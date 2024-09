Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.

Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Matteus 5,10–12





Tekstblikk: Salige er de som roper til Gud

Marianne Bjelland Kartzow, professor i Det nye testamente ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hva betyr det å være salig? I Danmark, der de gjerne har styr på tingene, heter det at den som er salig, «befinder sig i en tilstand af stor lykke, velvære og tilfredshed, især pga. stor nydelse eller åndelig glæde» (Den danske ordbog). Ordet som brukes på gresk kan bety lykkelig, heldig, eller utvalgt.

Det er usikkert om de som kalles salige her hos Matteus allerede er salige eller om de skal bli det, en gang i fremtiden. Himmelriket er deres, allerede eller ennå ikke?

Dagens tekst er et utsnitt av saligprisningene hos Matteus, som innleder den såkalte Bergprekenen (Matt 5–7). Talen er lang og inneholder mange temaer. Her kommer Fadervår, regler for faste, oppfordringer om ikke å dømme, den gylne regel og det hele avsluttes med lignelsen om huset bygd på fjell. Her er perle etter perle fra Jesu munn, han hadde virkelig en god dag på jobben. Slik ser i alle fall Matteus for seg at det skjedde.

De som kalles salige i dagens tekst, er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld. De som kjemper for Guds rike på jord. De som spredte evangeliet: ordet om rettferdighet, likeverd og felleskap. De ble møtt med motstand, hån og forfølgelse. Himmelriket er deres.

Både hos Matteus og i de to lesetekstene (Salme 13 og 1 Pet 4) introduseres et annet «de» som stilles til ansvar for motstanden: de er fiender, de spotter, er ulydige mot Guds evangelium, de er ugudelige og syndere. Hvem er de? Kanskje er det konkrete historiske personer Jesus har i tankene, som levde på hans tid. Eller kanskje er det fiender vi har inni oss, som saboterer det gode, får oss til å vende hjertet bort fra kjærligheten, frister oss til å tråkke på oss selv og andre.

Salige er de som står imot, som holder ut, som vender om. Med Guds hjelp. I Salme 13 får vi høre om en som snart ikke orker mer. «Hvor lenge, Herre?» Som har uro i sjelen og sorg i hjertet. Som roper til Gud: Se meg! Svar meg! Gi mine øyne lys.

Salige er de som roper til Gud. For verden og for seg selv. Som kjemper for rettferdigheten. Himmelriket er deres.

Prekenblikk: Hvor lenge, Herre?

Lena Caroline Stordalen, prest og sjelesørger, Frogner menighet i Oslo.

«Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid?» (Sal 13,2)

Iblant forkynnes det i kristne sammenhenger at lidelse fører med seg noe godt, eller at «det er en mening med det». Slike refleksjoner kan gi mening for noen i møte med eget liv. Fra en prekestol kan de imidlertid gjøre stor skade. Derfor trengs dagens gammeltestamentlige tekst i tillegg til prekenteksten: «Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen?» (Sal 13,3)

Det er en nyttig egenskap å kunne akseptere at flere følelser kan eksistere samtidig, og at flere ting kan være sant. Det kan være sant at de er salige, de som lider, fordi himmelriket er deres. De er ikke forlatt, Gud er med. Samtidig er det sant at de færreste mennesker opplever lidelse som noe godt, verken den som kommer til oss utenfra eller den vi opplever i vårt indre.

Rachel Evans (1981-2019), en amerikansk forfatter kjent for sine bøker om kristen tro, inkluderer en egen variant av saligprisningene i sin bok Inspired (her forkortet):

Blessed are they who doubt.

Blessed are those who have nothing to offer. …

Blessed are those who can’t fall apart

because they have to keep it together for everyone else. …

Blessed are those who mourn.

Salige er de som tviler, de som ikke har noe å tilby, de som holder ut for andre, de som sørger.

Gud gjør ikke forskjell på folk. Fortvilet, sørgende, tvilende eller lykkelig: Gud er med.

