Ingeborg Sommer (51), prost i Bærum

Sturla Stålsett (60), professor ved MF vitenskapelig høyskole

Kandidatene ble valgt ut på et møte i Oslo bispedømmeråd mandag 2. september og offentliggjort dagen etter.

---

To likeverdige syn

I Frimodig kirke er de tydelige på at ekteskapet er forbeholdt én mann og én kvinne. Det er et syn mange av medlemmene deres sympatiserer med og er opptatt av, ifølge Oddgeir Sølvfæstersen.

– Det er fordi man i stadig større grad opplever at rommet for å ha to likeverdige syn på spørsmålet om likekjønnet vigsel, utfordres i praksis, sier han.

Han påpeker at biskopen og bispemøtet har et særskilt ansvar for kirkens lære. For Frimodig kirke og deres medlemmer er det derfor av stor betydning hvem som tilsettes som biskop i Den norske kirke, forteller Sølvfæstersen.

– Vi ser i dag at få av biskopene står for at ekteskapet kun er mellom mann og kvinne. Vi er derfor opptatt av at også vårt syn får en forankring i Bispemøtet gjennom de biskopene som tilsettes, sier han.

Sølvfæstersen understreker samtidig at spørsmålet om hva en biskop står for, ikke må reduseres til hva vedkommende lærer om likekjønnet ekteskap.

– Kristendommen handler om mye mer enn det, påpeker han.

– Hva tenker du er viktig å vektlegge når Oslos nye biskop skal velges?

– Jeg mener det er viktig å vektlegge kandidater som har evne til å være en hyrde som kan forsvare kirkens lære og bidra til at Guds ord forkynnes i henhold til Bibelen og kirkens bekjennelsesskrifter. Det er også viktig med en biskop som har evne til å spre engasjement og entusiasme ut i kirken.

Sølvfæstersen ønsker ikke å kommentere de enkelte kandidatene eller si hvem han tror blir Oslos neste biskop. Han sitter i Kirkerådets arbeidsutvalg og skal bidra aktivt i ansettelsesprosessen.

– Ville vært umulig

Solveig Fiske er tidligere biskop i Hamar bispedømme. På spørsmål om listen over de nominerte burde hatt minst én konservativ kandidat, svarer hun:

– Det er nå selvsagt med likekjønnet vigsel i Den norske kirke. Å ha en biskop som er i mot dette i Oslo ville være umulig både inn i offentligheten generelt og for ansatte og folkevalgte i Oslo bispedømme, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Det kommenterer Sølvfæstersen slik:

– I alle bispedømmer bør det være like selvsagt at du kan ha en biskop som har det tradisjonelle synet som at du støtter likekjønnet vigsel, sier han.

Viktig å profilere seg

– Hva kan bli avgjørende i dette bispevalget, Solveig Fiske?

– Hvordan kandidatene profilerer seg om utøvelse av bispetjenesten inn mot menighetene og den lokale kirke, samtidig som en er seg bevisst Oslo by som hovedstad med alt det innebærer av å være smeltedigel for kulturmøter - og da ikke minst religionsutøvelse i det offentlige rom. Jeg sier profilerer seg - og det er fordi at i de kommende ukene vil det bety mye for de som skal avgi stemme, skriver Fiske.

– Hvem tror du ligger an til å bli ny Oslo-biskop?

– Hvis det blir en mann, så tror jeg det blir det Sturla Stålsett, hvis det blir en kvinne så vet jeg ikke.

Ikke overrasket

Hallgeir Elstad, prest og professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, mener det var få overraskelser blant de fem kandidatene.

– Det var ingen store overraskelser, kanskje med unntak av Hasle, som i denne sammenhengen er en litt annerledes stemme. Kanskje er det et uttrykk for at man går litt bredere ut, sier Elstad.

Hallgeir Elstad er professor i kirkehistorie. (Privat)

Samtidig er han noe overrasket over at Gylver blir foreslått, relativt kort tid

– Det forbauser meg litt, siden det ikke er så lenge siden nominasjonen i Bergen, hvor hun ikke nådde opp.

Han trekker frem Stålsett som tidligere storfavoritt. I tillegg er han glad for at Dietrich, som er professor ved VID, er med.

– Jeg mener det er viktig at vi har to med tung faglig,akademisk kompetanse som nomineres til Oslo-biskop.

– Hva mener du er viktig å vektlegge når én kandidat skal velges?

– Det er viktig å ha tung, faglig kompetanse i bispekollegiet. Når Veiteberg nå går ut, er det kun preses igjen som har doktorgrad i bispekollegiet, og jeg har sagt ved flere korsveier at kirken må ta hensyn til dette. Av den grunn mener jeg det burde stå mellom to kandidater, sier Elstad med en tydelig hentydning til Stålsett og Dietrich.